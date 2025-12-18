BiH je dobila novih 11 kilometara autoputa – dostupni bez naplate

BiH je dobila novih 11 kilometara autoputa. Od ove sedmice putnici mogu koristiti novu dionicu na Koridoru Vc, koja povezuje Vranduk, Nemilu i Poprikuše, čime se autoput približava funkcionalnom povezivanju centralne Bosne. Kako je objavila Vlada FBiH dionica će u početnoj fazi biti dostupna bez naplate.

Evropska unija je u ovu dionicu uložila 42 miliona eura bespovratnih sredstava kroz Investicioni okvir za Zapadni Balkan (WBIF), dok su preostala sredstva osigurana povoljnim kreditima Evropske banke za obnovu i razvoj (157,5 miliona eura) i Evropske investicione banke (70 miliona eura).

Riječ je o jednom od infrastrukturno najznačajnijih projekata na Koridoru Vc, kojim se unapređuje cestovna povezanost između Zenice i Žepča, rasterećuje magistralni put M-17, te skraćuje vrijeme putovanja na ovoj dionici.

Nova trasa se smatra jednom od tehnički i infrastrukturno najzahtjevnijih dijelova Koridora Vc, uključuje tunel „Bosna“, dužine 3,6 kilometara, najduži na Koridoru Vc u BiH, dok gotovo 4,6 kilometara trase čine mostovi, vijadukti i tuneli.

Koridor Vc dio je panevropske saobraćajne mreže koja treba povezati Budimpeštu s lukom Ploče na Jadranu, prolazeći kroz Mađarsku, Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. U BiH obuhvata oko 325 kilometara autoputa, od granice s Hrvatskom kod Svilaja na sjeveru do juga zemlje i izlaza prema Jadranu.

Foto: Vlada FBiH

Mađarska je svoju zadnju dionicu završila 2024. godine, Hrvatska puštanjem u promet posljednje dionice autoputa A5, od Belog Manastira do granice s Mađarskom, početkom oktobra ove godine također završila svoj dio posla vezano za Koridor.

BiH je do sada izgradila oko trećine ukupne trase te je otvorila nekoliko dionica, poput navedene Vranduk, Nemila i Poprikuše, Svilaj – Odžak, Počitelj – Zvirovići, Zvirovići – Bijača.

Ranije se spominjala 2030. godina kao godina mogućeg završetka ovog strateški važnog projekta, ali s obzirom na dinamiku radova, nerijetko i afere vezane za optužbe za korupciju koje su pratile ovaj projekt, datum bi se mogao ponovo produžiti.