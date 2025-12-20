AI startup Lovable upravo je iznjedrio jednog od najmlađih evropskih milijardera koji su sami stekli bogatstvo

Kako alati za kodiranje umjetne inteligencije dobijaju na popularnosti, Lovable, osnovan prije dvije godine, sada se procjenjuje na 6,6 milijardi dolara, što suosnivače Antona Osiku (35) i Fabiana Hedina (26) čini milijarderima.

Suosnivači Lovablea sada su milijarderi, nakon što je popularni startup za ‘vibe coding’ prikupio novu rundu finansiranja koja je njegovu procjenu vrijednosti podigla na 6,6 milijardi dolara, gotoo trostruko više za manje od šest mjeseci. U julu je postao najbrže rastući softverski startup u historiji.

Kompanija sa sjedištem u Stockholmu objavila je u četvrtak da je prikupila 330 miliona dolara u rundi finansiranja koju su predvodili CapitalG i Menlo Ventures, uz učešće firmi kao što su Khosla Ventures, Accel i EQT. Nova runda podiže ukupno finansiranje startupa na 550 miliona dolara.

Forbes procjenjuje da suosnivači Anton Osika (35) i Fabian Hedin (26), svaki posjeduju približno 24% udjela u kompaniji, što njihovu neto vrijednost procijenjuje na 1,6 milijardi dolara. Hedinovo novo bogatstvo svrstava ga među najmlađe evropske milijardere koji su sami stekli bogatstvo, zaostajući samo nekoliko mjeseci za drugim švedskim istraživačem vještačke inteligencije Arvidom Lunnemarkom, suosnivačem alata za kodiranje vještačke inteligencije Cursor, koji je postao milijarder u novembru u 26. godini. Hedin se tako pridružuje grupi od samo 12 milijardera u svijetu mlađih od 30 godina koji su sami stekli bogatstvo.

Dio zarade za dobrobit čovječanstva

Oba osnivača planiraju da 50% svoje zarade od bilo kakvog izlaska iz fonda doniraju u humanitarne svrhe. „Fabian i ja smo se obavezali da će veliki dio vrijednosti koju stvaramo kroz Lovable biti usmjeren na osiguravanje da tranzicija čovječanstva na superinteligentnu vještačku inteligenciju prođe dobro i bude korisna za ljude koji će kroz nju živjeti“, rekao je Osika za Forbes u julu.

Lovableov alat za AI kodiranje omogućava svima da kreiraju web stranice i aplikacije samo uz pismeni upit. Osika je pokrenuo kompaniju 2023. godine nakon što je alat za AI kodiranje koji je napravio u slobodno vrijeme gotovo preko noći dospio na vrh trend stranice razvojne platforme GitHub. Vidjevši trenutni uspjeh alata, Osika je regrutovao bivšeg kolegu Hedina da bude njegov suosnivač i tehnički direktor te je u oktobru 2023. godine dobio 8 miliona dolara početnog finansiranja od rizičnog fonda Hummingbird. Dvojac je potom pokrenuo svoj alat za ‘vibe kodiranje’ u novembru 2024. Prošlog mjeseca, Osika je izjavio da kompanija ima 8 miliona aktivnih korisnika, što je više nego trostruko u odnosu na 2,3 miliona korisnika u julu kada je kompanija za Forbes navela da dnevno registruje oko milion dolara pretplata.

U julu je Lovable, samo osam mjeseci nakon lansiranja, dostigao 100 miliona dolara godišnjeg prihoda od pretplata, nadmašivši startup za sigurnost u oblaku Wiz i HR platformu Deel, koji su dostigli 100 miliona dolara godišnjeg prihoda za 18 mjeseci, odnosno nešto manje od dvije godine. Direktni konkurent Replit dostigao je 150 miliona dolara godišnjeg prihoda u septembru, u roku od godinu od lansiranja svog alata za kodiranje umjetne inteligencije.

Nadmašio direktne konkurente

Alati za AI kodiranje doživjeli su ogroman rast ove godine: Cursor je u novembru prikupio 2,3 milijarde dolara uz procjenu od 30 milijardi dolara, čime su njegova četiri suosnivača postala milijarderi, dok je Cognition dostigao procjenu od 10,2 milijarde dolara nakon što je u septembru prikupio preko 400 miliona dolara. Ali Lovable se razlikuje od startupova za AI kodiranje poput Cursora i Cognitiona, koji su usmjereni na profesionalne programere. Lovable je nadmašio direktne konkurente koji se fokusiraju na potencijalno mnogo veći broj korisnika koji ne znaju kodirati, uključujući Replit – koji je posljednji put prikupio 250 miliona dolara uz procjenu od 3 milijarde dolara u septembru – i StackBlitz – koji je u januaru prikupio 105 miliona dolara uz procijenjenu procjenu od 700 miliona dolara.

Ipak, konkurencija ostaje žestoka, jer veće tehnološke kompanije ulaze na tržište: Figma i Squarespace su razvili vlastite alate za pisanje koda, dok je Wix u junu kupio startup za “vibe kodiranje” Base44 za 80 miliona dolara. Google je u julu platio 2,4 milijarde dolara za akviziciju osnivača alata za “vibe kodiranje” Windsurf (preostalu imovinu startupa kasnije je kupio Cognition za procijenjenih 250 miliona dolara ), dok OpenAI i Anthropic direktno prodaju vlastite alate za kodiranje.

„Mislim da su mnogi od nas u duši graditelji, ali mogućnost pisanja koda ili pristup kapitalu bio je odlučujući dio digitalnog svijeta, ali sada smo u novoj eri“, rekao je Osika ranije ove godine.

