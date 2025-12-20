Fizička lica kupuju gotovo polovinu novih vozila u BiH

Raspoloženje kupaca automobila u novembru ove godine nije bilo na nivou kao prošle godine, pokazuju zvanični podaci. Na tržištu BiH u 11. mjesecu registrovano je 7.984 motorna vozila, što je pad od 2,3% u broju prvi put registrovanih motornih vozila u odnosu na isti mjesec prethodne godine. Od ukupnog broja registrovanih vozila, najviše su putnički automobili (81,4%), zatim kamioni (6,9%), prikolice (3,2%), poluprikolice (1,3%), tegljači i specijalna vozila (1,2%), motocikli (0,8%), mopedi (0,7%), dok autobusi čine 0,4%, a kategorija ostalo 2,9%.

Kada je riječ o novim vozilima, u novembru je registrovano 1.050 novih motornih vozila, što je pad od 9,1% u odnosu na isti mjesec prošle godine. Novi automobili činili su 13,2% ukupno registrovanih vozila u novembru.

U periodu januar–novembar 2025., registrovano je 17.863 novih motornih vozila, što predstavlja rast od 8,1% u odnosu na isti period prethodne godine. Među njima, putnički automobili dominiraju sa 59,6% udjela.

Tokom novembra ove godine, gotovo polovina (49,1%) novih vozila registrovala su fizička lica. U kategoriji novih putničkih automobila, benzinski automobili prednjače sa 43,3% udjela među novoregistrovanim vozilima.