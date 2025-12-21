Svi žele ovaj sat – više od milion primjeraka prodano u samo jednoj godini

Od davnina Rolex drži kultni status među satovima i to se nije promijenilo ni nakon Covida a ni rata u Ukrajini, kada su mnogi brendovi, ne samo na tržištu satova već i među drugim modnim dodacima i proizvodima, osjetili promjene zbog nesigurnosti tržišta, padove u prodaji i potražnji. Rolex, ne samo da je zadržao stabilnost, finansijski podaci pokazuju da se u ekonomski nesigurnim vremenima kupci okreću ovom brendu i više, baš kao i investitori zlatu.

Tržišni udio oko 32 posto

Rolex koji pripada privatnoj fondaciji (Hans Wilsdorf Foundation), čiji osnivač je Hans Wilsdorf koji je i osnivač Rolex brenda, ne objavljuje službene brojke proizvodnje ili prodaje poput javnih kompanija, ali prema izvještaju koji je objavio Morgan Stanley, u 2024. godini, Rolex je dominirao tržištem švicarskih satova. Promet je povećan na preko 10,5 milijardi švicarskih franaka (oko 32% tržišnog udjela), što je 11 % više u odnosu na godinu ranije. Brend je na vrhu liste urarskih brendova sa 2% većim udjelom na maloprodajnom tržištu u odnosu na prošlu godinu. Procjene industrijskih analitičara i podacima iz Morgan Stanleyevog Swiss watch industry izvještaja, pokazuju da je ovaj brend prošle godine proizveo i prodao oko 1,2 miliona satova.

Foto: Reuters

Za Rolexove statusne modele Daytona i GMT-Master II postoji lista čekanja od pet i više godina. Da biste ga rezervisali nije potrebno avansno plaćanje, ukoliko ga i ne kupite nakon što se proizvede, na listi je uvijek drugi kupac koji će ga rado platiti.

“Ne nosim Rolex da bih pokazao vrijeme. Nosim Rolex jer je to najbolji sat na svijetu“, kaže Roger Federer, koji je uz kolegu iz teniskog svijeta Jannika Sinnera ljubitelj ovog brenda.

Rolexov GMT-Master II statusni je model

“Satovi drugog zgloba”

Osim na tržištu novih satova, Rolex je prisutan i prodaje se rekordno i na sekundarnom tržištu, gdje se prodaju takozvani „satovi drugog zgloba“ (polovni satovi). Zajedno sa svojim glavnim distributerom Buchererom, kojeg je preuzeo 2023. godine, zajedno s njegovih 100 prodavnica, Rolex razvija i ovo tržište na kojem se cijene ne razlikuju mnogo od novih, dok garancija na sat iznosi dvije godine.

Sekundarno tržište luksuznih satova danas vrijedi oko 20 milijardi američkih dolara, a prema procjenama Deloittea moglo bi narasti na oko 35 milijardi dolara do 2030. godine.

U sektoru premium robe, iza Rolexa su: Cartier na drugom mjestu sa oko osam posto tržišnog udjela na švicarskom luksuznom tržištu satova, slijedi Omega, Audemars Piguet, Patek Philippe, Richard Mille, Longines, Vacheron Constantin, Breitling i Tissot.