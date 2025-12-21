U kojoj se evropskoj zemlji najviše troši na božićne poklone – ko kupuje igračke, ko nakit, a ko kućanske aparate

Ovogodišnji božićni darovi mogli bi biti skuplji, budući da je godišnja inflacija u europodručju u novembru 2025., porasla na 2,2 posto, u odnosu na 2,1 posto mjesec ranije, prema podacima Eurostata.

Kako se Božić približava, a kupovina darova je u punom jeku, Njemačka će tokom praznične sezone postati najveći potrošač u Evropskoj uniji, pokazuju podaci platforme Statista. U 2025. godini očekuje se da će maloprodajna potrošnja u božićnom razdoblju u Njemačkoj dosegnuti oko 85,24 milijarde eura.

Slijedi Francuska s procijenjenih 71,65 milijardi eura, dok se u Italiji očekuje potrošnja veća od 43 milijarde eura. Na nivou šire Evrope prednjači Ujedinjeno Kraljevstvo, gdje istraživanje PwC-a projicira rast potrošnje od 3,5 posto u odnosu na 2024., uprkos sporijem početku praznične kupovine, piše Euronews.

Procijenjena ukupna božićna potrošnja u maloprodaji u Evropi 2025. godine (online i u fizičkim trgovinama), po zemljama

Ipak, ovogodišnji darovi mogli bi biti skuplji jer je godišnja inflacija u europodručju u novembru 2025. procijenjena na 2,2 posto, prema Eurostatu, u odnosu na 2,1 posto mjesec ranije. “Očekuje se da će praznična potrošnja odražavati oprezan stav, obilježen osjetljivošću na cijene i sklonošću pristupačnim oblicima uživanja”, navodi Mastercard Economics Institute u svojoj najnovijoj prognozi.

Česi vole kozmetiku, Poljaci satove

Ljepota, moda i elektronika među najpopularnijim su kategorijama poklona kupljenih tokom ove praznične sezone, prema podacima instituta.

U posljednjem tromjesečju 2024. građani Češke najviše su trošili na kozmetiku, dok su Poljaci prednost davali nakitu i satovima. Španjolci su, s druge strane, najviše ulagali u rabljene proizvode, dok su Italijani najviše trošili na kućanske aparate. Česi su također, u poređenju s ostalim Evropljanima, najviše potrošili na igre i igračke.

Prošle godine kozmetika i igračke bili su proizvodi koji su najčešće prijavljivani zbog sigurnosnih problema u EU, pri čemu su hemijski sastojci u gotovo polovini slučajeva identificirani kao glavni uzrok rizika.

Problematična sigurnost igračaka

Toy Industries of Europe (TIE), strukovno udruženje evropske industrije igračaka, istražilo je i 70 igračaka s prvih stranica rezultata pretraživanja na sedam velikih internetskih platformi koje isporučuju u Belgiju i Francusku.

Čak 96 posto ispitanih proizvoda nije bilo u skladu s EU sigurnosnim zahtjevima, a 86 posto imalo je ozbiljne sigurnosne nedostatke, poput sitnih dijelova koji predstavljaju opasnost od gušenja, snažnih magneta ili lakog pristupa baterijama.

U oktobru ove godine Evropsko vijeće odobrilo je nova pravila za regulaciju sigurnosti igračaka, uključujući uvođenje digitalnog pasoša radi boljeg praćenja igračaka koje se prodaju putem interneta, te zabranu hemijskih tvari štetnih za djecu.

Borivoje Dokler, Forbes Hrvatska