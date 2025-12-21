Kineski gigant kupio brend luksuznih patika za nevjerovatnih 2,5 milijardi eura – najveća akvizicija u sektoru u ovoj godini

Kineski gigant HongShan Capital, koji upravlja imovinom vrijednom preko 50 milijardi dolara i investira globalno u sektore potrošačke robe, zdravstva i tehnologije, kupio je Golden Goose, italijanski brend luksuznih patika, koji je od 2020. godne u vlasništvu fonda Permira. HongShan Capital je uz manjinsko učešće singapurskog Temaseka, Golden Goose preuzeo za 2,5 milijardi eura, i ovo je najveća operacija spajanja i preuzimanja kompanija (Mergers & Acquisitions) u luksuznom sektoru u ovoj godini.

Brend, poznat po svojim namjerno izlizanim patikama čija je cijena iznad 500 eura, Foto: Golden Goose

Dokaz tome je, da je naprimjer Prada od američkog vlasnika Capri Holdingsa, kupila modnu kuću Versace za oko 1,25 milijardi eura.

Permira je preuzela Golden Goose 2020. godine za oko 1,3 milijarde eura od Carlylea i od tada je proširila međunarodno prisustvo kompanije sa sjedištem u Veneciji, posebno u Aziji i SAD-u. Brend, poznat po svojim namjerno izlizanim patikama čija je cijena iznad 500 eura, prošle godine je prijavio prihod od 655 miliona eura i prilagođeni EBITDA (zarada iz osnovnog poslovanja) od 227 miliona eura.