Ovo je 50 najvrijednijih timova u 2025. godini – samo šest njih dolazi iz Evrope
Zajedno, timovi vrijede više od 353 milijarde dolara, ili u prosjeku 7,1 milijardu dolara po timu, što je više nego dvostruko više nego prije samo četiri godine.
Dallas Cowboysi su i dalje na prvom mjestu – kao što su bili svake godine od 2016. – ali danas se vrijednost “Američkog tima” procjenjuje na astronomskih 13 milijardi dolara. Ne nedostaje podataka koji potvrđuju spektakularan rast vrijednosti sportskih franšiza posljednjih godina.
Eksplozija prihoda od medijskih prava
Zajedno, 50 najvrjednijih timova vrijedi više od 353 milijarde dolara, ili u prosjeku 7,1 milijardu dolara po timu – što je porast od 22 posto u odnosu na 2024. godinu i više nego dvostruko više nego prije samo četiri godine. Osam franšiza među 50 najboljih zabilježilo je godišnji rast od najmanje 30 posto, a to ne uključuje Ferrari i Mercedes iz Formule 1, koji su oba porasli za 58 posto od 2023. godine, ali ih Forbes prošle godine nije procijenio. Na vrhu liste, godinu dana nakon što su se Cowboysi prvi put pridružili “klubu od 10 milijardi dolara”, pridružila su im se četiri nova člana: Golden State Warriorsi, procijenjeni na 11 milijardi dolara, a slijede Los Angeles Ramsi (10,5 milijardi dolara), New York Giantsi (10,1 milijarda dolara) i Los Angeles Lakersi (10 milijardi dolara). A New York Knicksi već kucaju na vrata, kao šesti najvrjedniji tim na svijetu s vrijednošću od 9,75 milijardi dolara.
Generalno govoreći, porast vrijednosti sportskih događaja u protekle dvije decenije rezultat je eksplozije prihoda od medijskih prava. Prošle godine, na primjer, NBA je potpisala 11-godišnje ugovore o emitovanju sa ABC/ESPN, NBC/Peacock i Amazon Prime Video, navodno vrijedne 76 milijardi dolara, ili u prosjeku 6,9 milijardi dolara godišnje – oko 4 milijarde dolara više godišnje nego prema starim ugovorima. Godinu dana ranije, NFL je ispregovarao paket koji garantuje najmanje 125,5 milijardi dolara do 2033. godine.
NAGLO PORAST VRIJEDNOSTI
Najvredniji sportski tim na svijetu danas vrijedi oko četiri puta više nego prije deset godina. Prag za ulazak među 50 najboljih je još više porastao.
S većim isplatama od liga – i snažnim rastom prihoda od sponzorstava i VIP liga – prosječni prihodi NBA i NFL timova porasli su za 141 posto, odnosno 91 posto, u posljednjoj deceniji, na procijenjenih 417 miliona dolara, odnosno 662 miliona dolara. Budući da se sportski timovi procjenjuju na osnovu odnosa prihoda i vrijednosti, veći prihodi direktno povećavaju njihovu tržišnu vrijednost.
Istovremeno, vrijednosti sportskih timova nisu uvijek zasnovane isključivo na ekonomiji – svaka nova prodaja tima postaje mjerilo za cijelu ligu, potencijalno resetirajući tržište. Možda najjasniji primjer je kupovina Los Angeles Clippersa 2014. godine od strane milijardera Stevea Ballmera za 2 milijarde dolara nakon skandala u koji je bio umiješan tadašnji vlasnik Donald Sterling . Godinu dana ranije, Forbes je procijenio Clipperse na 575 miliona dolara, u poređenju sa prosjekom NBA lige od 634 miliona dolara, ili oko 4,2 puta više od godišnjeg prihoda u to vrijeme. Godinu dana nakon te transakcije, Forbesov prosjek je porastao na 1,2 milijarde dolara, sa multiplikatorom prihoda od 7,2. Danas su te brojke 5,4 milijarde dolara i 12,9 puta više. Teško je zamisliti da će bilo koja buduća akvizicija imati tako snažan utjecaj, ali ovogodišnja prodaja većinskih udjela u Lakersima i Boston Celticsima, kao i manjinski ugovori koji uključuju Giantse i Mercedesov tim Formule 1, već podižu vrijednosti.
Dok drugi rastu, fudbal stagnira
Ipak, dok vrijednosti rastu u svijetu sporta, neke lige i timovi imaju znatno više koristi od drugih. Dok su 32 NFL franšize ove godine zabilježile porast od 25 posto, 20 najvrednijih evropskih fudbalskih klubova poraslo je samo za 5 posto, suočavajući se s problemima kao što su stagnirajući prihodi od TV prava, rastući troškovi i visoki dugovi. U protekle tri godine – otkako su se navijači počeli vraćati na stadione i arene nakon pandemije COVID-19 – NBA je prednjačila s prosječnim porastom vrijednosti tima od 87 posto, dok su MLB i evropski fudbal gotovo izjednačeni sa 25 odnosno 24 posto.
POVEĆANJE RAZLIKE
Šest liga je zastupljeno među 50 najvrijednijih sportskih timova na svijetu, ali NFL zauzima 60 posto rang-liste, a samo dvije njegove franšize nedostaju na listi.
Zbog ovih razlika, fudbal sada čini samo četiri od 50 najvrijednijih sportskih timova na svijetu – dva kluba iz španske La Lige i dva iz engleske Premijer lige – što je manje od sedam u svakoj od prethodne dvije godine. Engleski Manchester City, njemački Bayern München i francuski Paris Saint-Germain su svi pali sa liste.
MLB je također pao na samo dva predstavnika, s tim da su Boston Red Soxi ispali iz top 50, dok su NHL – gdje Toronto Maple Leafsi prednjače s 4,4 milijarde dolara – i MLS, gdje je LAFC na prvom mjestu s 1,25 milijardi dolara, među muškim profesionalnim ligama koje se ove godine nisu uspjele naći na listi. Također nije bilo ženskih sportskih franšiza, a najvrjedniji ženski tim ove godine je WNBA-ov New York Liberty, procijenjen na 400 miliona dolara.
U međuvremenu, Formula 1 se vraća na rang listu nakon godinu dana pauze – Ferrari i Mercedes sada vrijede najmanje 6 milijardi dolara – dok NBA ima jakih 12 timova među 50 najboljih drugu godinu zaredom, s Miami Heatom koji je zamijenio Dallas Maverickse.
Niko ne može parirati NFL-u.
Ali nijedna liga ne može se mjeriti s NFL-om, koji ima 30 od svojih 32 tima među prvih 50 – jedini koji nedostaju su New Orleans Saintsi, procijenjeni na 5,3 milijarde dolara, i Cincinnati Bengalsi, s 5,25 milijardi dolara. A ako je profesionalni američki fudbal finansijski teretni voz, Cowboysi su njegova lokomotiva. Prošle sezone, njihovi prihodi su premašili 1,2 milijarde dolara. Prema Forbesu, samo je jedan tim u bilo kojem sportu bio manje od 350 miliona dolara od tog iznosa, a to je bilo 105 miliona dolara manje.
Najbliži rival je Real Madrid iz La Lige – posljednji klub koji je bio ispred Cowboysa po vrijednosti, usput rečeno, prije deset godina, kada su Los Blancosi vrijedili 3,26 milijardi dolara, a Dallas 3,2 milijarde dolara. Danas, naravno, Real Madrid vrijedi jedva više od polovine Cowboysa, s procijenjenih 6,75 milijardi dolara.
50 NAJVRIJEDNIJIH SPORTSKIH TIMOVA U 2025. GODINI.
#1. 13 milijardi dolara
Dallas Cowboys
Liga: NFL | Vlasnik: Jerry Jones | Promjena u odnosu na prethodnu godinu: 29% | Rangiranje u 2024.: 1
#2. 11 milijardi dolara
Golden State Warriors
Liga: NBA | Vlasnici: Joe Lacob i Peter Guber | Godišnja promjena: 25% | Poredak 2024: 2
#3. 10,5 milijardi dolara
Los Angeles Rams
Liga: NFL | Vlasnik: E. Stanley Kroenke | Promjena u odnosu na prethodnu godinu: 38% | Rangiranje u 2024.: 3
#4. 10,1 milijardi dolara
New York Giants
Liga: NFL | Vlasnici: John Mara i Steven Tisch | Promjena u odnosu na prethodnu godinu: 38% | Poredak u 2024.: 7.
#5. 10 milijardi dolara
Los Angeles Lakers
Liga: NBA | Vlasnici: Mark Walter , Todd Boehly i Jerry Buss Family Trusts | Promjena u odnosu na prethodnu godinu: 41% | Rangiranje u 2024.: 8
#6. 9,75 milijardi dolara
New York Knicks
Liga: NBA | Vlasnik: Madison Square Garden Sports | Promjena u odnosu na prethodnu godinu: 30% | Rangiranje u 2024.: 5
#7. 9 milijardi dolara
New England Patriotsi
Liga: NFL | Vlasnik: Robert Kraft | Promjena u odnosu na prethodnu godinu: 22% | Rangiranje u 2024.: 6
#8. 8,6 milijardi dolara
San Francisco 49ers
Liga: NFL | Vlasnici: Porodica York | Promjena u odnosu na prethodnu godinu: 26% | Rangiranje u 2024.: 10
#9. 8,3 milijarde dolara
Philadelphia Eagles
Liga: NFL | Vlasnik: Jeffrey Lurie | Godišnja promjena: 26% | Pozicija 2024: 12
#10. 8,2 milijarde dolara
Chicago Bears
Liga: NFL | Vlasnici: Porodica McCaske | Promjena u odnosu na prethodnu godinu: 28% | Rangiranje u 2024.: 15.
#10. 8,2 milijarde dolara
New York Yankee
Liga: MLB | Vlasnici: Porodica Steinbrenne | Godišnja promjena: 9% | Pozicija u 2024.: 4
#12. 8,1 milijardi dolara
New York Jets
Liga: NFL | Vlasnici: Porodica Johnson | Godišnja promjena: 17% | Pozicija u 2024.: 9
#13. 7,7 milijardi dolara
Las Vegas Raiders
Liga: NFL | Vlasnik: Mark Davis | Godišnja promjena: 15% | Pozicija 2024: 11
#14. 7,6 milijardi dolara
Whasingthon Commanders
Liga: NFL | Vlasnik: Josh Harris | Promjena u odnosu na prethodnu godinu: 21% | Rangiranje u 2024.: 16
#15. 7,5 milijardi dolara
Los Angeles Clippers
Liga: NBA | Vlasnik: Steve Ballmer | Godišnja promjena: 36% | Pozicija 2024: 22
#15. 7,5 milijardi dolara
Miami Dolphins
Liga: NFL | Vlasnik: Stephen Ross | Godišnja promjena: 21% | Pozicija 2024: 17
#17. 7,4 milijarde dolara
Houston Texans
Liga: NFL | Vlasnik: Cal McNair | Godišnja promjena: 21% | Pozicija 2024: 18
#18. 6,8 milijardi dolara
Denver Broncos
Liga: NFL | Vlasnik: Greg Penner | Godišnja promjena: 24% | Pozicija 2024: 22
#18. 6,8 milijardi dolara
Los Angeles Dodgers
Liga: MLB | Vlasnik: Guggenheim Baseball Management | Promjena u odnosu na prethodnu godinu: 25% | Pozicija u 2024.: 24
#20. 6,75 milijardi dolara
Real Madrid
Liga: La Liga | Vlasnici: članovi kluba | Godišnja promjena: 2% | Pozicija 2024: 12
#21. 6,7 milijardi dolara
Boston Celtics
Liga: NBA | Vlasnici: Bill Chisholm i porodica Grousbec | Godišnja promjena: 12% | Rangiranje u 2024.: 19
#21. 6,7 milijardi dolara
Seattle Seahawks
Liga: NFL | Vlasnik: Paul G. Allen Trust | Promjena od početka godine: 23% | Rangiranje u 2024.: 24
#23. 6,65 milijardi dolara
Green Bay Packers
Liga: NFL | Vlasnici: Dioničari | Godišnja promjena: 19% | Rang 2024: 20
#24. 6,6 milijardi dolara
Manchester United
Liga: Premijer liga | Vlasnici: porodica Glazer i Jim Ratcliffe | Godišnja promjena: 1% | Pozicija u 2024.: 14
#24. 6,6 milijardi dolara
Tampa Bay Buccaneers
Liga: NFL | Vlasnici: Porodica Glazer | Godišnja promjena: 22% | Pozicija u 2024.: 26
#26. 6,5 milijardi dolara
Ferrari
Liga: Formula 1 | Vlasnik: Ferrari NV | Godišnja promjena: – | Pozicija 2024: –
#26. 6,5 milijardi dolara
Pittsburgh Steelers
Liga: NFL | Vlasnici: Arthur Rooney II i Fondacija Daniel Rooney | Promjena u odnosu na prethodnu godinu: 23% | Rangiranje u 2024.: 28
#28. 6,4 milijarde dolara
Cleveland Browns
Liga: NFL | Vlasnici: Dee i Jimmy Haslam | Promjena u odnosu na prethodnu godinu: 24% | Rangiranje u 2024.: 30.
#29. 6,35 milijardi dolara
Atlanta Falcons
Liga: NFL | Vlasnik: Arthur Blank | Godišnja promjena: 22% | Pozicija 2024: 29
#30. 6,3 milijarde dolara
Tennessee Titans
Liga: NFL | Vlasnica: Amy Adams Strunk | Promjena u odnosu na prethodnu godinu: 29% | Rangiranje u 2024.: 37
#31. 6,25 milijardi dolara
Minnesota Vikings
Liga: NFL | Vlasnici: Porodica Wilf | Promjena u odnosu na prethodnu godinu: 24% | Rangiranje u 2024.: 33
#32. 6,2 milijarde dolara
Kansas City Chiefs
Liga: NFL | Vlasnici: Porodica Hunt | Promjena u odnosu na prethodnu godinu: 28% | Rangiranje u 2024.: 39
#33. 6,1 milijardi dolara
Baltimore Ravens
Liga: NFL | Vlasnik: Stephen Biscotti | Promjena u odnosu na prethodnu godinu: 22% | Rangiranje u 2024.: 34
#34. 6 milijardi dolara
Chicago Bullsi
Liga: NBA | Vlasnik: Jerry Reinsdorf | Godišnja promjena: 20% | Pozicija u 2024.: 34
#34. 6 milijardi dolara
Los Angeles Chargersi
Liga: NFL | Vlasnik: Dean Spanos | Godišnja promjena: 18% | Pozicija 2024: 31
#34. 6 milijardi dolara
Mercedes
Liga: Formula 1 | Vlasnici: Mercedes-Benz Grupa , Ineos i Toto Wolff | Godišnja promjena: – | Pozicija 2024: –
#37. 5,95 milijardi dolara
Buffalo Bills
Liga: NFL | Vlasnici: Terrence i Kim Pegula | Promjena u odnosu na prethodnu godinu: 42% | Pozicija u 2024. godini 2024: –
#38. 5,9 milijardi dolara
Houston Rocketsi
Liga: NBA | Vlasnik: Tilman Fertitta | Promjena u odnosu na prethodnu godinu: 20% | Rangiranje u 2024.: 37
#38. 5,9 milijardi dolara
Indianapolis Colts
Liga: NFL | Vlasnici: Carlie Irsay-Gordon , Casey Foyt i Kalen Jackson | Godišnja promjena 23% | Pozicija u 2024.: 40
#40. 5,7 milijardi dolara
Carolina Panthers
Liga: NFL | Vlasnik: David Tepper | Godišnja promjena: 27% | Pozicija 2024: 45
#40. 5,7 milijardi dolara
Miami Heat
Liga: NBA | Vlasnik: Micky Arison | Godišnja promjena: 34% | Pozicija 2024: –
#42. 5,65 milijardi dolara
Barcelona
Liga: La Liga | Vlasnik: Članovi kluba | Godišnja promjena: 1% | Pozicija 2024: 20
#43. 5,6 milijardi dolara
Jacksonville Jaguars
Liga: NFL | Vlasnik: Shahid Khan | Promjena u odnosu na prethodnu godinu: 22% | Rangiranje u 2024.: 43
#43. 5,6 milijardi dolara
Brooklyn Nets
Liga: NBA | Vlasnici: Joseph Tsai i porodica Koch | Promjena u odnosu na prethodnu godinu: 17% | Rangiranje u 2024.: 40.
#45. 5,5 milijardi dolara
Arizona Cardinals
Liga: NFL | Vlasnik: Michael Bidwill | Promjena u odnosu na prethodnu godinu: 28% | Rangiranje u 2024.: 50
#46. 5,45 milijardi dolara
Philadelphia 76ers
Liga: NBA | Vlasnici: Josh Harris i David Blitzer | Promjena u odnosu na prethodnu godinu: 18% | Rangiranje u 2024.: 43
#47. 5,425 milijardi dolara
Phoenix Suns
Liga: NBA | Vlasnici: Mat Ishbia i Justin Ishbia | Promjena u odnosu na prethodnu godinu: 26% | Rangiranje u 2024.: 50
#48. 5,4 milijarde dolara
Detroit
Liga: NFL | Vlasnici: Porodica Ford | Godišnja promjena: 30% | Pozicija u 2024.: –
#48. 5,4 milijarde dolara
Liverpool
Liga: Premijer liga | Vlasnici: John Henry i Tom Werner | Godišnja promjena: 1% | Pozicija 2024: 27
#48. 5,4 milijarde dolara
Toronto Raptors
Liga: NBA | Vlasnici: Rogers Communications i Larry Tanenbaum | Godišnja promjena: 23% | Pozicija 2024: 47
Brett Knight i Justin Teitelbaum, novinar Forbesa