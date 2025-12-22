Ovo je 50 najvrijednijih timova u 2025. godini – samo šest njih dolazi iz Evrope

Zajedno, timovi vrijede više od 353 milijarde dolara, ili u prosjeku 7,1 milijardu dolara po timu, što je više nego dvostruko više nego prije samo četiri godine.

Dallas Cowboysi su i dalje na prvom mjestu – kao što su bili svake godine od 2016. – ali danas se vrijednost “Američkog tima” procjenjuje na astronomskih 13 milijardi dolara. Ne nedostaje podataka koji potvrđuju spektakularan rast vrijednosti sportskih franšiza posljednjih godina.

Eksplozija prihoda od medijskih prava

Zajedno, 50 najvrjednijih timova vrijedi više od 353 milijarde dolara, ili u prosjeku 7,1 milijardu dolara po timu – što je porast od 22 posto u odnosu na 2024. godinu i više nego dvostruko više nego prije samo četiri godine. Osam franšiza među 50 najboljih zabilježilo je godišnji rast od najmanje 30 posto, a to ne uključuje Ferrari i Mercedes iz Formule 1, koji su oba porasli za 58 posto od 2023. godine, ali ih Forbes prošle godine nije procijenio. Na vrhu liste, godinu dana nakon što su se Cowboysi prvi put pridružili “klubu od 10 milijardi dolara”, pridružila su im se četiri nova člana: Golden State Warriorsi, procijenjeni na 11 milijardi dolara, a slijede Los Angeles Ramsi (10,5 milijardi dolara), New York Giantsi (10,1 milijarda dolara) i Los Angeles Lakersi (10 milijardi dolara). A New York Knicksi već kucaju na vrata, kao šesti najvrjedniji tim na svijetu s vrijednošću od 9,75 milijardi dolara.

Generalno govoreći, porast vrijednosti sportskih događaja u protekle dvije decenije rezultat je eksplozije prihoda od medijskih prava. Prošle godine, na primjer, NBA je potpisala 11-godišnje ugovore o emitovanju sa ABC/ESPN, NBC/Peacock i Amazon Prime Video, navodno vrijedne 76 milijardi dolara, ili u prosjeku 6,9 milijardi dolara godišnje – oko 4 milijarde dolara više godišnje nego prema starim ugovorima. Godinu dana ranije, NFL je ispregovarao paket koji garantuje najmanje 125,5 milijardi dolara do 2033. godine.

NAGLO PORAST VRIJEDNOSTI

Najvredniji sportski tim na svijetu danas vrijedi oko četiri puta više nego prije deset godina. Prag za ulazak među 50 najboljih je još više porastao.

S većim isplatama od liga – i snažnim rastom prihoda od sponzorstava i VIP liga – prosječni prihodi NBA i NFL timova porasli su za 141 posto, odnosno 91 posto, u posljednjoj deceniji, na procijenjenih 417 miliona dolara, odnosno 662 miliona dolara. Budući da se sportski timovi procjenjuju na osnovu odnosa prihoda i vrijednosti, veći prihodi direktno povećavaju njihovu tržišnu vrijednost.

Istovremeno, vrijednosti sportskih timova nisu uvijek zasnovane isključivo na ekonomiji – svaka nova prodaja tima postaje mjerilo za cijelu ligu, potencijalno resetirajući tržište. Možda najjasniji primjer je kupovina Los Angeles Clippersa 2014. godine od strane milijardera Stevea Ballmera za 2 milijarde dolara nakon skandala u koji je bio umiješan tadašnji vlasnik Donald Sterling . Godinu dana ranije, Forbes je procijenio Clipperse na 575 miliona dolara, u poređenju sa prosjekom NBA lige od 634 miliona dolara, ili oko 4,2 puta više od godišnjeg prihoda u to vrijeme. Godinu dana nakon te transakcije, Forbesov prosjek je porastao na 1,2 milijarde dolara, sa multiplikatorom prihoda od 7,2. Danas su te brojke 5,4 milijarde dolara i 12,9 puta više. Teško je zamisliti da će bilo koja buduća akvizicija imati tako snažan utjecaj, ali ovogodišnja prodaja većinskih udjela u Lakersima i Boston Celticsima, kao i manjinski ugovori koji uključuju Giantse i Mercedesov tim Formule 1, već podižu vrijednosti.

Dok drugi rastu, fudbal stagnira

Ipak, dok vrijednosti rastu u svijetu sporta, neke lige i timovi imaju znatno više koristi od drugih. Dok su 32 NFL franšize ove godine zabilježile porast od 25 posto, 20 najvrednijih evropskih fudbalskih klubova poraslo je samo za 5 posto, suočavajući se s problemima kao što su stagnirajući prihodi od TV prava, rastući troškovi i visoki dugovi. U protekle tri godine – otkako su se navijači počeli vraćati na stadione i arene nakon pandemije COVID-19 – NBA je prednjačila s prosječnim porastom vrijednosti tima od 87 posto, dok su MLB i evropski fudbal gotovo izjednačeni sa 25 odnosno 24 posto.

POVEĆANJE RAZLIKE

Šest liga je zastupljeno među 50 najvrijednijih sportskih timova na svijetu, ali NFL zauzima 60 posto rang-liste, a samo dvije njegove franšize nedostaju na listi.

Zbog ovih razlika, fudbal sada čini samo četiri od 50 najvrijednijih sportskih timova na svijetu – dva kluba iz španske La Lige i dva iz engleske Premijer lige – što je manje od sedam u svakoj od prethodne dvije godine. Engleski Manchester City, njemački Bayern München i francuski Paris Saint-Germain su svi pali sa liste.

MLB je također pao na samo dva predstavnika, s tim da su Boston Red Soxi ispali iz top 50, dok su NHL – gdje Toronto Maple Leafsi prednjače s 4,4 milijarde dolara – i MLS, gdje je LAFC na prvom mjestu s 1,25 milijardi dolara, među muškim profesionalnim ligama koje se ove godine nisu uspjele naći na listi. Također nije bilo ženskih sportskih franšiza, a najvrjedniji ženski tim ove godine je WNBA-ov New York Liberty, procijenjen na 400 miliona dolara.

U međuvremenu, Formula 1 se vraća na rang listu nakon godinu dana pauze – Ferrari i Mercedes sada vrijede najmanje 6 milijardi dolara – dok NBA ima jakih 12 timova među 50 najboljih drugu godinu zaredom, s Miami Heatom koji je zamijenio Dallas Maverickse.

Niko ne može parirati NFL-u.

Ali nijedna liga ne može se mjeriti s NFL-om, koji ima 30 od svojih 32 tima među prvih 50 – jedini koji nedostaju su New Orleans Saintsi, procijenjeni na 5,3 milijarde dolara, i Cincinnati Bengalsi, s 5,25 milijardi dolara. A ako je profesionalni američki fudbal finansijski teretni voz, Cowboysi su njegova lokomotiva. Prošle sezone, njihovi prihodi su premašili 1,2 milijarde dolara. Prema Forbesu, samo je jedan tim u bilo kojem sportu bio manje od 350 miliona dolara od tog iznosa, a to je bilo 105 miliona dolara manje.

Najbliži rival je Real Madrid iz La Lige – posljednji klub koji je bio ispred Cowboysa po vrijednosti, usput rečeno, prije deset godina, kada su Los Blancosi vrijedili 3,26 milijardi dolara, a Dallas 3,2 milijarde dolara. Danas, naravno, Real Madrid vrijedi jedva više od polovine Cowboysa, s procijenjenih 6,75 milijardi dolara.

50 NAJVRIJEDNIJIH SPORTSKIH TIMOVA U 2025. GODINI.

#1. 13 milijardi dolara

Dallas Cowboys

Liga: NFL | Vlasnik: Jerry Jones | Promjena u odnosu na prethodnu godinu: 29% | Rangiranje u 2024.: 1

fotografija: Ronald Martinez/Getty Images putem AFP-a

#2. 11 milijardi dolara

Liga: NBA | Vlasnici: Joe Lacob i Peter Guber | Godišnja promjena: 25% | Poredak 2024: 2

#3. 10,5 milijardi dolara

Liga: NFL | Vlasnik: E. Stanley Kroenke | Promjena u odnosu na prethodnu godinu: 38% | Rangiranje u 2024.: 3

#4. 10,1 milijardi dolara

Liga: NFL | Vlasnici: John Mara i Steven Tisch | Promjena u odnosu na prethodnu godinu: 38% | Poredak u 2024.: 7.

#5. 10 milijardi dolara

Liga: NBA | Vlasnici: Mark Walter , Todd Boehly i Jerry Buss Family Trusts | Promjena u odnosu na prethodnu godinu: 41% | Rangiranje u 2024.: 8

fotografija: Mike Christy/Getty Images putem AFP-a

#6. 9,75 milijardi dolara

Liga: NBA | Vlasnik: Madison Square Garden Sports | Promjena u odnosu na prethodnu godinu: 30% | Rangiranje u 2024.: 5

#7. 9 milijardi dolara

Liga: NFL | Vlasnik: Robert Kraft | Promjena u odnosu na prethodnu godinu: 22% | Rangiranje u 2024.: 6

#8. 8,6 milijardi dolara

Liga: NFL | Vlasnici: Porodica York | Promjena u odnosu na prethodnu godinu: 26% | Rangiranje u 2024.: 10

fotografija: Thearon W. Henderson/Getty Images putem AFP-a

#9. 8,3 milijarde dolara

Liga: NFL | Vlasnik: Jeffrey Lurie | Godišnja promjena: 26% | Pozicija 2024: 12

#10. 8,2 milijarde dolara

Liga: NFL | Vlasnici: Porodica McCaske | Promjena u odnosu na prethodnu godinu: 28% | Rangiranje u 2024.: 15.

#10. 8,2 milijarde dolara

Liga: MLB | Vlasnici: Porodica Steinbrenne | Godišnja promjena: 9% | Pozicija u 2024.: 4

fotografija: Ishika Samant/Getty Images putem AFP-a

#12. 8,1 milijardi dolara

Liga: NFL | Vlasnici: Porodica Johnson | Godišnja promjena: 17% | Pozicija u 2024.: 9

#13. 7,7 milijardi dolara

Liga: NFL | Vlasnik: Mark Davis | Godišnja promjena: 15% | Pozicija 2024: 11

#14. 7,6 milijardi dolara

Liga: NFL | Vlasnik: Josh Harris | Promjena u odnosu na prethodnu godinu: 21% | Rangiranje u 2024.: 16

#15. 7,5 milijardi dolara

Liga: NBA | Vlasnik: Steve Ballmer | Godišnja promjena: 36% | Pozicija 2024: 22

foto: Adam Hagy/Getty Images preko AFP-a

#15. 7,5 milijardi dolara

Liga: NFL | Vlasnik: Stephen Ross | Godišnja promjena: 21% | Pozicija 2024: 17

#17. 7,4 milijarde dolara

Liga: NFL | Vlasnik: Cal McNair | Godišnja promjena: 21% | Pozicija 2024: 18

#18. 6,8 milijardi dolara

Liga: NFL | Vlasnik: Greg Penner | Godišnja promjena: 24% | Pozicija 2024: 22

#18. 6,8 milijardi dolara

Liga: MLB | Vlasnik: Guggenheim Baseball Management | Promjena u odnosu na prethodnu godinu: 25% | Pozicija u 2024.: 24

#20. 6,75 milijardi dolara

Liga: La Liga | Vlasnici: članovi kluba | Godišnja promjena: 2% | Pozicija 2024: 12

fotografija: Thomas Coex/AFP

#21. 6,7 milijardi dolara

Liga: NBA | Vlasnici: Bill Chisholm i porodica Grousbec | Godišnja promjena: 12% | Rangiranje u 2024.: 19

#21. 6,7 milijardi dolara

Liga: NFL | Vlasnik: Paul G. Allen Trust | Promjena od početka godine: 23% | Rangiranje u 2024.: 24

#23. 6,65 milijardi dolara

Liga: NFL | Vlasnici: Dioničari | Godišnja promjena: 19% | Rang 2024: 20

#24. 6,6 milijardi dolara

Liga: Premijer liga | Vlasnici: porodica Glazer i Jim Ratcliffe | Godišnja promjena: 1% | Pozicija u 2024.: 14

#24. 6,6 milijardi dolara

Liga: NFL | Vlasnici: Porodica Glazer | Godišnja promjena: 22% | Pozicija u 2024.: 26

#26. 6,5 milijardi dolara

Ferrari

Liga: Formula 1 | Vlasnik: Ferrari NV | Godišnja promjena: – | Pozicija 2024: –

foto: Andrej Isaković/AFP

#26. 6,5 milijardi dolara

Liga: NFL | Vlasnici: Arthur Rooney II i Fondacija Daniel Rooney | Promjena u odnosu na prethodnu godinu: 23% | Rangiranje u 2024.: 28

#28. 6,4 milijarde dolara

Liga: NFL | Vlasnici: Dee i Jimmy Haslam | Promjena u odnosu na prethodnu godinu: 24% | Rangiranje u 2024.: 30.

#29. 6,35 milijardi dolara

Liga: NFL | Vlasnik: Arthur Blank | Godišnja promjena: 22% | Pozicija 2024: 29

#30. 6,3 milijarde dolara

Liga: NFL | Vlasnica: Amy Adams Strunk | Promjena u odnosu na prethodnu godinu: 29% | Rangiranje u 2024.: 37

#31. 6,25 milijardi dolara

Liga: NFL | Vlasnici: Porodica Wilf | Promjena u odnosu na prethodnu godinu: 24% | Rangiranje u 2024.: 33

fotografija: Stacy Revere/Getty Images putem AFP-a

#32. 6,2 milijarde dolara

Liga: NFL | Vlasnici: Porodica Hunt | Promjena u odnosu na prethodnu godinu: 28% | Rangiranje u 2024.: 39

#33. 6,1 milijardi dolara

Liga: NFL | Vlasnik: Stephen Biscotti | Promjena u odnosu na prethodnu godinu: 22% | Rangiranje u 2024.: 34

#34. 6 milijardi dolara

Liga: NBA | Vlasnik: Jerry Reinsdorf | Godišnja promjena: 20% | Pozicija u 2024.: 34

#34. 6 milijardi dolara

Liga: NFL | Vlasnik: Dean Spanos | Godišnja promjena: 18% | Pozicija 2024: 31

#34. 6 milijardi dolara

Mercedes

fotografija: Fadel Senna/AFP

#37. 5,95 milijardi dolara

Liga: NFL | Vlasnici: Terrence i Kim Pegula | Promjena u odnosu na prethodnu godinu: 42% | Pozicija u 2024. godini 2024: –

#38. 5,9 milijardi dolara

Liga: NBA | Vlasnik: Tilman Fertitta | Promjena u odnosu na prethodnu godinu: 20% | Rangiranje u 2024.: 37

#38. 5,9 milijardi dolara

#40. 5,7 milijardi dolara

Liga: NFL | Vlasnik: David Tepper | Godišnja promjena: 27% | Pozicija 2024: 45

#40. 5,7 milijardi dolara

Liga: NBA | Vlasnik: Micky Arison | Godišnja promjena: 34% | Pozicija 2024: –

#42. 5,65 milijardi dolara

Liga: La Liga | Vlasnik: Članovi kluba | Godišnja promjena: 1% | Pozicija 2024: 20

fotografija: Josep Lago/AFP

#43. 5,6 milijardi dolara

Liga: NFL | Vlasnik: Shahid Khan | Promjena u odnosu na prethodnu godinu: 22% | Rangiranje u 2024.: 43

#43. 5,6 milijardi dolara

Liga: NBA | Vlasnici: Joseph Tsai i porodica Koch | Promjena u odnosu na prethodnu godinu: 17% | Rangiranje u 2024.: 40.

#45. 5,5 milijardi dolara

Liga: NFL | Vlasnik: Michael Bidwill | Promjena u odnosu na prethodnu godinu: 28% | Rangiranje u 2024.: 50

#46. 5,45 milijardi dolara

Liga: NBA | Vlasnici: Josh Harris i David Blitzer | Promjena u odnosu na prethodnu godinu: 18% | Rangiranje u 2024.: 43

#47. 5,425 milijardi dolara

Liga: NBA | Vlasnici: Mat Ishbia i Justin Ishbia | Promjena u odnosu na prethodnu godinu: 26% | Rangiranje u 2024.: 50

fotografija: Barry Gossage/Getty Images putem AFP-a

#48. 5,4 milijarde dolara

Liga: NFL | Vlasnici: Porodica Ford | Godišnja promjena: 30% | Pozicija u 2024.: –

#48. 5,4 milijarde dolara

Liga: Premijer liga | Vlasnici: John Henry i Tom Werner | Godišnja promjena: 1% | Pozicija 2024: 27

#48. 5,4 milijarde dolara

Liga: NBA | Vlasnici: Rogers Communications i Larry Tanenbaum | Godišnja promjena: 23% | Pozicija 2024: 47

Brett Knight i Justin Teitelbaum, novinar Forbesa

Please enable JavaScript

