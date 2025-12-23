SAD zabranjuju nove strane modele dronova, težak udarac za kineskog giganta DJI

Dronovi kineske proizvodnje godinama dominiraju nebom Sjedinjenih Američkih Država, a koriste ih privatni vlasnici, policijske uprave i vatrogasne službe širom zemlje. Međutim, novo pravilo koje je u utorak donijela Savezna komisija za komunikacije (FCC) učinit će nemogućom kupovinu naredne generacije ovih dronova za američke potrošače.

FCC je zabranio uvoz i prodaju svih novih modela dronova i ključne opreme koje proizvode strani proizvođači, uključujući najvećeg svjetskog proizvođača dronova DJI, uvrstivši ih na tzv. „Pokrivenu listu“ (Covered List) subjekata za koje se smatra da „predstavljaju neprihvatljiv rizik za nacionalnu sigurnost Sjedinjenih Američkih Država“.

Odluka FCC-a, iako izuzima modele koji su već odobreni za prodaju i one koji su trenutno u upotrebi, predstavlja kulminaciju višegodišnjih nastojanja da se ograniči upotreba kineskih dronova, poput onih koje proizvode DJI i drugi veliki proizvođač, Autel Robotics.

DJI je izrazio razočaranje ovom odlukom, koja bi mogla izazvati nezadovoljstvo i kod brojnih korisnika dronova u SAD-u. Prema podacima istraživačke kuće Research and Markets, DJI sam drži oko 70% globalnog tržišta. Osim u javnom sektoru, kineski dronovi se širom SAD-a koriste za inspekciju infrastrukture i gradilišta, praćenje usjeva, kao i u profesionalnoj i amaterskoj videoprodukciji.

U junu je predsjednik Donald Trump potpisao izvršnu uredbu s ciljem ubrzanja komercijalizacije dronskih tehnologija i jačanja domaće proizvodnje dronova „kao zaštite od stranog nadzora ili eksploatacije“.

„Predsjednik Trump je jasno poručio da će njegova administracija djelovati kako bi osigurala naš zračni prostor i oslobodila američku dominaciju u oblasti dronova“, izjavio je u ponedjeljak na mreži X predsjedavajući FCC-a Brendan Carr.

„To činimo današnjom odlukom koja ne ometa postojeću upotrebu ili kupovinu ranije odobrenih dronova, uz odgovarajuće mehanizme za izuzimanje onih dronova koji ne predstavljaju rizik“, dodao je.

FCC je saopćio da će uvoz, prodaja i upotreba postojećih modela uređaja koje je regulator ranije odobrio i dalje biti dozvoljeni, te da potrošači mogu nastaviti koristiti sve dronove koje su ranije zakonito kupili.

Ovosedmična objava uslijedila je nakon što je Kongres prošle godine usvojio Zakon o ovlaštenju za nacionalnu odbranu za 2025. godinu, kojim je naložena sigurnosna provjera opreme proizvedene od strane DJI-ja, Autela i drugih stranih proizvođača dronova do 23. decembra 2025. godine.

Tokom protekle godine, DJI je slao pisma američkim zvaničnicima, uključujući ministra odbrane Petea Hegsetha, u kojima je pozdravio nadzor i potrebne provjere svojih proizvoda.

„Spremni smo sarađivati s vama, biti otvoreni i transparentni te pružiti sve potrebne informacije kako bi se provela temeljita revizija“, napisao je Adam Welsh, direktor globalne politike DJI-ja, u svom posljednjem pismu ranije ovog mjeseca.

Međutim, umjesto sveobuhvatne analize kakvu su očekivali industrija i DJI, FCC je naveo da se njegova odluka temelji na procjeni međuresornog tijela izvršne vlasti, sazvanog od strane Bijele kuće, koje je zaključilo da strani dronovi i njihove komponente „mogu omogućiti trajni nadzor, izvlačenje podataka i destruktivne operacije na teritoriji SAD-a“.

Portparol DJI-ja izjavio je u ponedjeljak za CNN da je kompanija „razočarana“ odlukom FCC-a, ističući da „nisu objavljene informacije o tome na osnovu kojih podataka je izvršna vlast donijela svoju odluku“.

Portparol je ponovio opredijeljenost kompanije američkom tržištu i sigurnosti proizvoda, potkrijepljenu nezavisnim provjerama.

„Zabrinutosti u vezi sa sigurnošću podataka kod DJI-ja nisu zasnovane na dokazima, već odražavaju protekcionizam, suprotan principima otvorenog tržišta“, dodao je.

CNN je zatražio komentar i od kompanije Autel.

Više kineskih kompanija, uključujući tehnološkog i telekomunikacijskog giganta Huawei te državnu telekomunikacijsku firmu ZTE, već se nalazi na FCC-jevoj Pokrivenoj listi zbog sličnih sigurnosnih rizika.

Dugoročne zabrinutosti

Zabrinutosti u vezi s kineskim dronovima i DJI-jem nisu nove. Još 2017. godine američka vojska zabranila je upotrebu DJI dronova zbog ranjivosti u kibernetičkoj sigurnosti. Iste godine Ministarstvo unutrašnje sigurnosti upozorilo je u internom memorandumu da bi dronovi kineske proizvodnje mogli slati osjetljive podatke o letovima svojim proizvođačima u Kini.

Godine 2020. DJI je stavljen na ekonomsku crnu listu Ministarstva trgovine SAD-a, tzv. Entity List, zbog navodne umiješanosti u kršenja ljudskih prava i visokotehnološki nadzor nad ujgurskim muslimanima u Xinjiangu i drugim manjinama. Sljedeće godine, Ministarstvo finansija SAD-a uvelo je i ograničenja ulaganja u DJI iz sličnih razloga.

Godine 2022. Ministarstvo odbrane SAD-a uvrstilo je DJI na listu kompanija za koje se tvrdi da sarađuju s Narodnooslobodilačkom vojskom Kine. Iako je DJI odbacio karakterizaciju Pentagona i pokrenuo sudski postupak radi uklanjanja s liste, u septembru ove godine izgubio je sudski spor.

