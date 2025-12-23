Elon Musk postao prva osoba u historiji s imovinom od 700 milijardi dolara nakon odluke Vrhovnog suda Delawarea

Samo četiri dana nakon što je postao prva osoba ikada čija imovina vrijedi 600 milijardi dolara, Elon Musk je u petak postao i prva osoba čija neto vrijednost dostiže 700 milijardi dolara, nakon što je Vrhovni sud Delawarea poništio presudu nižeg suda kojom je bila poništena dodjela Teslinih dioničkih opcija Musku, sada vrijednih 139 milijardi dolara. Forbes procjenjuje da Muskovo bogatstvo sada iznosi rekordnih 749 milijardi dolara, nakon što je uspješno uložio žalbu na tu odluku.

Forbes je od januara 2024. godine umanjivao vrijednost spornih Teslinih dioničkih opcija za 50%, nakon što je Sud kancelarije Delawarea presudio da je proces njihove dodjele Musku 2018. godine bio nepravedan zbog Muskove kontrole nad upravnim odborom Tesle.

Nakon što je Vrhovni sud Delawarea u petak presudio da je „poništenje [opcijâ] bilo neadekvatno pravno rješenje“, Forbes je uklonio to umanjenje, čime je procjena Muskove neto vrijednosti porasla za 69,5 milijardi dolara.

Nakon presude, Tesla je ponovo Muskova najvrednija imovina. Pored dioničkih opcija, on posjeduje i 12% redovnih dionica proizvođača električnih vozila, vrijednih 199 milijardi dolara, čime ukupna vrijednost njegovog udjela u Tesli iznosi 338 milijardi dolara.

U to nije uključen ni poseban, rekordni paket nagrađivanja koji je Tesla dodijelila Musku u novembru, a koji bi mu mogao donijeti do 1 bilion dolara dodatnih dionica (prije poreza i troškova otključavanja ograničenih dionica), ako Tesla ostvari tzv. „Mars shot“ ciljeve, poput povećanja tržišne kapitalizacije više od osam puta u narednih deset godina.

Muskova druga najvrednija imovina, njegov procijenjeni udio od 42% u SpaceX-u, sada vrijedi oko 2 milijarde dolara manje od njegovih Teslinih udjela (procijenjenih na 336 milijardi dolara), na osnovu privatne ponude za otkup dionica pokrenute ovog mjeseca, kojom je vrijednost njegove raketne kompanije procijenjena na 800 milijardi dolara, u odnosu na 400 milijardi u augustu.

Ipak, upravo bi SpaceX, a ne Tesla, mogao učiniti Muska prvom osobom na svijetu s bogatstvom od jednog biliona dolara, s obzirom na to da se navodno cilja na izlazak na berzu 2026. godine, uz moguću procjenu kompanije od oko 1,5 biliona dolara.

Musk je otprilike „jedan Larry Page“ udaljen od tog cilja. Suosnivač Googlea i druga najbogatija osoba na svijetu vrijedi procijenjenih 253 milijarde dolara, odnosno nevjerovatnih pola biliona dolara manje od Muska.

Matt Durot