Larry Ellison garantuje 40 milijardi dolara, Paramount pojačava ofanzivu na Warner Bros. Discovery

Paramount je dodatno pooštrio svoju neprijateljsku ponudu za preuzimanje kompanije Warner Bros. Discovery, objavivši da je Larry Ellison dao neopozivu ličnu finansijsku garanciju u iznosu od 40,4 milijarde dolara. Ovaj potez dolazi nakon što je Warner Bros. Discovery jasno poručio da će razmotriti ponudu samo ako jedan od najbogatijih ljudi na svijetu lično stane iza nje.

U zvaničnom saopštenju, Paramount je naveo da će Ellison osigurati finansiranje ukupne ponude vrijedne 108 milijardi dolara, uz obavezu da tokom trajanja transakcije neće povući sredstva iz porodičnog trusta niti prenositi njegovu imovinu. Time se direktno odgovara na ranije sumnje Warner Bros. Discoveryja, koji je u podnesku američkoj Komisiji za hartije od vrijednosti (SEC) izrazio zabrinutost da porodica Ellison nema formalnu obavezu da podrži ponudu.

Warner Bros. Discovery je prethodno naglasio da bi lična garancija Larryja Ellisona bila dovoljna da otkloni njihovu potrebu za „fleksibilnošću“ u privremenom upravljanju kompanijom, zahtjev koji je Paramount sada ispunio. Dodatno, Paramount je poboljšao uslove ponude, povećavši iznos naknade koju bi isplatio Warner Bros. Discoveryju ukoliko transakcija propadne, sa 5 na 5,8 milijardi dolara.

Larry Ellison, predsjednik uprave Oraclea i otac Davida Ellisona, izvršnog direktora Paramount Skydancea, trenutno je treći najbogatiji čovjek na svijetu, s procijenjenim bogatstvom od 242,7 milijardi dolara. Iako je ranije ove godine kratko bio drugi na listi, ispred njega je sada Elon Musk s gotovo trostruko većim bogatstvom.

REUTERS/Daniel Cole

U pozadini ove borbe stoji i Netflix, čija je ponuda od 83 milijarde dolara za Warner Bros. Discovery nedavno dobila odobrenje. Netflix je najavio da će osigurati do 25 milijardi dolara bankarskog finansiranja, čime dodatno jača svoju poziciju.

Uprkos tome, Warner Bros. Discovery je pozvao svoje dioničare da odbiju Paramountovu ponudu od 30 dolara po dionici, tvrdeći da je inferiorna u odnosu na Netflixovu. Predsjednik upravnog odbora Samuel DiPiazza ocijenio je da ponuda Paramounta nosi značajne rizike, nedovoljnu vrijednost, i do sada, manjak jasne podrške porodice Ellison. Paramount je te tvrdnje odbacio, poručivši da njihova ponuda nudi veću sigurnost, bolju vrijednost za dioničare i jasan put ka regulatornom odobrenju.

S najnovijom, čvrstom garancijom Larryja Ellisona, borba za Warner Bros. Discovery ulazi u novu fazu, onu u kojoj finansijska snaga i kredibilitet igraju presudnu ulogu.

Autor, Ty Roush, Forbes

