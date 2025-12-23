Italija kaznila Apple sa 98 miliona eura zbog politike praćenja u App Storeu

Kazna dolazi u trenutku pojačanog evropskog nadzora nad Appleovom funkcijom App Tracking Transparency (ATT) i njenim uticajem na konkurenciju u mobilnom oglašavanju.

Italijanska agencija za zaštitu konkurencije izrekla je kaznu od 98 miliona eura kompanijama Apple, Apple Distribution International i Apple Italia, zbog, kako navodi, zloupotrebe „pozicije apsolutne dominacije“ putem App Store-a. Regulatori optužuju Apple da je nepravedno opteretio programere aplikacija pravilima o praćenju korisnika.

Prema navodima regulatora, Apple je zloupotrijebio svoju dominantnu poziciju na tržištu distribucije iOS aplikacija nametanjem pravila App Tracking Transparency, koja nesrazmjerno opterećuju nezavisne (treće strane) programere.

Agencija je utvrdila da je Apple prisilio programere da od korisnika traže dvostruki pristanak za korištenje podataka u svrhe oglašavanja, što prevazilazi zahtjeve propisane zakonima o zaštiti privatnosti, čime su narušeni poslovni modeli zasnovani na oglašavanju, bez pružanja proporcionalnih koristi po pitanju zaštite privatnosti.

Kako zaključuje Antimonopolska agencija, ova praksa „dovodi do nedostatka proporcionalnosti u pravilima ATT politike, s obzirom na to da je Apple mogao osigurati isti nivo privatnosti korisnika omogućavanjem programerima da dobiju pristanak za profiliranje u jednom jedinom koraku“.

REUTERS/Mike Segar

Odluka dolazi nakon dugotrajne istrage sprovedene u saradnji s Evropskom komisijom i italijanskim regulatorom za zaštitu podataka, Garante per la Protezione dei Dati Personali, koja je analizirala uticaj Appleovog okvira App Tracking Transparency.

Nadzor nad ovom politikom širom Evrope posljednjih mjeseci je dodatno pojačan. U martu je francusko tijelo za zaštitu konkurencije kaznilo Apple sa 150 miliona eura, zaključivši da je način na koji je ova funkcija uvedena nepotrebno opteretio programere aplikacija i da nije bio strogo nužan za zaštitu privatnosti korisnika.

App Tracking Transparency, koji je Apple uveo 2021. godine, zahtijeva da aplikacije distribuirane putem App Store-a zatraže izričitu dozvolu korisnika putem standardiziranog iskačućeg prozora prije nego što prate njihovu aktivnost na drugim aplikacijama i web-stranicama, javlja Reuters.

U slučaju da korisnik odbije dati saglasnost, programeri gube pristup podacima koji se uobičajeno koriste za ciljano oglašavanje.

Regulatori za zaštitu konkurencije izražavaju zabrinutost da ovaj sistem, koji je Apple jednostrano nametnuo, može dovesti u nepovoljan položaj nezavisne programere i posrednike u oglašavanju, dok Apple istovremeno nastavlja ostvarivati korist od vlastitog oglašivačkog poslovanja unutar iOS ekosistema.

Please enable JavaScript

