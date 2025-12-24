Zakazano lansiranje prvog crnogorskog satelita: Luča leti u svemir 28. decembra

Lansiranje prvog crnogorskog satelita Luča planirano je za 28. decembar ove godine sa kosmodroma Vostočni, smještenog u blizini granice Rusije i Kine, saopšteno je iz kompanije Montenegro Space Research (MSR).

Iz kompanije su kazali da će satelit Luča biti lansiran raketom Soyuz, jednom od najpouzdanijih i najdugovječnijih raketa u globalnoj svemirskoj industriji.

„Luča se nalazi u okviru sekundarnog tereta (secondary payload), zajedno sa emiratsko-kuvajtskim satelitom QMR-KWT 2, Katarskim TriSat-3 i više drugih međunarodnih satelita. Lansiranje će biti izvedeno sa kosmodroma Vostočni, smještenog u blizini granice Rusije i Kine. Planirano je za 28. decembar 2025. godine u 14:18 sati po srednjoevropskom vremenu (CET), odnosno u 22:18 po lokalnom vremenu, što znači da će lansiranje biti izvedeno u noćnim uslovima“, rekli su iz MSR-a.

Foto: MRS

Napominju da su moguća manja pomjeranja termina iz tehničkih razloga, što je standardna praksa u svemirskoj industriji, međutim u ovoj fazi šanse za takav scenario su veoma male.

Iz kompanije navode da je satelit opremljen kamerom, senzorima za mjerenje kosmičke radijacije, telekomunikacionim i telemetrijskim uređajima.

Zvanični radio-pozivni znak satelita će biti 4O6MSR, a operater misije glavni inženjer Nikola Perović.

„Predviđeni radni vijek satelita iznosi otprilike tri godine, a nakon lansiranja biće potrebno 10 do 15 dana za uspostavljanje pune komunikacije“, kazali su iz Montenegro Space Research.

Projektom upravlja rukovodstvo organizacije Montenegro Space Research, kojeg čine osnivači Nikola Perović i Filip Jovićević.

Foto: MSR

„Satelit Luča predstavlja jedini satelit koji je pravno registrovan i operativno upravljan iz zemlje Zapadnog Balkana, te se može punopravno definisati kao nacionalni satelit. Na osnovu navedenog, Crna Gora postaje prva država Zapadnog Balkana koja ima satelit koji joj u potpunosti pripada; tehnički, pravno i operativno“, kazali su iz kompanije.

U planu razvoj i proizvodnja prve crnogorske rakete

Montenegro Space Research ističe rezultate postignute tokom manje od četiri godine postojanja.

U tom periodu je, kako navode, uspostavljena prva funkcionalna infrastruktura za razvoj svemirske industrije u Crnoj Gori, realizovani su edukativni programi za osnovce, srednjoškolce i studente, organizovane su stručne prakse za studente Sorbone i u saradnji sa Univerzitetom Crne Gore održana dva izdanja najvećeg globalnog hakatona pod pokroviteljstvom NASA-e.

„Prvi put u Crnoj Gori organizovano CanSat takmičenje u saradnji sa Ambasadom Indije u Beču. Realizovan međunarodni projekat ‘Robotics in Space’, finansiran od strane Evropske unije“, navodi se u saopštenju.

Iz MRS su kazali da se poseban značaj misije Luča ogleda u njenoj edukativnoj i naučno-istraživačkoj dimenziji.

„Obrada i analiza podataka sa satelita realizovaće se kroz studentske i istraživačke radne grupe u okviru programa Montenegro Space Research, uz učešće Univerziteta Crne Gore, Pariške Sorbone (Paris-Sorbonne University), Imperijal koledža u Londonu (Imperial College London) i Moskovskog državnog univerziteta (Lomonosov Moscow state university). U narednom periodu planirano je proširenje ove saradnje i na akademske i istraživačke institucije iz drugih država, uključujući Ujedinjene Arapske Emirate i Kuvajt, u skladu sa razvojem misije i raspoloživim kapacitetima“, naveli su.

Kako su kazali, lansiranje satelita Luča predstavlja istorijski trenutak za Crnu Goru, a za Montenegro Space Research temelj za buduće poduhvate.

„Naš sljedeći cilj je ambiciozniji: razvoj i proizvodnja prve crnogorske rakete. Nastavićemo da Crnu Goru činimo ponosnom iznova i iznova“, poručili su.

„Crna Gora ima ljude koji pomjeraju granice znanja“

Osnivač i direktor Montenegro Space Research-a Filip Jovićević kazao je da se kompanija bavi projektima za koje se donedavno činilo da su nezamislivi, pa čak i nemogući u crnogorskom kontekstu, a ipak, oni su postali stvarnost.

„To je moguće jer Crna Gora ima izuzetne pojedince, ljude koji pomjeraju granice znanja, ambicije i mogućeg. Naša misija je da u godinama koje dolaze ti pojedinci ne ostanu usamljeni izuzeci, već da postanu dio snažne, široke i održive zajednice“, poručio je Jovićević.