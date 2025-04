Prvi put nakon 1963: Šest poznatih žena uspješno obavilo let u svemir – sve izgleda tiho, ali živo

„Sanjala sam o odlasku u svemir 15 godina, a sutra se taj san ostvaruje“, napisala je na svojim društvenim mrežama pop zvijezda Katy Perry dan prije svog svemirskog leta koji je trajao 11 minuta.

Raketa New Shepard poletjela je 14. aprila sa lansirnog mjesta u zapadnom Teksasu, nešto poslije osam sati i 30 minuta po lokalnom vremenu. Misija, poznata kao NS-31, bila je 11. ljudski let u okviru programa New Shepard i prvi je svemirski let sa isključivo ženskom posadom od 1963. godine. Misija u kojoj su osim Perry učestvovale i: bivša naučnica NASA-e Aisha Bowe, aktivistkinja za građanska prava Amanda Nguyen, producentica Kerianne Flynn i voditeljica CBS-a Gayle King, predvodila je Lauren Sanchez, supruga Jeffa Bezosa, jednog od najbogatijih ljudi i vlasnika firme Blue Origin u čijoj organizaciji i raketi je i obavljen let.

Misija prešla Karmanovu liniju

Kapsula je letjela iznad Zemlje na visini većoj od 100 kilometara, te je uspješno prešla Kármánovu liniju, međunarodno priznatu granicu svemira, pružajući putnicama kratko iskustvo bestežinskog stanja.

Po povratku na zemlju svaka od putnica s uzbuđenjem je opisala doživljaj svemira. Iz svemirske kapusle prva je izašla Lauren Sanchez koja nije krila ponos na čitavu posadu, ali i da joj je teško pronaći riječi. Istakla je da je tokom leta vidjela Mjesec, te da je Zemlja iz svemira izgledala tiho, ali živo – potpuno drugačije nego što je očekivala.

Odmah iza nje izašla je Katy Perry, koja je poljubila tlo i simbolično podigla tratinčicu prema nebu – u čast svojoj kćerki Daisy. Voditeljica Gayle King također je kleknula i poljubila zemlju, navodeći da je željela samo na trenutak zahvaliti planeti. Otkrila je također, kako joj je jedan od emotivnih trenutaka bio kada je čula Perry kako pjeva pjesmu Louisa Armstronga “What a Wonderful World”, prenosi BBC.

Posljednja je izašla producentica Kerianne Flnn, koja je pri izlasku uzviknula: “Bila sam u svemiru”, pokazujući prema nebu.

Let je bio u potpunosti autonoman i nije zahtijevao pilotiranje.

Kao što je ranije objavljeno, misija je poletjela sa lansirne lokacije jedan u zapadnom Teksasu, obilježavajući i 11. misiju u New Shepard programu Blue Origin-a i 31. u svojoj historiji. Ovo je bio i prvi let sa ženskom posadom od davne 1963. godine, kada je sovjetska kosmonautkinja Valentina Tereškova letjela solo.

Nakon što su članovi posade prvi put objavljeni 7. februara, Blue Origin je pripisao Sanchez zasluge za oživljavanje misije. Kompanija je u saopćenju navela da se Lauren Sánchez smatra počašćenom što predvodi tim istraživača u misiji koja, kako navode, ima za cilj preispitivanje pogleda na Zemlju, poticanje dijeljenja ličnih iskustava i stvaranje trajnog utjecaja koji bi mogao inspirirati buduće generacije.

No, svemirski let nije fascinirao sve. Tokom nedavnog televizijskog gostovanja, zvijezda serije Newsroom Olivia Muun, kritizirala je privatnu misiju svemirskih letova, dovodeći u pitanje njihovu vrijednost s obzirom na ekonomske poteškoće s kojima se suočavaju mnogi ljudi u SAD-u i širom svijeta.

Kritika privatnih misija svemirskih letova

Iako je priznala da to “vjerovatno nije kul stvar za reći”, istakla je da smatra kako trenutno postoji mnogo važnijih stvari na Zemlji kojima treba posvetiti pažnju. “U čemu je poenta? Da li je historijsko to što idete na vožnju?” upitala je i dodala: “Toliko novca za odlazak u svemir. Postoji mnogo ljudi koji si ne mogu priuštiti čak ni jaja… Mislim da je to malo proždrljivo”, kazala je dodajući da toliko raketnog goriva ne može biti dobro za planetu.

Podsjetila je kako je samo jedan od šesteročlane posade pravi astronaut, te je istakla kako je svrha istraživanja svemira proširenje znanja i doprinos čovječanstvu, te se zapitala: “Šta će oni gore da urade da bi nam ovdje bilo bolje?”

Po završetku leta, šest žena je na kratkoj press konferenciji komentiralo glumicine izjave. King je istakla kako u njenim očima „svako ko ga kritikuje ne razumije zapravo šta se ovdje događa“.

Sánchez je dodala: “Voljela bih da dođu u Blue Origin i vide hiljade zaposlenih koji ne samo da rade ovdje, već ulažu svoje srce i dušu u ovo vozilo. Oni vole svoj posao i vole misiju i to je velika stvar za njih.”

Blue Origin nije objavio cijene karata. Ali njen glavni konkurent u industriji suborbitalnog svemirskog turizma, Virgin Galactic, je to učinio; trenutno naplaćuje 600.000 dolara po sjedištu.

Kako navodi space.com učešće slavnih osoba u privatnim svemirskim letovima posljednjih godina postaje sve popularnije, što odražava rastući trend u svemirskom turizmu. NS-31 ima za cilj da spoji naučne poduhvate sa ličnim uživanjem.

Suborbitalni let će pružiti približno četiri minuta mikrogravitacijskih uslova, omogućavajući posadi da iskusi bestežinsko stanje i posmatra Zemlju sa više od 62 milje (100 kilometara) iznad površine, što će dovesti do kognitivnog pomaka poznatog kao efekat pregleda.

Prije misije, objavljeno je kako tokom svemirskog leta, Nguyen, aktivistica za građanska prava, planira provesti dva naučna eksperimenta, jedan u partnerstvu s Vijetnamskim nacionalnim svemirskim centrom i drugi usmjeren na zdravlje žena.