Svakog dana jedan novi milijarder: Zašto je 2025. bila najbolja godina u historiji za najbogatije

Brzorastuće dionice u oblasti vještačke inteligencije, velike inicijalne javne ponude (IPO) i Elon Musk započeli su “milijardersku groznicu” ove godine.

Matična kompanija Njujorške berze objavila je 7. oktobra da ulaže dvije milijarde dolara u startup za tržišne usluge Polymarket. Vrijednost kompanije procijenjena je na devet milijardi dolara. Ovaj posao predstavljao je veliku pobjedu za pet godina staru kompaniju i za njenog 27-godišnjeg osnivača, Shaynea Coplana. Odmah je postao najmlađi milijarder na svijetu koji je sam stekao bogatstvo. Njegova vladavina nije trajala ni tri sedmice.

Naime, 27. oktobra, startup za regrutaciju zasnovan na vještačkoj inteligenciji, Mercor, objavio je da je prikupio sredstva od nekoliko vodećih investitora u vrijednosti od 10 milijardi dolara. Dovoljno da trojica osnivača postanu najmlađi milijarderi svih vremena koji su sami stekli bogatstvo, sa 22 godine. Nadmašili su Koplana za pola decenije, pa čak i oborili rekord Marka Zuckerberga, koji je postao milijarder 2008. godine u dobi od 23 godine.

Slična bitka vodila se i za titulu najmlađe milijarderke koja je sama zaradila svoj novac. Taylor Swift, 36, drži vodeću poziciju od 2023. godine. Zatim je došla Lucy Guo, suosnivačica Scale AI, tada 30-godišnjakinja, kada je Scale u aprilu najavio prodaju dionica. Zatim je 29-godišnja Luana Lopes Lara, bivša balerina iz Brazila, preuzela titulu kada su privatni investitori ranije ovog mjeseca procijenili njen startup za predviđanja tržišta Kalshi na 11 milijardi dolara. Takav je tempo stvaranja bogatstva u 2025. godini.

Gotovo 50% više milijardera nego prije pet godina

Tokom protekle godine, na planeti je rođeno više od 340 novih milijardera, otprilike jedan dnevno. U SAD-u, Kini, Indiji, Rusiji i mjestima poput Svetog Kittsa i Nevisa i Albanije. Sada ima više milijardera nego ikad prije: rekordnih 3.148, što je skoro 50% više nego prije pet godina.

Neil Jamieson za Forbes

Kada je Forbes objavio prvu međunarodnu listu 1987. godine, širom svijeta je bilo samo 140 milijardera. Populacija milijardera je sada bogatija nego ikad. I ukupno (18,7 biliona dolara, što je povećanje od 10 biliona dolara u odnosu na 2020. godinu) i prosječno (5,9 milijardi dolara, u poređenju sa četiri milijarde tada). Rekordnih 19 ljudi sada su stomilijarderi, sa bogatstvom od najmanje 100 milijardi dolara. Prije šest godina, bio je samo jedan – Jeff Bezos iz Amazona.

Sva ta bogatstva pretvorila su se u moć. Oko 135 milijardera uložilo je novac u predsjedničke izbore u SAD-u 2024. godine. Mnogi su tokom godine stali na stranu američkog predsjednika milijardera. Donirali su milione za njegovu inauguraciju, gdje su milijarderi poput Bezosa, Zuckerberga, Tima Cooka i Sundara Pichaija dobili istaknuta mjesta koja su obično rezervirana za predsjednikovu porodicu, bivše predsjednike i visoke vladine zvaničnike. Donirali su milione projektu balona Bijele kuće. Neki od njih su čak postali članovi njegovog kabineta, najbogatijeg u historiji SAD-a.

Prošle sedmice, milijarder Jared Isaacman potvrđen je za šefa NASA-e, dan nakon što se milijarderka i glavna donatorica Miriam Adelson našalila da će Trumpu dati još 250 miliona dolara za treći mandat. Sedmicu ranije, poljoprivredni milijarder Andrej Babiš položio je zakletvu kao premijer Češke Republike. To je najnoviji znak da je cijeli svijet sada više nego ikad u eri milijardera.

Fenomen Muska

Foto: Reuters/Kent Nishimura

Sve počinje od vrha. Elon Musk je započeo godinu s bogatstvom od 421 milijarde dolara. Zatim je oborio niz rekorda. Prvi čovjek sa 500 milijardi, u oktobru; prvi sa 600 milijardi, 15. decembra; zatim prvi sa 700 milijardi, 19. decembra. Dionice njegove kompanije za električne automobile porasle su za skoro 30%, a vrijednost njegove raketne kompanije SpaceX se više nego udvostručila, na 800 milijardi.

Ove godine, do 22. decembra, Musk je svom bogatstvu dodao 333 milijarde dolara, što je više od ukupne imovine druge najbogatije osobe na svijetu, suosnivača Googlea Larryja Pagea, koja iznosi 255 milijardi. Drugim riječima, Musk je samo u 2025. godini stvorio više bogatstva nego bilo ko drugi na planeti za cijeli život.

Sa neto vrijednošću od 754 milijarde dolara, Musk je bogatiji od 620 “najsiromašnijih” milijardera na planeti zajedno. Međutim, Musk nije imao najuspješniji dan u 2025. godini. Taj rekord drži suosnivač Oraclea, Larry Ellison. Dionice softverskog giganta skočile su za 36% 10. septembra, uprkos tome što kompanija nije ispunila očekivanja za kvartalnu prodaju i zaradu, zahvaljujući velikim projekcijama prihoda od cloud infrastrukture podstaknutim procvatom vještačke inteligencije. Milijarder Ellison, koji posjeduje oko 40% dionica Oraclea, dodao je skoro 100 milijardi dolara svom bogatstvu.

Dionice su od tada pale za 40%, ali Ellison (koji je dio godine proveo pomažući u akvizicijama Paramounta i TikToka) i dalje vrijedi 250 milijardi dolara. To je rast od 41 milijarde od početka 2025. Page i njegov Google partner Sergey Brin zajedno su ove godine bogatiji za 185 milijardi dolara.

U međuvremenu, dionice proizvođača grafičkih čipova Nvidia porasle su za 33% u 2025. godini i povećale bogatstvo suosnivača Jensena Huanga za 42 milijarde ove godine.

Japanski tajkun Masayoshi Son, koji je doveo investicijskog giganta Softbank do toga da postane jedan od najvećih investitora u umjetnu inteligenciju, bogatiji je za 25 milijardi dolara u 2025. godini.

Vještačka inteligencija je sve promijenila

Tu je i “milijarderska groznica” novih milijardera koji su se ove godine prvi put probili na rang listu zahvaljujući talasu vještačke inteligencije. Neki razvijaju velike jezičke modele, poput Kineza Lianga Wenfenga, koji je pokrenuo DeepSeek 2023. godine i u januaru ušao u “klub tri zareza”. Tada je njegov model R1 osvojio svijet, tvrdeći da bi mogao parirati performansama ChatGPT-a po nižoj cijeni.

Sedam bivših zaposlenika OpenAI-a koji su osnovali AI giganta Anthropic također su novi milijarderi. Kompanija koja stoji iza chatbota Claude doživjela je skok vrijednosti sa 18 milijardi na 61,5 milijardi, a zatim na 183 milijarde, sve u roku od godinu dana.

Drugi se bogate hraneći bum umjetne inteligencije. Dionice ISU Petasysa, malo poznatog južnokorejskog proizvođača štampanih ploča, porasle su ove godine za više od 360%. Ovo je predsjednika Kim Sang-beoma učinilo novim milijarderom. Četiri bivša izvršna direktora američkih proizvođača čipova Nvidia i AMD postali su novi kineski milijarderi kao suosnivači poluprovodničkih firmi koje teže da postanu Nvidia i AMD Kine.

Jitendra Mohan i Sanjay Gajendra suosnivali su kalifornijsku firmu Astera Labs, koja isporučuje tehnologije za mreže u podatkovnim centrima, 2017. godine. I to nakon što su shvatili da povezivost ne prati napredak u vještačkoj inteligenciji i mašinskom učenju. Dionice su porasle za 140% otkako je kompanija izašla na berzu 2024. godine. To ih je obojicu učinilo milijarderima.

U međuvremenu, tri nova milijardera koji stoje iza CoreWeavea izgradili su carstvo iznajmljivanjem oko 250.000 GPU jedinica kompanijama za vještačku inteligenciju u tridesetak podatkovnih centara širom SAD-a i Evrope. Dionice su se više nego udvostručile od njihove inicijalne javne ponude u martu.

Mnogo posla u oblasti vještačke inteligencije

Tu je i Fermi America, koja gradi ogroman podatkovni centar u Teksasu za zakupce AI-a. Fermi je izašao na berzu u oktobru s procijenjenom vrijednošću od 12,5 milijardi dolara – što je suosnivače Tobyja Neugebauera i Griffina Perryja učinilo milijarderima, a Perryjevog oca, bivšeg guvernera Teksasa i američkog ministra energetike Ricka Perryja, milionerom.

Sve ovo uprkos činjenici da Fermi još uvijek nije ostvario ni cent prihoda i da je najmanje godinu dana udaljen od završetka prve faze izgradnje. Dionice su pale za 70% od izlaska na berzu, izbacivši Griffina Perryja iz redova milijardera. Ali kompanija i dalje vrijedi više od pet milijardi, a Neugebauer i dalje posjeduje imovinu vrijednu deset cifara.

Drugi AI moguli su ušli u redove milijardera zahvaljujući kablovima za podatkovne centre, “vibrativnom kodiranju”, označavanju podataka, AI agentima za korisničku podršku, AI kloniranju glasa, pa čak i AI igri za upoznavanje.

Od raketa do filmova

Međutim, “milijarderska” groznica širi se izvan okvira vještačke inteligencije. U junu je Circle, kriptovalutna kompanija koja stoji iza USDC stablecoina, postala prvi izdavatelj stablecoina koji je izašao na berzu, putem inicijalne javne ponude (IPO) koja je suosnivača Jeremyja Allairea učinila milijarderom.

Sljedećeg mjeseca, Dylan Field je svoju softversku firmu za dizajn Figma izveo na berzu, postavši pritom multimilijarder. Njen suosnivač, Evan Wallace, također je postao novi milijarder.

Dionice Cadre Holdingsa, čiji proizvodi uključuju pancire i odijela za deaktiviranje bombi za kupce poput američke ICE, dobile su poticaj od povećanih izdataka za odbranu u SAD-u i Evropi, što je pomoglo da izvršni direktor Warren Kanders postane milijarder.

Rast dionica AST SpaceMobilea od 300%, koji se takmiči s Muskovim SpaceX-om u izgradnji satelita za direktan širokopojasni pristup mobilnim telefonima, katapultirao je osnivača Abela Avellana u svijet superbogatih.

Steve Huffman stekao je bogatstvo kao suosnivač društvene mreže Reddit. Holivudska legenda James Cameron stekao je bogatstvo filmskim hitovima. Teniska legenda Roger Federer probio se na listu ove godine.

Ove godine, novi milijarderi vrijedni 876 milijardi

Sveukupno, svijet je u posljednjih 12 mjeseci dobio novih milijardera u vrijednosti od 876 milijardi dolara. To je oko 5% ukupnog globalnog bogatstva milijardera. Gotovo 40% novih milijardera u 2025. godini su Amerikanci, ali ova “milijarderska grupa” obuhvatila je 32 zemlje, uključujući 35 novih kineskih državljana, 15 novih Indijaca i 15 novih Rusa.

Njemački biznismen Clemens Fischer stekao je bogatstvo osnivanjem i prodajom niza kompanija za lijekove i suplemente koji se mogu kupiti bez recepta. Sada pokušava razviti lijek na bazi kanabisa koji bi zamijenio opioide.

U međuvremenu, Albanija je ove godine dobila svog prvog milijardera iz oblasti nekretnina i maloprodaje, Samira Manea. Pobjegao je od komunističkog režima u zemlji početkom 1990-ih i nastanio se u Austriji. Stekao je svoje prvo bogatstvo, a zatim se vratio kako bi pokrenuo prvi tržni centar na periferiji Tirane.

Dvije trećine ovog novog vala bogatih ljudi stvorilo je svoje bogatstvo samostalno. Uključujući 11 novih milijardera mlađih od 30 godina, čime je globalni broj dostigao rekordnih 13.

Drugi – uključujući tri kćerke vlasnika Indianapolis Coltsa Jima Irsaya (umro u maju), pet nasljednika italijanskog modnog dizajnera Giorgia Armanija (umro u septembru) i pet članova porodice koja stoji iza Medlinea, koji je imao godinu svoje inicijalne javne ponude (IPO), pridružili su se listi milijardera putem stare, tradicionalne metode – nasljeđivanja.

A zanimljivo je da oni koji steknu ovo bogatstvo obično ostanu bogati. Čak i sa svim ovim novim licima, skoro 85% trenutnih milijardera započelo je godinu kao milijarderi. Četvrtina njih ulazi u 2026. bogati ili bogatiji nego što su bili prije godinu dana. To ostavlja klasu milijardera u dobroj poziciji za još jednu godinu mnogih “sretnih povrata”.

Chase Peterson-Withorn, Forbes

