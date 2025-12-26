Google uvodi mogućnost promjene Gmail adrese: Šta trebate znati i na šta morate obratiti pažnju

Mnogi email servisi svojim korisnicima već dozvoljavaju promjenu ili korištenje aliasa adresa, uključujući Proton Mail i Outlook, ali Google to tradicionalno nije dopuštao gmail korisnicima. Međutim, čini se da će se to uskoro promijeniti. Ipak, korisnici su upozoreni da budu oprezni zbog aktera prijetnji koji bi mogli pokušati iskoristiti one koji žele što prije napraviti ovu promjenu.

Promjena gmail adrese otkrivena u google dokumentu za podršku

Kako je prvo objavljeno u Google Pixel Hub Telegram grupi, googleov dokument za podršku otkrio je da se ova promjena „postepeno uvodi za sve korisnike“.

Dokument za podršku, koji je u trenutku pisanja bio dostupan samo na hindiju, a koji je preveden pomoću googleove ugrađene funkcije, nosi naslov: “Promjena email adrese vašeg google računa”.

U njemu se navodi: „Ako želite, možete promijeniti email adresu svog google računa, čiji se završni dio odnosi na gmail.com. Ona se može zamijeniti novom email adresom koja također završava na gmail.com.“

Googleov dokument za podršku također potvrđuje da će promjena na novu gmail adresu biti moguća samo jednom u 12 mjeseci. Maksimalan broj takvih promjena po jednom računu bit će tri. Google je naveo da će stara gmail adresa biti zadržana, te da će se email poruke primati i na staru i na novu adresu.

Čuvajte se hakera koji iskorištavaju neizvjesnost oko promjene gmail adrese

Iako vam ovo može zvučati kao dobra vijest, ono može donijeti i loše posljedice. Akteri prijetnji vole iskorištavati strah, neizvjesnost i sumnju, a ova neobična objava, i to putem dokumenta za podršku na hindiju, pruža im obilje prostora za zloupotrebu.

Napadači koji koriste tehnike socijalnog inženjeringa kako bi kompromitirali pristupne podatke i preuzeli račune, vrlo vjerovatno će pokušati iskoristiti ovu situaciju.

Razlog je jednostavan: vaša gmail adresa je ujedno i adresa koju koristite za prijavu na google račun i sve googleove usluge. Zbog toga se svim gmail korisnicima savjetuje da budu izuzetno oprezni prema svim porukama koje ih obavještavaju da mogu promijeniti gmail adresu klikom na link i prijavom na račun.

Takve poruke su gotovo sigurno phishing napadi osmišljeni da ukradu vaše pristupne podatke i preuzmu kontrolu nad računom. Google će, kao i uvijek, ovakve promjene objavljivati isključivo putem svojih službenih kanala.

Davey Winder, Forbes