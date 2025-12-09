Google pod istragom EU zbog korištenja online sadržaja u razvoju umjetne inteligencije

Evropska komisija saopćila je da istražuje da li je Google prekršio pravila EU o konkurenciji korištenjem sadržaja web izdavača u svrhe razvoja vještačke inteligencije.

Blok je naveo da će ispitati u kojoj mjeri su Googleovi proizvodi AI Overviews i AI Mode zasnovani na sadržaju web izdavača bez odgovarajuće naknade.

Ovaj potez dolazi nakon niza postupaka koje je EU pokrenula protiv velikih američkih tehnoloških kompanija u proteklim danima.

Google je u utorak pogođen antimonopolskom istragom EU zbog načina na koji koristi online sadržaj za potrebe razvoja AI tehnologija, što predstavlja najnoviji u nizu regulatornih pritisaka bloka na američke tehnološke gigante.

Evropska komisija je saopćila da istražuje da li je Google prekršio pravila tržišne konkurencije EU tako što je koristio sadržaj web izdavača, kao i sadržaj postavljen na YouTube platformu, u AI svrhe.

Istraga će ispitati da li Google narušava konkurenciju namećući nepoštene uslove izdavačima i kreatorima sadržaja, ili tako što sebi omogućava povlašten pristup tom sadržaju i stavlja razvojne timove konkurenata u nepovoljan položaj, navela je Komisija.

„AI donosi izvanredne inovacije i mnoge koristi za ljude i preduzeća širom Evrope, ali taj napredak ne smije biti na štetu principa koji su temelj naših društava“, izjavila je komesarka za konkurenciju Teresa Ribera.

REUTERS/Annegret Hilse

„Zbog toga istražujemo da li je Google nametao nepoštene uslove izdavačima i kreatorima sadržaja dok je istovremeno stavljao konkurentske AI modele u nepovoljan položaj, kršeći pravila EU o konkurenciji.“

Komisija je dodala da će ispitati u kojoj mjeri su AI Overviews i AI Mode zasnovani na sadržaju web izdavača bez odgovarajuće nadoknade i bez mogućnosti da izdavači odbiju takvu upotrebu, a da pritom ne izgube pristup Google pretrazi.

„Ova žalba rizikuje gušenje inovacija na tržištu koje je konkurentnije nego ikad“, rekao je Googleov glasnogovornik za CNBC. „Evropljani zaslužuju pristup najnovijim tehnologijama i nastavit ćemo blisko sarađivati s medijskom i kreativnom industrijom dok prelaze u eru AI-ja.“

U septembru je EU kaznila Google s gotovo 3 milijarde eura (3,4 milijarde dolara) zbog kršenja antimonopolskih pravila narušavanjem konkurencije u industriji oglasnih tehnologija.

Tada je globalna direktorica Googlea za regulatorna pitanja, Lee-Anne Mulholland, izjavila da je odluka EU „pogrešna“ i da će se kompanija žaliti. „Nema ničeg antikonkurentnog u pružanju usluga kupcima i prodavačima oglasa, a izbora je više nego ikada“, rekla je.

EU protiv američkih tehnoloških divova

Ovaj potez dolazi nakon niza akcija koje je EU pokrenula protiv velikih američkih tehnoloških kompanija proteklih dana.

Komisija je u petak kaznila društvenu mrežu X Elona Muska sa 120 miliona eura (140 miliona dolara) zbog kršenja pravila transparentnosti u vezi s oglasnim repozitorijem i „obmanjujućim dizajnom plave kvačice“.

Musk je u odgovoru pozvao na ukidanje Evropske unije, dok su ključni republikanski zvaničnici također kritikovali odluku.

Prošle sedmice EU je saopćila i da je otvorila antimonopolsku istragu protiv Mete zbog nove politike koja dopušta AI provajderima pristup WhatsApp podacima, što bi, kako tvrdi Komisija, moglo kršiti pravila konkurencije bloka.

