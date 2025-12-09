Kako je ukrajinska kultura dospjela u fokus globalne javnosti nakon ruske invazije

Ruska invazija na Ukrajinu u februaru 2022. godine izazvala je mnogo više od vojnog sukoba. Ona je u prvi plan stavila bogatu i živopisnu ukrajinsku kulturu.

Kroz galerije, festivale i pozorišta, od Kijeva do Londona, od Pariza do New Yorka, ukrajinski umjetnici vraćaju svoje narative, potvrđujući mjesto svoje zemlje u svijetu ne kao žrtve historije, već kao sile koja je aktivno oblikuje.

U New Yorku, mjestu gdje ljudi iz cijelog svijeta traže prostor i glas, ovo kreativno buđenje je vidljivo na svakom koraku. Jesen je donijela veliki broj ukrajinskih predstava, izložbi i filmskih projekcija. U novembru je Metrograph, elitni art kino u New Yorku, bio domaćin serijala “Duša i tlo: Ukrajinski poetski film”. Prikazana su avangardna remek-djela ukrajinskih reditelja iz 1960-ih i 70-ih. Klasici stvoreni kroz slobodan, eksperimentalni pristup i trajni ukrajinski duh.

Tokom oktobra, neprofitna organizacija Razom, fokusirana na Ukrajinu, organizovala je treći godišnji Festival ukrajinske kulture. Događaj je uključivao više od 30 raznolikih dnevnih programa na mjestima kao što su Javna biblioteka New Yorka, kina Quad i Regal, Teatro Latea, Bowery Poetry Club i Science for Fiction. Pored umjetnosti i kulture, program je uključivao govornike, diskusije i interaktivna iskustva, oblikujući novu sliku ukrajinske kulture pokazujući njeno mjesto u njujorškom kulturnom melting potu.

Cijena saznanja istine

Kulturna renesansa. Ove godine, predstava Kasandra – ukrajinski klasik koji je 1908. godine napisala modernistička dramska spisateljica i pjesnikinja Lesja Ukrajinka – premijerno je izvedena u Teatro Latea na Lower East Sideu. Predstava, u režiji Artemise Wheelock, smještena je na kraj Trojanskog rata i prati proročicu Kasandru, čija tačna predviđanja niko ne vjeruje. “Ono što me privlači kod Kasandre je koliko mi je bolno poznata njena izolacija”, objasnila je Wheelock. “Ukrajinka nam pokazuje cijenu poznavanja istine u svijetu koji odbija da se s njom suoči.”

Predstava Kasandra u Teatru LATEA; Foto: Bogdan Grytsiv

Iako New York Times nije uvrstio nijednu knjigu o Ukrajini ili ukrajinskih autora na svoju godišnju listu “100 značajnih knjiga”, a Foreign Affairs nije imao nijednu ukrajinsku knjigu u odjeljku Istočna Evropa na svojoj listi “Najbolje knjige 2025.” (Beletristika), Washington Post prkosi trendu uvrštavajući ” Endling ” Marije Reve i ” Sunflower Boys” Sama Wahmana na svoju listu “50 značajnih djela” za 2025. (fikcija), kao i djela Artema Čapaje ” Obični ljudi ne nose mitraljeze ” (novinarstvo).

Snaga ukrajinskog književnog pokreta vidljiva je u broju autora koji su predstavljeni na Festivalu ukrajinske kulture u New Yorku u oktobru. Događaju su prisustvovali pisci poput Oksane Lucišine, Olje Hercules, Volodimira Rafejenka, Natalije Špilove-Saul i Darije Tsimbaljuk, a njihove knjige bile su dostupne na engleskom i ukrajinskom jeziku. Kao i čitanje poezije “Pjesnik kao svjedok” u Nacionalnoj biblioteci poezije Poet's House na Manhattanu. Obrađuju teme poput migracija, feminizma, ekologije i kulturnog opstanka.

Preživjeti dostojanstveno

Na festivalu je Marija Reva, ukrajinsko-kanadska autorica, čitala dijelove svog romana Endling. Roman je pružio uvid u ukrajinski život tokom ruske invazije iz neočekivanog ugla. Roman, prema riječima autorice, istražuje “rijetku vrstu puža koji živi u Ukrajini i podjednako zbunjujući svijet modernog upoznavanja”.

„Moderna ukrajinska kultura više ne teži da bude zapažena“, rekla je Virlana Tkach. Ona je umjetnička direktorica Yara Arts i dugogodišnja zagovornica povezivanja Ukrajine s globalnom publikom. Yara Arts Group izvela je poeziju Serhija Žadana u Bowery Poetry Clubu. Nagrađivani ukrajinski pisac iz Harkiva, koji je postao vojnik, bio je dio festivala. Ukrajinska glumica Svitlana Kosolapova recitovala je Žadanove stihove na ukrajinskom jeziku, dok su njujorški pjesnici, uključujući Wandu Phipps i Boba Holmana, čitali odgovore na engleskom jeziku. Ukrajinska kultura, rekla je Tkach, „pokazuje svijetu šta znači preživjeti dostojanstveno“.

Stvaranje novih narativa

Iako je više od 1.200 posjetilaca učestvovalo na Festivalu ukrajinske kulture tokom jednog mjeseca, postoji ogroman neiskorišteni potencijal za ukrajinske stvaraoce da dopru do globalne publike. Ukrajinska umjetnost, moda i muzika počinju privlačiti ne samo širu javnost, već i poduzetnike i investitore. Oni u ukrajinskim talentima vide mogućnost stvaranja profitabilnih projekata u mainstreamu.

Međutim, proces je mnogo složeniji od pukog predstavljanja ukrajinskih umjetnika i autora. Fokusiranje na ukrajinsku historiju i kulturu također služi za razotkrivanje ruskih kulturnih mitova i preispitivanje duboko ukorijenjenih imperijalističkih narativa na Zapadu. Nakon jednog stoljeća korištenja ruske kulture kao alata propagande i utjecaja, a uzimajući u obzir da Moskva i dalje ulaže milione dolara u širenje svoje verzije stvarnosti, zadatak je težak, ali se ide naprijed punom snagom.

Kulturna teoretičarka Svitlana Bedarjeva u svojoj novoj knjizi Ambikolonijalnost i rat piše : „Ukrajinsko-ruski slučaj nudi okvir za razumijevanje ove promjene. Ukrajina je ostvarila značajan napredak u procesima dekolonizacije od početka sveobuhvatne invazije. Zahvaljujući neumornom otporu ruskoj agresiji.“ Prema njenim riječima, kultura je postala i odraz otpornosti društva i snažan izvor društvenih promjena.

„Ukrajinska kultura nije samo konkurentna na globalnom nivou“, objašnjava ona, „već ima i potencijal da postavi presedane i otvori nove teme, potencijalno predvodeći globalne kulturne trendove.“

Četvrt miliona ukrajinskih izbjeglica u SAD-u

„Ukrajinska kultura postala je vidljiva svijetu zbog strašnih događaja koji su se dogodili i još uvijek se događaju“, kaže Jurij Nikitin, ukrajinski muzički producent koji sada živi u SAD-u i osnivač je projekta State of Love. Cilj projekta je da ukrajinske stvaraoce dovede do svjetske slave i poveže ih širom planete. „Ukrajina je postala snažan brend. Praktično nema osobe koja nije čula za Ukrajinu. Ukrajinska dijaspora, zapadni mediji i obični građani koji brinu o Ukrajini podržavaju i organizuju kulturne događaje širom svijeta.“

Do kraja 2025. godine, 5,7 miliona ukrajinskih izbjeglica živjelo je izvan zemlje. Institut za migracijsku politiku procjenjuje da ukupan broj novih ukrajinskih imigranata i postojeće ukrajinske dijaspore u Sjedinjenim Državama iznosi 1,1 milion. Među njima, oko 175.000 je ušlo u SAD putem programa “Ujedinjeni za Ukrajinu”, zajedno s hiljadama drugih tražilaca azila. Ovim se ukupan broj ukrajinskih izbjeglica koje su stigle u SAD od početka ruske invazije povećava na oko 260.000. Prije 2022. godine, procijenjeno je da je ukrajinsko-američko stanovništvo u New Yorku bilo oko 150.000.

Prisiljeni tragičnim tokom historije izvan granica svoje zemlje, ne po prvi put, uostalom, Ukrajinci su ubrzali proces stvaranja novog narativa o Ukrajini, dugo pripremanog, oslobođenog ruske propagande i prisvajanja.

Zemlja kao ideja

Olena Speranska, kustosica umjetnosti iz Ukrajine koja sada živi u New Yorku, napustila je svoj dom u Irpenu, blizu Kijeva, na početku rata, kada su ruske snage okupirale to područje.

„Reklasifikacija Ivana Ajvazovskog, Arhipa Kuindžija i Ilje Repina kao ukrajinskih umjetnika u Metropolitanskom muzeju smatra se konkretnim primjerom kulturne restauracije i dekolonizacije historije umjetnosti“, kaže Speranska. To se odnosi na ispravnu oznaku za umjetnike kao „Ukrajince, rođene u Ruskom Carstvu“. Rat je prisilio Speransku da napusti vlastiti projekat Biruchiy. Bila je to uspješna rezidencija savremene umjetnosti koju je osnovala s Gennadijem Kozubom. Jedan od njenih tekućih projekata je saradnja s američkim multimedijalnim umjetnikom Philom Buehlerom tokom njegove dvonedeljne umjetničke rezidencije u gradovima na prvoj liniji fronta u Zaporožju, pod nazivom „Zajedno stojimo. Dokumentacija“.

Neki umjetnici smatraju svojom misijom prenošenje ukrajinskog identiteta široj publici. “Ukrajinu ne vidim samo kao zemlju, već kao ideju”, kaže Jurko Guculjak. On je ukrajinski grafički dizajner koji živi u Kanadi i koji je u New Yorku predstavio svoju seriju žutih i plavih postera. “To je svuda – u hemijskim elementima, u plastičnosti govora tijela, čak i u buketu cvijeća.”

Ukrajina u Velikoj Jabuci

U New Yorku se ukrajinska umjetnička i kulturna žarišta preoblikuju, odgovarajući na poziv vremena. Palata Fletcher-Sinclair, znamenita vila iz 19. stoljeća u blizini Central Parka i Metropolitanskog muzeja umjetnosti, dugo je bila dom Ukrajinskog instituta Amerike (UIA). Institut je osnovan 1948. godine. Danas organizira oko 60 događaja godišnje. Dvostruko više nego prije brutalne ruske invazije na Ukrajinu u februaru 2022. godine.

Između posjeta diplomata i političara, uključujući ukrajinskog predsjednika i prvu damu Volodimira i Olenu Zelenski, kao i diskusija u sjedištu UN-a o temama vezanim za Ukrajinu i brojnih kulturnih događaja, kalendar UIA je pun tokom cijele godine. Predsjednica UIA-e Kathy Nalivajko i izvršna direktorica Lidija Zaininger primile su jedno od najviših državnih priznanja Ukrajine za svoj doprinos kulturnom razvoju zemlje.

Prikladno nazvano “Ukrajinsko selo”, unutar njujorškog East Villagea, još je jedno područje koje je procvjetalo u živahni centar ukrajinskog života nakon početka ruske invazije. Više od 100 godina Ukrajinci tamo žive i njihove trgovine tamo rade. Ulice su nazvane po najvećem ukrajinskom pjesniku, Tarasu Ševčenku. Tu se nalazi i Ševčenkovo ​​naučno društvo, 150 godina stara naučna institucija. Impozantna ukrajinska grkokatolička crkva Svetog Đorđa nalazi se u Sedmoj ulici. Ukrajinski muzej se nalazi u blizini, u Šestoj ulici. I druge ukrajinske organizacije i preduzeća, uključujući Ukrajinski narodni dom i legendarni restoran Veselka, čine glavno mjesto okupljanja na Drugoj aveniji.

Buđenje dijaspore

Početkom 2000-ih, ovaj kutak dijaspore bio je relativno miran, iako živahan, s godišnjim festivalom Svetog Đorđa i kulturnim događajima. Narandžasta revolucija 2004. i Revolucija dostojanstva 2014. dale su dijaspori novi zamah u usmjeravanju Ukrajine prema demokratskoj, zapadnoj budućnosti oslobođenoj ruskog utjecaja. Međutim, ruska invazija izazvala je kulturni preporod i priliv izbjeglica. Mala zajednica počela je cvjetati s novim idejama, antiratnim protestima, humanitarnim akcijama i kulturnim inicijativama.

Dok Rusija uništava škole u Ukrajini i masovno ubija i otima ukrajinsku djecu, mnoge porodice traže sigurnost preko okeana, u New Yorku. Danas u gradu žive stotine djece iz moderne Ukrajine. Subotom pohađaju ukrajinske dopunske škole i pridružuju se omladinskim organizacijama i izviđačkim grupama, kao što su Plast i SUM, u svojim novim zajednicama. Ovo ujedinjenje američkih Ukrajinaca i novih izbjeglica zabilježeno je na Ihorinoj izložbi fotografija DIA/spora tokom Ukrajinskog kulturnog festivala u New Yorku.

Ukrajinski muzej

Ukrajinski muzej, na čelu s Petrom Dorošenkom, preoblikuje naslijeđene narative i povezuje savremenu Ukrajinu s njenom dijasporom. Dorošenko, rođen u Chicagu u ukrajinskoj porodici, osnivač je i predsjednik PinchukArtCentra u Kijevu i direktor Centra za savremenu umjetnost u Dallasu. On i njegov tim predvode promjene.

Umjetnica Maja Hayuk u Ukrajinskom muzeju; Foto: Tetiana Nikolaienko

Događaj inspirisan Maljevičevim “Crnim kvadratom”, održan sredinom novembra u Ukrajinskom muzeju, pokazao je da se institucija može transformisati u moderno mjesto za događaje i prikupljanje sredstava gdje se staro i novo spajaju. Tokom “Feste Crnog kvadrata”, pored izložbe fotografija poznatog harkivskog fotografa Borisa Mihailova (čija su djela bila predstavljena u Muzeju moderne umjetnosti 2011. godine), posjetioci, kolekcionari i pripadnici novog ukrajinskog “beau mondea” uživali su u savremenoj muzici i posluženju, prikupljajući sredstva za buduće inicijative muzeja za podršku ukrajinskoj kulturi i očuvanje njenog naslijeđa.

Ljudsko razaranje

U njujorškom naselju Tribeca, u galeriji Mriya, ukrajinska umjetnica Zoya Frolova i letonski umjetnik Janis Jakobsons istraživali su teme sukoba i transformacije na izložbi pod nazivom “Rub iluzija” ove jeseni . Frolova, koja je odrasla u Harkovu, predstavila je radove u kojima su ratni brodovi zamijenjeni nježnim papirnim čamcima, krhkim, ali prkosnim simbolima preživljavanja. Vasyl Mironenko, poznati harkovski umjetnik iz 1960-ih, obogatio je izložbu rijetkim gravurom Zaporožstala, jedne od najvećih ukrajinskih čeličana. Izložbu je organizirao Rukhart. Predstavljena su i umjetnička djela dugogodišnjeg kolekcionara Artura K. Manna starijeg, čija kolekcija uključuje više od 20 gravira u boji Mironenka.

Tokom ljeta, u parku Morningside u Harlemu, javnosti je predstavljena futuristička čelična skulptura visoka 1,8 metara. Riječ je o djelu umjetnika iz Kijeva, Michaela Levčenka, koji živi u New Yorku. Pod nazivom ” Post-Tango” , skulptura se bavila ljudskom devastacijom. Plesom pretvorenim u viziju preživljavanja. Sada su, zajedno s drugim Levčenkovim radom, “Metamorfoza sjećanja”, skulpture ukrajinskog umjetnika izložene na SculptHamptonsu, izložbi skulptura na otvorenom u četvrti Watermill u Southamptonu, omiljenoj među američkim ljubiteljima umjetnosti. Kako Bjedarjeva kaže, “ukrajinski umjetnici ne samo da dokumentiraju gubitak. Oni crtaju nove granice značenja postojanja, mašte i slobode.”

Lesija Khomenko, multidisciplinarna umjetnica iz Ukrajine, nije prestala da se izražava ni nakon dolaska u New York, bježeći od ratnih razaranja. Khomenko je 2023. godine održala samostalnu izložbu “Slika i prisustvo” u Ukrajinskom muzeju u New Yorku. Njena izložba “Imaginarna distanca” trenutno je izložena u Pinchuk Art Centru u Kijevu, a jedno monumentalno djelo izloženo je na glavnoj željezničkoj stanici u Kijevu, povezujući Ukrajince rasute po svijetu ratom, čineći tu distancu, zaista, imaginarnom.

Ukrajinski film tokom rata

Višegodišnja borba Ukrajine da odbije rusku invaziju inspirisala je svijet filma. Film je prepun upečatljivih dokumentaraca ukrajinskih i stranih reditelja, kao i dugometražnih filmova iz Ukrajine.

Godine 2024., režiser iz Harkiva, Mstislav Černov, osvojio je Oskara za najbolji dokumentarni film za svoj film 20 dana u Mariupolju . Film neumoljivo istražuje patnju običnih civila pod naizgled nasumičnim ruskim napadima.

„Osvaja Oskara za 20 dana u Mariupolju je simbolična“, kaže Bjedarjeva. „To nije samo ukrajinska priča. To je priča o istini u svijetu dezinformacija.“

Černov govori o filmu 2000 metara do Andrijevke u Njujorku; Foto: Uliana Storoščuk

Černovljeva nova dokumentarna priča, 2000 metara do Andrijivke , snimana je uglavnom kamerama postavljenim na ukrajinske vojnike koji se bore da povrate teritoriju, metar po metar. Film gledaoce duboko uvodi u stvarnost rata. Pruža uvid u mentalitet Ukrajinaca, koji se bore za opstanak svoje zemlje, spašavajući civile, pa čak i kućne ljubimce.

Dugometražni filmovi

Uprkos ratu, ukrajinski režiseri stvaraju igrane filmove koji odražavaju širu transformaciju društva u zemlji. Editorial (2024) Romana Bondarchuka je još jedan značajan ukrajinski film. Satira o novinaru koji pokušava otkriti istinu o šumskom požaru. Film neočekivano dotiče teme kultnih vođa, politike i književnih referenci iz ranih djela američkog New Agea.

Dugometražni film Pavela Ostrikova ” Ti si svemir ” (2024) zamišlja posljednjeg ukrajinskog svemirskog vozača kamiona kako luta kroz ostatke Zemlje. Muzika uključuje ukrajinsku retro muziku s vinilnih ploča roditelja svemirskog vozača kamiona, u kontrastu sa spokojnim slikama svemira.

Mnogi profesionalni režiseri i članovi filmskih ekipa pridružili su se ukrajinskoj vojsci. Izabrali su oružje umjesto umjetnosti. Prošle jeseni, tokom velikog filmskog događaja u Kijevu – dodjele nagrada Dzyga, događaja koji bi se mogao opisati kao ukrajinski Oscar – gotovo svaki trenutak ceremonije dodjele nagrada pratila je minuta šutnje u spomen na dobitnike ili članove tima koje su ubile ruske snage. Ovo je ceremoniju pretvorilo u spomenik ukrajinskom talentu. Neki su odlučili napustiti Ukrajinu i započeti ispočetka negdje drugdje. Ukrajinski režiseri i glumci prave svoje prve korake u Hollywoodu. Vjerovatno ćemo uskoro čuti njihova imena.

Dolazak stranih autora

Rat je privukao i međunarodne umjetnike da snime ukrajinske priče. Francuski reditelj Olivier Sabil (Olivier Sabil) u filmu Victor prati gluhog čovjeka u Harkovu dok pokušava razumjeti rat i pronaći način da pomogne.

Viktor Nordenskiöld, nagrađivani švedski režiser, u svom novom filmu Ukrajinac pratio je potpredsjednicu ukrajinske vlade Olhu Stefanišin (sada ambasadoricu u SAD-u) dok se zalagala za članstvo Ukrajine u EU usred ruske invazije.

Dokumentarni film Checkpoint Zoo , u režiji Joshue Zemana, uz podršku produkcije Appian Way Leonarda DiCaprija, prati evakuaciju pet hiljada životinja, uključujući lavove, geparde, kengure i lame, iz eko-parka u Harkovu. Izvela ju je hrabra ekipa ljubitelja životinja u ranim danima ruske invazije 2022. godine.

Debitantski film reditelja iz Galwaya, Gara O'Rourkea, ” Sanatorijum” , nudi živopisan prikaz sanatorijuma Kujalnik. To je velika zgrada iz 1970-ih u blizini Odese, gdje mala grupa traži ljubav, iscjeljenje i sreću. I gdje se tretmani blatom i sovjetske terapije i dalje primjenjuju uprkos ratu u blizini. Irska filmska i televizijska akademija odabrala je film ” Sanatorijum” za službenog irskog kandidata za međunarodni igrani film na sljedećoj dodjeli Oscara.

Za gledaoce sklone umjetničkim temama, tu je i “Match in a Haystack” , dokumentarac o plesu i otpornosti. Dugometražni film, u režiji petostrukog dobitnika nagrade Emmy, Joea Hilla, a izvršnu producenticu svjetski poznatu balerinu Misty Copeland, prati grupu ukrajinskih plesača dok pokušavaju izvesti svoj prvi nastup od početka ruske invazije 2022. godine.

Podrška

Većina kulturnih događaja koji ističu Ukrajinu omogućena je privatnim finansiranjem i donacijama, velikim i malim, od mnogih pristalica. Međutim, postoje izuzeci. Francuska i Ukrajina pokrenule su zajedničku kulturnu inicijativu pod nazivom Le Voyage en Ukraine . Četveromjesečni program će uključivati ​​oko 50 događaja koji kombinuju film, muziku i književnost, uz učešće Juliette Binoche, Michela Hazanaviciusa, Raphaela, Philippea Claudela, a iz Ukrajine Andrey Kurkov, Irina Cilik, Olga Gibelinda, Volodymyr Vojt, Bogdana Pivnenko i grupa Dakh Daughters.

Uprkos tome, ruski napadi se nastavljaju, a s njima i napori ukrajinskih umjetnika da se fokusiraju na Ukrajinu, razumiju je i promovišu njen naizgled nepokolebljivi duh.

Rusija uništava kulturnu baštinu Ukrajine

Kako počinje zimska praznična sezona, “Carol of the Bells”, poznata praznična pjesma, odjekuje svuda. Od kupovine do filmova i prazničnih koncerata. Pjesma je veoma popularna, ali mnogi ne znaju da je njen kompozitor Ukrajinac.

Mykola Leontovič je komponovao melodiju 1916. godine, inspirisanu ukrajinskim narodnim motivima. Leontovič je ubijen u porodičnoj kući u Ukrajini 1921. godine. Ubio ga je agent Kremlja. Srećom, njegova muzika je preživjela, a 1922. godine “Carol of the Bells” je izvedena u Carnegie Hallu u New Yorku. Ostala je hit više od jednog vijeka.

Priča o Leontoviču jedna je od mnogih horor priča o brojnim pokušajima Rusije da uništi ili pokori ukrajinsku kulturu. Čitava generacija ukrajinskih pjesnika, pisaca i umjetnika – kasnije poznata kao “Pogubljena renesansa” – ubijena je po naređenju tadašnjeg sovjetskog vođe Josifa Staljina 1937. godine. Tokom decenija sovjetskog režima, ukrajinska kultura je bila snažno potiskivana i dominirana od strane Moskve. Ubistva ukrajinske kulturne elite nastavljena su do samog kraja sovjetskog perioda.

Danas si to ti, sutra sam to ja.

Vasilj Stus, istaknuti ukrajinski pjesnik, prevodilac i aktivista za ljudska prava, ubijen je u zatvoru u Rusiji 1985. godine, četiri godine prije pada Berlinskog zida. Prošle nedjelje, u Art Arsenalu u Kijevu otvorena je izložba posvećena njegovom životu pod nazivom “Vasilj Stus”. Dok smo mi ovdje, sve će biti u redu. Izložba istražuje umjetnikov život i historiju otpora totalitarizmu kroz umjetnost i riječi.

Ali Stus sigurno nije prvi umjetnik i aktivista čiji su humanizam i posvećenost Ukrajini doveli do prerane smrti. Samo 15 godina ranije, u jesen 1970. godine, poznata mozaičarka Ala Horska pronađena je sa lobanjom zgnječenom čekićem. Sljedećeg dana, njen svekar je pronađen mrtav na obližnjim željezničkim prugama. Sovjetske vlasti su njihovu smrt jednostavno okarakterisale kao ubistva i samoubistva. Iako oni koji su ih poznavali tvrde drugačije.

Horska i grupa drugih ukrajinskih umjetnika snažno su uključili ukrajinsku kulturu u svoja djela. Pokušavali su razumjeti okrutnost kojom je SSSR nastojao držati Ukrajinu pod kontrolom i oblikovati njen jezik i kulturni narativ.

Fokus na Ukrajinu doveo ih je u centar pažnje sovjetskih vlasti. Nisu mogli podnijeti ideju da Ukrajina ima svoju teritoriju i razvija vlastitu kulturu. Horska je na kraju postala žrtvom tih pokušaja utišavanja pobunjeničkih glasova. Sam Stus je prisustvovao njenoj sahrani, proročanski izjavivši: “Danas si to ti. Sutra ću to biti ja.”

Masakr ukrajinskih intelektualaca i umjetnika se nastavio

Nagrađivana ukrajinska spisateljica i pjesnikinja Victoria Amelina ubijena je ljeta 2023. godine. Ranjena je u ruskom raketnom napadu na restoran u Kramatorsku. Njena knjiga ” Gledajući žene, gledajući rat” , objavljena 2025. godine, dobila je pohvale kritike i prestižnu nagradu Orwell.

Viktoriju Roščinu, 27-godišnju ukrajinsku istraživačku novinarku, zarobile su ruske snage tokom druge godine invazije. Brutalno je mučena u ruskom zatvoru, da bi 2024. godine identificirana među posmrtnim ostacima ukrajinskih vojnika. Procjenjuje se da je od početka rata ubijeno najmanje 200 ukrajinskih novinara i reportera. Ruske snage namjerno bombardiraju hotele u gradovima na prvoj liniji fronta u kojima borave predstavnici medija.

Ova tekuća kampanja “kulturnog atentata” od strane Rusije prijeti ukrajinskoj baštini. Prema procjeni Ministarstva kulture Ukrajine iz ljeta 2025. godine, najmanje 1.630 lokaliteta kulturne baštine i 2.437 objekata kulturne infrastrukture oštećeno je ili uništeno kao rezultat ruske oružane agresije.

Speranska, kustosica i osnivačica rezidencije Biruchiy, kaže: “Do danas je uništeno otprilike 120 muzeja i galerija, 39 pozorišta, kina i filharmonijskih dvorana, 784 biblioteke. Ovo je sistematski rad na uništavanju ukrajinske kulture.”

Novi poduhvati

Ukrajinski pjevač Svjatoslav Vakarčuk, frontmen grupe Okean Elzy, nastupa u Bikon teatru u Njujorku; Foto: Uliana Storoshchuk

Iako je kulturno naslijeđe Ukrajine veoma važno, ukrajinski muzički producent Nikitin ističe da oslanjanje samo na prošlost i tradiciju nije dovoljno. „Čini mi se“, kaže on, „da je promocija savremene ukrajinske kulture sada još važnija. Moramo svijetu pokazati ne samo svoju hrabrost i snagu, već i ljepotu, talenat i ljubav.“

Tako ukrajinski umjetnici i intelektualci nastavljaju misiju koju su prije nekoliko decenija započele Ukrajinke Stus i Horska. Na Venecijanskom bijenalu 2026. godine, Ukrajina će predstaviti skulpturu i instalaciju Žane Kadirove pod nazivom Garancije sigurnosti , koju su producirali Ksenija Malikh i Leonid Marushchak. Projekat će biti fokusiran na njenu skulpturu Origami jelen , evakuisanu iz Pokrovska, grada na prvoj liniji fronta. To je grad koji je nekada imao 60.000 stanovnika, a sada je gotovo potpuno uništen u ruskom ratu.

Festival savremene ukrajinske muzike vraća se u New York po sedmi put, u proljeće 2026. godine. Pod nazivom Mozaici , program će istaknuti bogatu raznolikost naroda, pejzaža i muzičkih praksi koje čine kulturni identitet današnje Ukrajine.

„Ukrajinski umjetnici ne dokumentiraju samo gubitke“, kaže Bjedarjeva. Dodaje da ukrajinska kultura, izlazeći iz postsovjetske sjene, pokazuje da je konkurentna i sposobna postaviti nove svjetske trendove. „Oni [Ukrajinci] crtaju nove granice značenja postojanja, mašte i slobode.“

Katja Soldak, Forbes

