Kako je bogatstvo Donalda Trumpa Jr. poraslo šest puta u jednoj godini

Najstariji sin predsjednika je nekada izbjegavao svog oca i besciljno lutao Koloradom. Na kraju se vratio kući, pridružio se porodičnom biznisu i sada stiče bogatstvo.

U maju, na Bitcoin konferenciji u američkoj kockarskoj prijestolnici, Donald Trump Jr. se hvalio oduševljenoj publici u Las Vegasu svim svojim ulaganjima u kriptovalute. Sjedio je na sceni pored doslovno svog “kripto brata”, Erica, i nabrajao jedan po jedan posao s digitalnom imovinom. “Mi smo veoma duboko u kriptu,” rekao je. “Mislim, to je ogroman dio svega što trenutno radimo.”

To je svakako ogroman dio njegovog bogatstva. Prošle godine najstariji sin predsjednika vrijedio je oko 50 miliona dolara. Danas Forbes procjenjuje da vrijedi oko 300 miliona dolara, šest puta više nego u novembru 2024. godine i za to može zahvaliti kriptovalutama.

Za početak, tu je World Liberty Financial, koji je postao prava “zlatna koka” za porodicu Trump. Poduhvat je do sada prodao procijenjenih 1,4 milijarde dolara u tokenima, od čega dio ide porodici Trump, iako tačan iznos ostaje donekle nejasan. Dokumenti pokazuju da je predsjednik na početku godine primio otprilike 52% prihoda, dok su članovi njegove porodice, vjerovatno trojica navedenih suosnivača Eric, Don Jr. i Barron, dijelili 22%. Kasniji dogovori su to možda promijenili. Ali ako je svaki nasljednik dobio po 7%, to bi svakom donijelo oko 80 miliona dolara gotovine nakon poreza.

Tu je i WLF stablecoin. Od svog predstavljanja početkom ove godine, dodaо je još oko 19 miliona dolara Don Jr.-ovoj neto vrijednosti, pod pretpostavkom da on i njegova braća imaju isti udio u projektu. Osim toga, postoji zaključana zaliha World Liberty tokena, koja bi mogla vrijediti još oko 34 miliona dolara, čak i nakon velikih popusta, jer se trenutno ne mogu prodati.

Don Jr.-ova najveća pojedinačna imovina možda je udio u American Bitcoin, kompaniji za rudarenje kriptovaluta koju je osnovao zajedno s Ericom u martu. Dokumenti Komisije za vrijednosne papire (SEC) pokazuju da Eric posjeduje 7,3% kompanije, dok se Don Jr. navodi kao investitor bez preciziranog udjela. Analiza sugeriše da vjerovatno posjeduje između 1% i 5%. Ako je njegov udio na gornjoj granici tog raspona, mogao bi dodati oko 80 miliona dolara njegovom bogatstvu. Nekada je vrijedilo i više, Forbes je u septembru procjenjivao njegovu neto vrijednost na oko 500 miliona dolara, uglavnom zahvaljujući vrijednosti American Bitcoin kompanije, ali dionice su od tada pale.

Ni poslovi koji nisu vezani za kripto ne idu loše. Prošle sedmice, njegovih dva miliona dionica u SPAC kompaniji New America Acquisition I Corp povećalo je njegovu vrijednost za više od 20 miliona dolara preko noći, nakon što su dionice kompanije počele da se prodaju za nešto više od 10 dolara na berzi u New Yorku.

Najstariji sin predsjednika također ima procijenjenih 10 miliona dolara uloženih u dionice nekoliko politički povezanih kompanija, Dominari Holdings, finansijska firma sa kancelarijama u Trump Toweru; Public Square, anti-woke online tržište; GrabAGun, online trgovac vatrenim oružjem; Unusual Machines, proizvođač dronova; i Trump Media and Technology Group, matična kompanija Truth Social-a (koja se također okrenula kriptu). Njegov njujorški ko-op, kombinovani stan sa tri jedinice jedan blok od East Rivera, i kuća u Jupiteru, Florida (u kojoj posjeduje 50%), porasli su svaki za oko pola miliona dolara tokom prošle godine, zajedno vrijedeći oko 12 miliona dolara. Pobjeda na sudu, gdje su žalbeni sudije ukinuli kaznu iz presude za prevaru protiv Trump Organization, dodala mu je još oko 5 miliona dolara.

U 2024. godini zaradio je oko 3,2 miliona dolara od novih licencnih ugovora u UAE, Saudijskoj Arabiji i Vijetnamu; ugovori za 2025. u Indiji, Kataru, Rumuniji, Maldivima i ponovo Saudijskoj Arabiji sigurno će dodatno povećati tu sumu. Forbes procjenjuje da njegov udio u velikom porodičnom biznisu licenciranja nekretnina danas vrijedi 34 miliona dolara.

Don Jr., koji je i dalje izvršni potpredsjednik Trump Organization, ima mnogo prostora za dalji finansijski rast. Konzervativni investicioni fond 1789 Capital doveo ga je kao partnera prošlog novembra, a od tada je navodno dostigao 1 milijardu dolara imovine pod upravljanjem. Ulaganja navodno uključuju xAI i SpaceX Elona Muska, proizvođača e-cigareta Juul i odbrambeni startup Vulcan Elements. Ovaj posljednji je upravo dobio ugovor Pentagona vrijedan 620 miliona dolara, kako je prvi izvijestio Financial Times.

U međuvremenu, porodični kripto procvat ne pokazuje znakove usporavanja. U industriji su se našli “iz nužde”, rekao je Don Jr. publici u Vegasu, prisjećajući se kako su ga velike finansijske institucije odbacile nakon prvog mandata njegovog oca. “Bili smo gurnuti tamo, jer su nam konvencionalne opcije bukvalno izmaknute ispod nogu. Ali kad se za nešto odlučimo, idemo do kraja.”

Kyle Khan-Mullins, Forbes