Kineski izvoz se u novembru vratio na put rasta nakon neočekivanog pada mjesec ranije, iako su pošiljke u Sjedinjene Američke Države pale za gotovo 29% u odnosu na godinu ranije, osmi uzastopni mjesec dvocifrenog pada.

Ukupni izvoz iz Kine porastao je u novembru za 5,9% u odnosu na prošlu godinu, izraženo u dolarima, dostigavši 330,3 milijarde dolara, što je bolje od procjena ekonomista, pokazuju carinski podaci objavljeni u ponedjeljak. To je veliki preokret u odnosu na pad od 1,1% zabilježen u oktobru.

Naglašavajući sve veći jaz između ukupnog izvoza i uvoza, carinski podaci otkrivaju da je kineski trgovinski suficit u prvih 11 mjeseci premašio 1 bilion dolara, dostigavši gotovo 1,08 biliona. To je rekord za jednu godinu i više od 992 milijarde dolara suficita tokom cijele 2024., prema zvaničnim podacima koje je prikupio FactSet.

Dok je izvoz iz Kine u SAD tokom većeg dijela godine padao, pošiljke u druge regione uključujući Jugoistočnu Aziju, Afriku, Latinsku Ameriku i Evropsku uniju, naglo su porasle.

Uvoz Kine porastao je u novembru za 1,9%, na više od 218,6 milijardi dolara, što je bolje od oktobarskog rasta od 1%. Ipak, dugotrajna kriza u sektoru nekretnina i dalje pritišće potrošnju i ulaganja.

Godišnje trgovinsko primirje između Kine i SAD postignuto je krajem oktobra u Južnoj Koreji tokom sastanka američkog predsjednika Donalda Trumpa i kineskog lidera Xi Jinpinga.

SAD su snizile carine na kinesku robu, a Kina je obećala da će okončati izvozna ograničenja u vezi s rijetkim zemnim elementima.

REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Da li Kina dobija trgovinski rat protiv SAD?

„Moguće je da novembarski podaci o izvozu još uvijek ne odražavaju u potpunosti snižavanje carina, čiji bi efekti trebali biti vidljivi u narednim mjesecima“, napisala je Lynn Song, glavna ekonomistica ING Banke za Veliku Kinu.

Kineska industrijska aktivnost pala je osmi uzastopni mjesec u novembru, pokazuje zvanična anketa, a ekonomisti smatraju da je još prerano zaključiti postoji li stvarni oporavak eksterne potražnje nakon trgovinskog primirja između Kine i SAD.

Uz snažan izvoz, ekonomisti općenito očekuju da će Kina ostvariti svoj ekonomski cilj rasta od oko 5% u ovoj godini.

Kineski lideri zacrtali su u oktobru petogodišnji fokus na naprednu proizvodnju.

Godišnji sastanak za ekonomsko planiranje održan je u ponedjeljak pod vodstvom Xija, a cilj je bio definisati planove rasta za 2026. godinu, prenijela je državna agencija Xinhua. Lideri su ponovili važnost „napretka uz osiguranje stabilnosti“.

Stabilno globalno trgovinsko okruženje vjerovatno neće dugo potrajati, ocjenjuje Chi Lo, globalni tržišni strateg iz BNP Paribas Asset Managementa, dodajući da odnosi između Kine i SAD „ostaju u zastoju“ uprkos privremenom primirju.

Ipak, neki ekonomisti vjeruju da će Kina u narednim godinama nastaviti povećavati svoj udio na izvoznim tržištima.

Morgan Stanley predviđa da će do 2030. godine kineski udio u globalnom izvozu dostići 16,5%, u odnosu na sadašnjih približno 15%, potaknut prednošću u naprednoj proizvodnji i sektorima s visokim rastom, kao što su električna vozila, robotika i baterije.

„Uprkos stalnim trgovinskim tenzijama, protekcionizmu i aktivnoj industrijskoj politici zemalja G20, vjerujemo da će Kina osvojiti dodatni udio na globalnom tržištu robe“, naveo je Chetan Ahya, glavni ekonomist za Aziju u Morgan Stanleyu, u nedavnoj analizi.

