Prema podacima CBBiH: Inflacija u BiH u 2025. godini premašuje 4 posto

Prema zvaničnim podacima o indeksima potrošačkih cijena u Bosni i Hercegovini i pripadajućih pondera, Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) procijenila je godišnju temeljnu inflaciju za prvih devet mjeseci 2025. godine na 4,33%. Također, procijenjeni godišnji porast prosječnih potrošačkih cijena u sektoru usluga iznosi 4,84%.

Prema podacima, u septembru 2025. godine, došlo je do blagog jačanja inflacionih pritisaka u segmentima koji čine temeljnu inflaciju, u poređenju sa prethodnim mjesecima. Najveći utjecaj na ovu promjenu imali su telefoni i telefaks usluge, s obzirom na njihov značaj u ponderima. Iako je rast cijena ovih usluga bio minimalan, nije se odrazio na značajniji porast temeljne inflacije za prvih devet mjeseci.

Najveći uticaj na zadržavanje temeljne inflacije tokom godine imali su rastuće cijene usluga u oblasti zdravstva, kao i usluga u hotelima i restoranima. U sektoru lične njege, koji obuhvata i frizerske salone i druge usluge osobne njege, također je zabilježen rast cijena, ali je utjecaj visoke ponderirane vrijednosti ovog sektora bio snažniji na ukupnu inflaciju. Iako su stvarne najamnine za stanovanje tokom 2025. godine značajno porasle, njihov utjecaj na temeljnu inflaciju bio je relativno manji zbog nižeg pondera u tom segmentu.

Kada se uporedi s procjenama iz prethodnih krugova brzih procjena, procjena temeljne inflacije temelji se na zvaničnim statističkim podacima, s odstupanjem od samo tri osnovna boda u odnosu na procjenu iz septembra.

Amela Hasanbašić