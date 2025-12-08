Netflix neće preuzeti Warner Bros, ako se drugi najbogatiji čovjek na svijetu i njegov sin pitaju

Netflixova objava u petak da je pobijedio na žestokom nadmetanju za kupovinu Warner Bros Discoveryja (WBD) ili barem njegove najvrjednije imovine, filmskog studija i streaming servisa, na prvi pogled može izgledati kao zapanjujući poraz za Davida Ellisona, novog vlasnika Paramount Skydancea. Ipak, 42-godišnji Ellison, uz podršku svog oca, osnivača Oraclea Larryja Ellisona, drugog najbogatijeg čovjeka na svijetu, tek je u augustu kupio još jedan legendarni holivudski studio, Paramount, za 8,4 milijarde dolara. I to nakon dugog regulatornog procesa, koji je omogućen podrškom Trumpove administracije.



Tokom većeg dijela procesa, vjerovalo se da su Ellisonovi u najboljoj početnoj poziciji za preuzimanje Warner Brosa, s obzirom na bogatstvo Larryja Ellisona od 269 milijardi dolara i spremnost kompanije da kupi i rastuće dijelove WBD-a, kao i njegove linearne televizijske kanale u padu. Ipak, čak i nakon pet ponuda u gotovini, navodno blizu 30 dolara po dionici, Warner Bros. je odabrao Netflix. Ponudio je dioničarima ukupno 27,75 dolara po dionici. I to je samo za studio i streaming servis u kombinaciji gotovine i dionica, što vrijednost medijskog giganta svodi na 82,7 milijardi dolara (72 milijarde kada se uključi dug).

Prelazak iz takmičenja u tuču

Najraniji trenutak kada bi se dvije kompanije mogle spojiti je treći kvartal 2026. godine. Tada Warner Bros. očekuje da će završiti izdvajanje svojih kablovskih kanala (uključujući CNN, TBS i TNT). Historija nedavnih medijskih akvizicija sugerira da je ovaj dogovor samo početak dugog procesa prepunog potencijalnih regulatornih prepreka i poslovnih rizika. Kao što jedan holivudski rukovodilac kaže za Forbes: “Netflix bi mogao preći iz konkurencije direktno u borbu.”



Čak i prije nego što je dogovor s Netflixom objavljen, Ellison je već zadao pravovremeni udarac. Pismo koje su u četvrtak Paramountovi advokati poslali izvršnom direktoru Warner Brosa, Davidu Zaslavu, moglo bi ukazivati ​​na to da je kompanija spremna nastaviti svoju potragu za akvizicijom kombinacijom korištenja Ellisonovih veza s predsjednikom kako bi se usporio proces, podržao antimonopolski postupak ili pokrenula neprijateljska ponuda direktno dioničarima. Prema izvještajima onih koji su okruženi Ellisonovima, ova druga opcija je stvarna mogućnost, iako bi koštala mnogo više od Netflixove ponude.

Izazov u vezi s antimonopolskim zakonodavstvom

U pismu se dovodi u pitanje “pravičnost i tačnost” procesa. Prema nekoliko medijskih izvještaja, navodi se da bi poslovi s Netflixom i Comcastom bili “osuđeni na propast” zbog “ozbiljnih antimonopolskih zabrinutosti”.



“Jednostavna istina je da se posao s Netflixom kao kupcem vjerovatno nikada neće zaključiti”, rekao je Paramount. Ipak, ignoriše vlastite antimonopolske probleme. “Netflix je jedina velika tehnološka kompanija koja se nije suočila s ozbiljnim globalnim antimonopolskim mjerama. Ali pokušaj preuzimanja imovine WBD-a će to promijeniti.”

Trumpova administracija se već uključila

Prema New York Postu, zvaničnici Bijele kuće su već održali sastanak na kojem je Trump izrazio svoje protivljenje mogućem preuzimanju Netflixa. U srijedu je David Ellison otputovao u Washington kako bi razgovarao sa zvaničnicima administracije i zakonodavcima. Trump je više puta Ellisonove nazvao “sjajnim momcima” i “prijateljima”.



Iako administracija ne može sama blokirati sporazum, već je potrebno odobrenje Federalne trgovinske komisije (FTC), Trump i dalje može vršiti pritisak, direktno ili indirektno. Kao što je nedavno učinio u sukobu s Jimmyjem Kimmelom.



Tužba Ministarstva pravde zbog antimonopolskih zakona mogla bi privremeno blokirati akviziciju. I trajno je onemogućiti, s obzirom na to da je Netflix globalni lider u streamingu sa 300 miliona pretplatnika. Warnerov HBO Max je na četvrtom mjestu sa 128 miliona.



“Ovaj sporazum izgleda kao antimonopolska noćna mora”, rekla je u petak senatorica Elizabeth Warren.

Foto: Reuters/Mike Blake

Argumenti Netflixa: YouTube kao glavni konkurent

Netflix će se vjerovatno braniti tvrdnjom da je njegov glavni konkurent u digitalnom videu YouTube. Nielsenovi podaci pokazuju da YouTube čini 12,9% ukupnog mjesečnog gledanja televizije. U poređenju sa 8% za Netflix i 1,3% za HBO Max. Međutim, YouTube ne učestvuje na tržištu premium sadržaja, niti se takmiči za iste kreatore. Mnogi od njih su u petak javno izrazili svoje protivljenje sporazumu.



Udruženje pisaca Amerike (Writers Guild of America) saopštilo je ove sedmice da spajanje “mora biti blokirano”. To su u blažem obliku ponovili i drugi sindikati u Hollywoodu. Upozoravaju na mogući gubitak radnih mjesta i manju potražnju za sadržajem.



Istraživačka firma Morningstar ocjenjuje vjerovatnoću regulatornog odobrenja kao “50/50”. On navodi da Paramount “još uvijek vreba iza ugla”, iako njihov put sada postaje sve skuplji i komplikovaniji.

Ellisonovi imaju strpljenja i novca za dugotrajnu borbu

Ellisonovi svakako imaju resurse za dugu pravnu bitku. Već su jednom pokazali da su spremni strpljivo se snalaziti na političkoj sceni. Preuzimanje Paramounta od strane Skydensea blokirala je Federalna komisija za komunikacije (FCC) više od godinu dana. Predsjedavajući Brendan Carr praktično je potvrdio da je odlaganje politički motivirano.



Tokom cijelog procesa, drugi ponuđači, uključujući Apollo Global Management, stalno su im disali za vratom. Ali nakon nekoliko poteza da se umiri administracija, uključujući nagodbu u tužbi od 16 miliona dolara i otkazivanje serije Stephena Colberta “The Late Show”, Ellison je na kraju uspio. Posljednjih sedmica, Paramount Skydance je dao zeleno svjetlo filmu Rush Hour 4, navodno na Trumpov zahtjev, baš kada su pregovori o Warner Brosu ubrzavali.



Da je Paramount dao pobjedničku ponudu, mnoge iste zabrinutosti oko konsolidacije bi sigurno bile prisutne. Kompanija je otpustila oko 2.000 radnika od spajanja sa Skydensom. A spajanjem dva velika studija, bilo bi još manje kupaca za filmske i TV projekte. Međutim, kombinovanje dva streaming servisa bi izazvalo manje zabrinutosti oko monopola, s obzirom na to da Paramount Plus ima samo oko 79 miliona pretplatnika. I znatno manje međunarodno prisustvo.

Ako se proces produži, historija pokazuje da može biti katastrofalan

Ako dogovor predugo traje, posebno u okruženju vođenom umjetnom inteligencijom i brzo promjenjivom okruženju, historija kaže da bi to moglo biti katastrofalno za buduće poslovanje. Kada je Warner Bros. pristao na spajanje s AT&T-om 2016. godine, Ministarstvo pravosuđa blokiralo je dogovor do 2018. godine. Zato je kompanija kasnila dvije godine s pokretanjem svoje streaming usluge. U roku od četiri godine, kompanija je izdvojena iz AT&T-a, a zatim se ponovo spojila 2022. godine, opterećena dugovima koji su doveli do njene prodaje ove jeseni.



Ako dogovor s Netflixom ne bude odobren, kompanija se obavezala da će platiti čak 5,8 milijardi dolara kazni Warner Bros.-u. Ali streaming gigant, koji ima značajne resurse na raspolaganju, rekao je investitorima da nije zabrinut zbog predstojeće regulatorne bitke.



“Naš plan je da blisko sarađujemo sa svim relevantnim vladama i regulatorima”, rekao je suosnivač Netflixa Ted Sarandos. “Ali vrlo smo uvjereni da ćemo dobiti sva potrebna odobrenja.”

Matt Craig, Forbes

Please enable JavaScript

