Cristiano Ronaldo ulaže u AI startup Perplexity

Fudbalska superzvijezda Cristiano Ronaldo objavio je da je investirao u Perplexity AI, tehnološki startup poznat po svojim AI proizvodima, uključujući pretraživač Comet, čija se vrijednost procjenjuje na 20 milijardi dolara.

Vijest je podijelio u četvrtak, naglasivši koliko je radoznalost važna za postizanje vrhunskih rezultata. „Radoznalost je preduslov za veličinu. Pobjednik je onaj ko svakog dana postavlja nova pitanja. Zato s ponosom objavljujem svoju investiciju u Perplexity,“ napisao je Ronaldo u objavi na platformi X.

Partnerstvo uključuje i posebnu web stranicu pod nazivom „Perplexity x CR7“, na kojoj je predstavljena Ronaldova životna i profesionalna priča. Fudbalska ikona opisala je ovu saradnju kao „tek početak“ njihovih zajedničkih napora da „inspirišu ljude širom svijeta da postavljaju hrabrija i ambicioznija pitanja“.

Perplexity, osnovan 2022. godine, dostigao je procjenu vrijednosti od 20 milijardi dolara u septembru, nakon što je osigurao 200 miliona dolara u novoj rundi finansiranja. Ronaldo je platformu prvo koristio kao korisnik, da bi kasnije postao investitor. U oktobru je istakao da mu je Perplexity pomogao u pripremi govora za nagradu Prestige Globe Award.

S obzirom na to da Ronaldo ima više od milijardu pratilaca na društvenim mrežama, njegova investicija i partnerstvo mogli bi značajno povećati globalni doseg i broj korisnika Perplexityja. U najavi je naglasio da „Perplexity pokreće svjetsku radoznalost“.

