Američki grad pokreće najveću svjetsku elektranu na zeleni vodik

Drugi najveći grad u SAD-u će sljedećeg mjeseca početi dobijati električnu energiju iz vodika proizvedenog u elektrani u Utahu, kako bi postigao svoj cilj 100% energije bez ugljika.

Los Angeles je zvanično ukinuo proizvodnju električne energije iz uglja i priprema se za pokretanje prve velike elektrane za proizvodnju energije iz zelenog vodika i prirodnog plina.

„Mogu zvanično reći da Los Angeles više ne koristi energiju iz uglja“, rekla je gradonačelnica Karen Bass na brifingu. „Prošle sedmice, Intermountain Power Project u Utahu isporučio je našem gradu posljednju energiju iz uglja.“

Počevši od januara, isti taj objekat u Delti, Utah, umjesto toga će slati električnu energiju u Los Angeles generiranu turbinama koje sagorijevaju mješavinu prirodnog plina i vodika. U početku je cilj koristiti mješavinu od 70 posto plina i 30 posto vodika. Ali vremenom, gradska komunalna kompanija planira preći na 100 posto vodika, proizvedenog iz vode i obnovljivih izvora energije na licu mjesta i uskladištenog u ogromnoj podzemnoj slanoj pećini pored objekta, rekao je David Hanson , koji upravlja energetskim projektima za Odjel za vodu i energetiku Los Angelesa.

„Projekat Intermountain Power koristimo od 1980-ih. Izgrađen je na vrhu slane pećine. Znali su to cijelo vrijeme, ali nikoga nije bilo briga“, rekao je Hanson za Forbes. Partneri kompanije u projektu već proizvode vodonik i skladište ga u pećini, za koju Hanson kaže da je otprilike veličine Empire State Buildinga. „To je odlično, nepropusno mjesto za skladištenje vodonika.“

Pixabay

„To je najveći pojedinačni projekat zelenog vodonika na svijetu i sada je operativan“, rekao je.

Energetski eksperiment u Los Angelesu dolazi u vrijeme kada su izgledi za zeleni, bezugljični vodik, barem u Sjedinjenim Državama, smanjeni. Njegova proizvodnja je skupa u poređenju s industrijskim vodikom, koji je jeftin, ali proizvodi velike količine zagađenja ugljikom. Trumpova administracija također nije pružala podršku, otkazujući savezno finansiranje takozvanih vodikovih čvorišta u Kaliforniji i na sjeverozapadnoj obali Pacifika, koja su trebala poboljšati proizvodnju i korištenje čistog vodika velikih razmjera.

Projekt u Los Angelesu je u pripremi od 2022. godine, kada je od Bidenovog Ministarstva energetike za postrojenje u Utahu dobila garanciju za kredit od 504 miliona dolara , a oprema je već instalirana. Njegove elektrolizatore, koji razdvajaju vodu u procesu koji oslobađa samo kisik kao nusproizvod, isporučila je američka podružnica Mitsubishi Powera, a nabavljeni su iz Kine, rekao je Kevin Peng , direktor projekta LADWP.

„U obimu koji smo gradili – 220 megavata – nije postojao nijedan objekat nigdje u Sjedinjenim Državama koji bi ih mogao snabdijevati“, rekao je. Kada prva faza bude u potpunosti operativna, sistem će proizvoditi 21 milion kilograma vodonika godišnje. Pored projekta u Utahu, LADWP će sljedeće godine početi s konverzijom elektrana u svojoj elektrani Scattergood u zapadnom Los Angelesu na vodonik umjesto prirodnog gasa.

Kada se vodik koristi u gorivnoj ćeliji za proizvodnju električne energije bez ugljika, kao što je to slučaj u svemirskim letjelicama ili automobilima poput Toyotine limuzine Mirai, voda je jedini nusprodukt. Međutim, kada sagorijeva, proizvodi vodu, kao i dušikove okside (NOx), zagađivač zraka. Ali LADWP je uvjeren da konvencionalni sistemi za filtriranje zagađenja koji se već koriste u elektranama na prirodni plin mogu to podnijeti.

„Postoji pogrešno shvatanje o tome koliki dio emisija zapravo dolazi od vodonika“, rekao je Peng. Fabrika u Utahu će koristiti najnovije sisteme selektivne katalitičke redukcije kako bi NOx i sve ostale emisije bile znatno ispod dozvoljenih granica. Osim toga, dobijamo dodatnu korist od nulte emisije CO2“, rekao je.

Alan Ohnsman, novinar Forbesa

Please enable JavaScript

