Otkupljuju zapuštena portugalska sela i pretvaraju u turističke bisere

Nova generacija ugostiteljskih stručnjaka oživljava napuštena portugalska sela, stvarajući regenerativni turistički model koji čuva baštinu i upoznaje putnike s lokalnim životom.

„Portugal ima bogatu historiju utkanu u ruralne pejzaže“, kaže Nuño Constantino, izvršni direktor ugostiteljske kompanije HUB.

“Imamo bezbroj sela koja su izgubila svoje stanovništvo u korist obalnih gradova, ostavljajući za sobom zapanjujuće arhitektonsko i kulturno naslijeđe.”

Zaboravite italijanske seoske hotele

Prošle godine, HUB je preuzeo upravljanje reinkarnacijom jednog od tih zaboravljenih sela. Aldeia da Pedralva u Vila do Bispo, dio očaravajuće. Šetajući popločanim ulicama Pedralve, gdje je 30 napuštenih kuća obnovljeno kako bi vjerno reproduciralo ruralni ambijent – s restauriranim namještajem i tradicionalnim materijalima, a sada se iznajmljuju kao kratkoročni smještaj – teško je ne pomisliti na italijanske seoske hotele.

„Model albergo diffuso je briljantan koncept i duboko rezonira s portugalskom dušom“, kaže Constantino.

“Ovaj koncept ovdje ima savršenog smisla iz nekoliko razloga. Današnji putnik traži autentična, impresivna iskustva. Povratak u selo nam omogućava da ponudimo pravi dio portugalskog života, daleko od prenatrpanih turističkih centara.”

On nastavlja: „To je najviši oblik održivog turizma. Ne gradimo nove, nametljive strukture. Vraćamo život postojećima, poštujući izvornu arhitekturu i prirodno okruženje. Radi se o regeneraciji, ne samo o razvoju. Ovi projekti postaju snažni stubovi očuvanja lokalne kulture, tradicije i priča koje bi inače bile izgubljene. Oni stvaraju radna mjesta, podržavaju lokalne zanatlije i daju ljudima razlog da se vrate u svoje domove predaka.“

Pedralva; Fotografija: Shutterstock/Steve Photography

Počeci

Ova verzija Pedralve započela je 2010. godine, kada je Antonio Ferreira naišao na ostatke sela koje je bilo na ivici nestanka. Ostalo je samo šest stanovnika. On i njegova porodica radili su više od decenije kako bi vratili život i dostojanstvo ovom mjestu. ” Vidjeli su dušu ovog sela pod ruševinama i osjetili odgovornost da odaju počast generacijama koje su tamo živjele”, objašnjava Constantino. “Bio je to izuzetno ličan i strastven poduhvat da se selu pruži budućnost jednako živahna kao i njegova prošlost.”

To je značilo postati detektiv, historičar i diplomata dok su tragali za desetinama vlasnika i nasljednika. Ferreira ih je morao uvjeriti da nije samo još jedan investitor koji želi profitirati od luksuzne obale, već da želi sačuvati historiju njihovih porodica, a ne izbrisati je. (HUB nastavlja ovaj rad na ruševinama oko sela).

Evolucija

Danas selo ima pekaru, piceriju i restoran koji upotpunjuju doživljaj ruralnog portugalskog života. Tu je i profesionalni tim za recepciju, održavanje i konsijerž, ali Constantino naglašava da “sjaj hotela” ostaje pod kontrolom.

„Naša vizija za Pedralvu je pažljiva, s poštovanjem vođena evolucija“, kaže on. „Nismo ovdje da promijenimo njenu dušu, već da poboljšamo njenu magiju.“

Ovo jačanje je također zahtijevalo određene pregovore s općinom. Kako Constantino kaže: “U početku, ideja da privatna kompanija kupi i renovira cijelo selo za turizam bila je revolucionarna za regiju.”

Vremenom je lokalna vlast prepoznala “potencijal projekta da uspostavi značajan primjer odgovornog turizma”.

I nije jedina. Iako portugalski projekti ruralnog turizma nemaju zajedničku marketinšku moć talijanskog alberghi diffusi, oni se povećavaju. Casas do Côro i Casas do Juízo u centralnom dijelu zemlje, Aldeia de Pontes u prirodnom parku Peneda-Gerês, Aldeia da Mata Pequena u blizini Lisabona i Aldeia de São Gregório u Alenteju. Postoje i regionalne turističke inicijative kao što su Aldeias Históricas de Portugal i Aldeias do Xisto, koje promoviraju mreže povijesnih sela.

Cilj je privući mlade ljude.

Smještena usred Aldeias do Xisto u planinama Serra da Lousã, Cerdeira je još jedan primjer turizma koji dodaje vrijednost, a ne iscrpljuje je. Ovaj put – gotovo slučajno.

Njemačka drvena vajarka Kerstin Thomas studirala je portugalski jezik na Univerzitetu u Coimbri 1988. godine kada je naišla na ruševine sela iz 17. vijeka. Turizam je nije zanimao. Željela je samo mjesto za umjetnički rad. Obnovila je jednu od kuća kao atelje, a zatim pozvala prijatelje sa sličnim afinitetima – koji su također voljeli restaurirati kuće – i sve se prirodno razvilo.

Cerdeira; Fotografija: Shutterstock/paulomachado_9

Među tim prijateljima bili su portugalski poduzetnici José i Natalia Serra, koji su pomogli u razvoju turističkog projekta. Danas on uključuje 10 renoviranih kuća unutar većeg sela, a od 2018. godine nosi naziv Cerdeira – Dom za kreativnost. Ima vrhunske umjetničke ateljee, posebno za keramiku, i privlači nastavnike i učenike iz cijelog svijeta.

„Ideja je bila stvoriti nešto što će trajati u budućnosti – ne nešto u što se samo uloži novac, a onda propadne čim interes nestane“, kaže Thomas. Cilj je bio stvoriti nešto što bi mlađe generacije željele nastaviti. I uspjeli su. Kći Joséa i Natalije, Katarina, počela je dolaziti u Serdeiru sa četiri godine. Danas je generalna menadžerica ovog projekta.

Ideja je da se obnovi turistički smještaj.

Daleko, na najudaljenijoj tački Portugala, još jedan projekat je imao namjeran početak. Aldeia da Cuada i novi život malog sela na ostrvu Flores na Azorima. Bilo je gotovo potpuno napušteno sve do 1980-ih, kada su hiljade stanovnika emigrirale.

Teotonia i Carlos Silva su svoju prvu oronulu kuću kupili oko 1990. godine. Od tada su postepeno kupili cijelo selo, uvijek pazeći da pregovori s nasljednicima bivših stanovnika budu puni emocija. Obnovili su ih “poštujući izvornu arhitekturu i čuvajući duh mjesta”, kaže njihova kćerka Carlota, koja danas vodi projekat sa svojim suprugom Silvijom.

Aldeia Da Cuada; Fotografija: Shutterstock/Emily Marie Wilson

Projekt je postepeno narastao do današnjih 16 kuća raspoređenih duž starih kamenih staza, s recepcijom, grijanim bazenom i restoranom.

„Kažemo da ovaj projekat nije nastao iz poslovnog plana, već iz duboke želje da se vrati život na posebno mjesto“, kaže Carlotta. „Vremenom je Aldeia da Cuada postala primjer da je moguće obnoviti naslijeđe, privući kvalitetne posjetioce i stvoriti radna mjesta – bez narušavanja ravnoteže ostrva.“

Dodaje: „Ideja renoviranja prostora za turistički smještaj, uz poštovanje forme, materijala i duha mjesta, omogućila nam je da stvorimo jedinstveno iskustvo gdje posjetioci nisu samo gosti – oni postaju dio mjesta s historijom. Svaka kuća je jedinstvena, obnovljena lokalnim kamenom, s detaljima koji čuvaju uspomenu na ono što je nekada tu postojalo. Luksuz ovdje nije u modernim završnim radovima, već u tišini, pogledu na more, cvrkutu ptica u večernjim satima, osjećaju da vrijeme usporava.“

Ann Abel, saradnica Forbesa

