Udar na energetsku mrežu Ukrajine dok se vode pregovori o okončanju rata

Rusija je u noći 7. decembra 2025. izvela širok, koordiniran napad raketama i dronovima na energetsku infrastrukturu u centralnim i sjevernim dijelovima Ukrajine, ponovo pokazujući da je udar na osnovne životne sisteme postao jedan od ključnih instrumenata njenog ratovanja. Najmanje jedna osoba je poginula, a više gradova i naselja ostalo je bez struje, vode i grijanja.

U Kremenčuku su se prve eksplozije začule oko 1:30 ujutro, dok je ukrajinsko Ratno zrakoplovstvo upozoravalo na nadolazeće rakete Kinžal i talase dronova. Gradonačelnik je potvrdio da je dio grada ostao bez osnovnih usluga, dok su timovi odmah krenuli s obnovom.

Prema riječima regionalnih vlasti, pogođena su energetska postrojenja u okrugu Kremenčuk, gdje su udari i padajuće krhotine izazvali požare i oštetili tehničku opremu. Iako nije bilo žrtava, šteta je opisana kao ozbiljna. Kremenčuk, grad važan za transport i industriju, sa svojih predratnih 215.000 stanovnika ostao je u mraku i dimu, simbolički pokazujući ranjivost ukrajinskog energetskog sistema.

Na sjeveru, u Černihivskoj oblasti, dronovi su gađali ključnu infrastrukturu, uključujući energetska postrojenja i preduzeća. U Novhorod-Siverskom poginuo je 50-godišnji muškarac u vlastitoj kući, a povrijeđen je policajac. Oštećene su i javne ustanove poput policijske stanice i medicinskog koledža, kao i okolne kuće.

U samom Černihivu napadnuta je i lokalna toplana, što je izazvalo prijetnju da veći dio grada ostane bez grijanja usred zime, dok su ostaci dronova razasuti širom urbanog područja. Ipak, vlasti su uspjele do jutra obnoviti napajanje u naseljima koja su ostala bez struje.

U Kijevskoj oblasti, stanovnici Fastiva ponovo su se probudili uz zvuke eksplozija. Premda zvanično nije potvrđena materijalna šteta, napetost je pojačana činjenicom da je grad samo dva dana ranije također bio meta masovnog napada tokom kojeg je pogođena glavna željeznička stanica, udar koji je predsjednik Zelenski nazvao „vojno besmislenim”, jer nije imao nikakav taktički značaj osim zastrašivanja civila.

Ovi noćni napadi dio su šireg obrasca u kojem Rusija posljednjih mjeseci intenzivno udara na ukrajinsku energetsku mrežu, stvarajući dodatni pritisak baš u trenutku kada Sjedinjene Američke Države nastoje posredovati u pregovorima o okončanju rata. Dok temperature padaju, a energetska infrastruktura biva sve češće na meti, Ukrajina se suočava s realnošću da bi zima mogla biti jednako teška kao i prethodne, uz nove izazove za ekonomiju, sigurnost i svakodnevni život stanovnika.