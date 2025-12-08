Strožiji nadzor u pravosuđu: Oni koji nisu prijavili imovinu uskoro na udaru zakona

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV) ove godine je započelo provjeru imovine sudija i tužilaca. Iako su bili obavezni, svoje izvještaje ovom krovnom pravosudnom tijelu nisu dostavili svi nosioci pravosudnih funkcija.

Ovu informaciju potvrdio je danas Sanin Bogunić, predsjednik VSTV-a na događaju na kojem se raspravljalo o provjeri imovine sudija i tužilaca, tačnije, na prvom polugodišnjem izvještaju Odjela za provjeru imovinskih kartica sudija i tužioca.

Shodno tome, poručio je da će protiv svih njih koji nisu prijavili imovinu u 2023. i 2024. godini biti podnesene prve prekršajne prijave.

“Sistem smo uspostavili u kratkom roku i on daje rezultate. Broj provjerenih nosilaca pravosudnih funkcija povećava se iz dana u dan. Jedan posto nosilaca pravosudnih funkcija nije dostavilo izvještaje o imovini i protiv svih će do Božića biti pokrenute prekršajne prijave”, naveo je Bogunić.

Zatim je naglasio i da postoje prioriteti prilikom provjere izvještaja. Shodno tome, pojasnio je da oni koji su imenovani i stupili na dužnost su u vrhu prioriteta za provjeru.

“Ima pet nivoa prioriteta, prvi stepen su članovi VSTV-a i logično je da mi kao krovna institucija pravosuđa prvi prođemo te promjene, više od pola je već prošlo te provjere, i formalne i dodatne”, kazao je.

Za one koji ne prikažu imovinu vjerodostojno slijede i disciplinski postupci.

“Disciplinske postupke provodi isključivo Ured disciplinskog tužitelja (UDT) koji je nezavisan od VSTV-a u svom operativnom radu. Mi članovi Vijeća činimo disciplinske komisije koje postupaju po tim prijavama, ono što mogu kazati je da će vrlo brzo biti podnesen određeni broj tužbi disciplinskim komisijama VSTV-a od strane UDT za one nosioce pravosudnih funkcija koji nisu prijavili imovinu u periodu 2023. i 2024. godine”, poručio je.

Bogunić, inače, danas učestvuje na tematskom dijalogu u Sarajevu na temu “Reformirani sistem postupanja po izvještajima o imovini i interesima nosilaca pravosudnih funkcija”.

Pixabay

Ovaj tematski dijalog organizovan je kroz projekat EU4Justice, u saradnji s Visokim sudskim i tužilačkim vijećem Bosne i Hercegovine (VSTV BiH).

Cilj tematskog dijaloga je omogućiti razmjenu iskustava, dobrih praksi i naučenih lekcija, uključujući i postignute rezultate, te unapređenje saradnje i razmjene podataka među institucijama, kao i digitalizacije procesa podnošenja i provjere izvještaja o imovini i interesima.

Bogunić je, shodno tome, poručio da je fokus ovog tematskog dijaloga zapravo predstavljanje reformisanog sistema postupanja po izvještajima nosilaca pravosudnih funkcija.

Šef Delegacije Evropske unije u BiH Luigi Soreca prije početka navedenog događaja kazao je da je EU uvijek zagovarala stav da je kredibilan sistem provjera izuzetno važan za jačanje integriteta i povjerenja građana u rad pravosuđa.

“Tako da smo mi sa svoje strane pozdravili kada je u junu prošle godine uspostavljen odjel upravo s ovom namjenom i kada je postao u cijelosti operativan. Znate da je EU od početka pružala podršku u ovim aktivnostima. Odnedavno imamo također uspostavljenu i funkciju eksternog ekspertskog monitoringa, a koji je zadužen za praćenje rada i funkcionisanja ovog odjela. Vjerovatno vam je poznato da je nedavno u okviru toga obajavljen i treći izvještaj s preporukama pa pozivamo VSTV i Ministarstvo pravde BiH da ih uvaže”, kazao je Soreca.

Naveo je i nekoliko pozitivnih podataka od početka rada odjela za provjeru imovine i interesa.

“U prvom ciklusu dostavljanja prijava za imovine i interes ostvarena je stopa usklađenosti za nekih 98 posto. Drugo, činjenica je da je saradnja između odjela i ekspertske misije se pokazala konstruktivnom. Osim toga, uz pozitivne pomake kako to obično biva, bude i određenih izazova. Ja bih dva istakao – prvi je adekvatna kadrovska popunjenost samog odjela u punom kapacitetu i, drugi, funkcionalne nezavisnost”, poručio je Soreca.

