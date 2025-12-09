Nekada najveći proizvođač u svijetu otvorio novi rudnik zlata

Rudnik Qala Shallows na periferiji Johannesburga otvorila je australijska berzanska kompanija West Wits Mining, koja nastoji osigurati zalihe od 30.000 tona zlata.

U projekat je uloženo 90 miliona dolara.

Još u oktobru je tamo iskopana prva ruda. Godišnji kapacitet rudnika trebao bi iznositi gotovo dvije hiljade kilograma zlata, što je relativno skromna količina, ali ipak predstavlja svijetlu tačku za nacionalni sektor zlata, piše Bloomberg.

Dugoročne ambicije kompanije uključuju eksploataciju i drugih dijelova ovog koncesijskog područja, što bi povećalo proizvodnju na gotovo 5.700 kilograma godišnje.

