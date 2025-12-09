Paramount pokreće neprijateljsku ponudu za preuzimanje Warner Bros. Discoveryja

Paramount je izazvao snažan potres u Hollywoodu krenuvši direktno prema dioničarima Warner Bros. Discoveryja s potpuno gotovinskom, otvoreno neprijateljskom ponudom za preuzimanje jedne od najvrednijih kompanija u industriji zabave. Ovaj potez uslijedio je samo nekoliko dana nakon što je WBD neočekivano prihvatio ponudu Netflixa, što je iznenadilo analitičare, tržište i Paramountovog izvršnog direktora Davida Ellisona.

Iako se dugo vjerovalo da je Paramount favorit za sklapanje dogovora s WBD-om, upravni odbor kompanije odlučio se za Netflix. Netflix je, prema njihovoj procjeni, ponudio dugoročno unosniji i strateški zanimljiviji dogovor. Ellison se s time ne slaže i tvrdi da Paramount nudi daleko više vrijednosti, posebno jer je njihova ponuda u potpunosti u gotovini. Istakao je da Paramount nudi 17,6 milijardi dolara više gotovine od Netflixa, uvjeren da će dioničari, kada pažljivo pregledaju detalje, podržati upravo njegovu ponudu.

Paramount nudi 30 dolara po dionici u gotovini, dok Netflix nudi 27,75 dolara po dionici kroz kombinaciju gotovine i dionica. Iako Netflix tvrdi da bi izdvajanje WBD-ovih kabelskih mreža, koje njihova ponuda ne uključuje, moglo povećati ukupnu vrijednost posla, Paramount naglašava da kupuje cijelu kompaniju, uključujući CNN i ostale kanale, čime ukupna vrijednost njihove ponude dostiže 108,4 milijarde dolara. Netflixov aranžman, po toj računici, vrijedi 82,7 milijardi.

Iako je WBD već dao prednost Netflixu, Paramount sada javno poziva dioničare da razmotre „bolju i sigurniju“ ponudu. WBD je poručio da će u narednih deset radnih dana analizirati novu situaciju i dati preporuku dioničarima.

Pitanje regulatornih prepreka dodatno komplikuje čitavu situaciju. Ellison tvrdi da Netflixovo spajanje s HBO Maxom predstavlja potencijalni monopol jer bi se ujedinio najveći streamer s trećim po veličini. Netflix odbacuje taj argument i poziva se na Nielsenove podatke o ukupnoj TV potrošnji, prema kojima je njegova pozicija daleko skromnija nego što Paramount tvrdi. Ellison uzvraća da se takva logika može usporediti s tim da „Coca-Cola kupi Pepsi zato što Budweiser prodaje mnogo piva“, ističući da YouTube i slične platforme ne pripadaju istoj kategoriji.

Ellison tvrdi da Netflixovo preuzimanje predstavlja prijetnju za budućnost filmske industrije jer bi, prema njegovim riječima, moglo označiti „smrt kino-distribucije“. Naglašava da Paramountov plan uključuje jačanje kreativne zajednice, revitalizaciju bioskopa i produkciju 30 filmova godišnje namijenjenih isključivo za prikazivanje u kinima. Njegov cilj, tvrdi, jest stvoriti snažnog konkurenta Netflixu i Disneyju te stabilnog kupca i partnera za holivudske autore i producente.

REUTERS/Daniel Cole

Politička dimenzija ove priče dodatno raspiruje tenzije. Ellison posljednjih mjeseci održava bliske odnose s predsjednikom Donaldom Trumpom, a obojica su javno izrazili pozitivne stavove o pojedinim aspektima ponuđenih poslovnih aranžmana. Finansijska konstrukcija Paramountove ponude uključuje i strane fondove poput saudijskog i katarskog kapitala, koji su, kako je navedeno, pristali na pasivnu ulogu bez glasanja i upravljačkih funkcija, kako bi se izbjegla nacionalna sigurnosna pitanja. Dio kapitala dolazi i od Ellisonovog oca, Larryja Ellisona, jednog od najbogatijih ljudi na svijetu.

Ellison planira spojiti CBS News i CNN u jedinstvenu, velikom broju gledatelja usmjerenu informativnu mrežu koja bi, kako kaže, gradila povjerenje i obraćala se „70 posto Amerikanaca u političkom centru“. Tvrdi da je o tom planu vodio „odlične razgovore“ s Trumpom, ali ne želi govoriti u njegovo ime.

Tržište je burno reagiralo na Paramountovu ponudu: dionice WBD-a porasle su više od pet posto, što ukazuje da investitori očekuju potencijalni rat ponudama. Netflix bi, prema procjenama analitičara, mogao uzvratiti jačom ponudom. Ako WBD u konačnici ipak izabere Paramount, Netflix će dobiti 2,8 milijardi dolara naknade za raskid ugovora, što dodatno naglašava ozbiljnost i finansijsku težinu ove bitke za kontrolu nad jednim od najvažnijih studija u Hollywoodu.

