Netflix promijenio ponudu za Warner Bros.

Netflix je objavio da je promijenio svoju ponudu za preuzimanje studija i streaming poslovanja Warner Bros.-a u ponudu u gotovini. To je očigledan pokušaj obrane od neprijateljske ponude Paramount Skydancea za preuzimanje Warnera.

U saopštenju za javnost, Netflix je saopštio da je sporazum o kupovini Warnerovog studija i streaming usluga, uključujući HBO Max, vrijedan 83 milijarde dolara u gotovini i dionicama, sada promijenjen u ponudu u cijelosti u gotovini.

Streaming gigant je istakao da će ovo pružiti “veću sigurnost” dioničarima Warnera, koji više neće morati brinuti o promjenama cijene dionica Netflixa.

Kompanija je dodala da će izmijenjena ponuda omogućiti bržu implementaciju sporazuma. Očekuje se da će dioničari Warnera glasati o njoj do aprila 2026. godine.

Netflixova originalna ponuda, koju je odobrio Warnerov upravni odbor, predviđala je da svaki dioničar dobije 23,25 dolara u gotovini i 4,50 dolara u dionicama Netflixa za svaku dionicu Warnera koju posjeduje.

Prema izmijenjenim uslovima, dioničari Warnera bi dobili 27,75 dolara po dionici u gotovini ako dogovor bude odobren.

Upravni odbor Warnera podržava Netflixovu ponudu

Foto: Reuters/Mike Blake

U decembru, nekoliko dana nakon što je objavljena Netflixova ponuda, Paramount Skydance je saopštio da pokreće neprijateljsku ponudu i nudi 108 milijardi dolara za preuzimanje Warnerove imovine, uključujući TV posao, koji bi trebao biti izdvojen prije zatvaranja Netflixove transakcije. Paramountova ponuda je procijenila vrijednost cijele kompanije Warner Bros. Discovery na 30 dolara po dionici. Paramountova ponuda je bila u gotovini, što je kompanija na čelu s Davidom Ellisonom navela kao prednost.

Kasnije u decembru, uprava Warnera pozvala je dioničare da odbiju Paramountovu ponudu, nazivajući je “inferiornom” u odnosu na Netflixovu. Uprava je saopštila da neprijateljska ponuda uključuje 40,65 milijardi dolara finansiranja za koje “nema obaveze od strane porodice Ellison”.

Kao odgovor, Paramount je nekoliko dana kasnije predstavio modificiranu ponudu, koja je uključivala “neopozivu” finansijsku podršku od 40 milijardi dolara od Larryja Ellisona, milijardera i oca izvršnog direktora Paramounta. Uprkos tome, rukovodioci Warnera su ponovo ranije ovog mjeseca pozvali dioničare da odbiju ponudu.

Paramount nastavlja borbu

Ako dioničari Netflixa odobre dogovor, Warner će nastaviti s planom podjele kompanije na dva entiteta. Warnerova podružnica koju bi Netflix preuzeo uključuje TV i filmske studije kompanije, kao i streaming platformu HBO Max. Discovery Global bi bio izdvojen u zasebnu, javno trgovanu kompaniju koja bi obuhvatala televizijske mreže, uključujući CNN, TNT, Discovery i druge.

Prošle sedmice, Paramount je saopštio da nastavlja sa neprijateljskom ponudom i pokreće borbu za kontrolu nad Warnerovim odborom. Vlasnik CBS-a je rekao da će nominovati rukovodioce u Warnerov odbor koji bi bili spremni razmotriti Paramountovu ponudu. Kompanija koju vodi Ellison također je naznačila da će osporiti Netflixov sporazum ako Warnerov odbor pokuša glasati o njemu prije sastanka dioničara.

Siladitya Ray, Forbes

Please enable JavaScript

