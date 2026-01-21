Davos pred dva velika izazova, Trump bi mogao biti lakši problem

Godišnji skup Svjetskog ekonomskog foruma, poznat kao Davos, oduvijek je imao problem s percepcijom u javnosti. Slika je dobro poznata, ljudi koji dolaze privatnim avionima, jedu bifteke i učestvuju na panelima o smanjenju siromaštva i borbi protiv klimatskih promjena, među ostalim plemenitim ciljevima, dok uz koktele nazdravljaju s drugim bogatašima, pokušavajući jedni drugima pomoći da postanu još bogatiji.

No Davos 2026 prerastao je u svojevrsno vanredno zasjedanje svjetske elite, sazvano kako bi se suočilo s dvije istovremene i u suštini povezane prijetnje. Prva je slon u prostoriji, predsjednik Donald Trump, koji bi se u srijedu trebao pojaviti na samitu, zajedno sa svojom ratobornom trgovinskom politikom. Druga prijetnja je znatno složenija sila koja prijeti destabilizaciji globalnog poretka, takozvana ekonomija u obliku slova K.

Ovaj pojam, koji je popularizirao ekonomista Peter Atwater, odnosi se na sve dublji jaz, započet 2020. godine, između onih koji imaju i onih koji nemaju. Iako je pandemija pogodila sve u isto vrijeme, oporavak nakon tog šoka odvijao se na dvije potpuno različite putanje, bogati su postali još bogatiji, a siromašni još siromašniji.

Gotovo šest godina kasnije, razlika između gornjeg i donjeg kraka tog slova K i dalje se produbljuje. Berze, iako nestabilne, kreću se blizu historijskih maksimuma. Rezervacije luksuznih hotela ostaju snažne, iako sve manji broj Amerikanaca ide na odmore. Ono što s jednog kraja ekonomije izgleda kao kriza pristupačnosti stanovanja, s drugog kraja se doživljava kao dobitak, jer je nestašica podigla vrijednost nekretnina.

Ako je skup u Davosu djelovao odvojeno od stvarnosti i prije pandemije, kriza životnih troškova, koja je doprinijela Trumpovom ponovnom izboru, dodatno je naglasila jaz između ljudi u Davosu i svih ostalih.

„Oni na dnu vrlo dobro vide obilje koje postoji iznad njih“, rekao mi je Atwater, vanredni profesor ekonomije na univerzitetu William & Mary. „Ali mislim da je jedna od posljedica Covida bila ta da je stvorio sljepoću na vrhu. Osim dostavljača koji se pojavi na vratima, interakcija između onih na vrhu i onih na dnu značajno se smanjila, ako već nije potpuno nestala.“

Naravno, učesnici Davosa intelektualno razumiju da imaju problem „privatnih aviona za razgovore o klimatskim promjenama“. Larry Fink, izvršni direktor BlackRocka i faktički „gradonačelnik“ samita, dijagnosticirao je taj ključni problem u svom uvodnom govoru u ponedjeljak.

„Mnogi ljudi koji su najviše pogođeni onim o čemu ovdje govorimo nikada neće doći na ovu konferenciju“, rekao je Fink. „To je osnovna napetost ovog foruma. Davos je elitno okupljanje koje pokušava oblikovati svijet koji pripada svima.“

U klasičnom davoskom stilu, Fink izgovara očigledno kao da je riječ o otkrovenju. Kako su brojni kritičari primijetili, forum ima dugu historiju toga da ne osjeti raspoloženje svijeta sve dok ne bude prekasno.

„Davos je dosljedno griješio u procjenama kuda svijet ide“, napisala je u utorak Liz Hoffman, viša poslovna urednica Semafora. „Skupovi sredinom 2010-ih promašili su Brexit, MAGA pokret i talas populizma koji je uslijedio. Godine 2020. delegati su umakali kašike u zajedničke fontane sa sirom za fondue dok je Covid-19 kružio nadomak njih. Davos je jedno vrijeme bio potpuno opčinjen metaverzumom.“

Promašaj u razumijevanju MAGA pokreta i sila koje su ga oblikovale vraća nas problemu ekonomije u obliku slova K, koji nipošto nije ograničen samo na Ameriku.

Ekstremna nejednakost je po svojoj prirodi destabilizirajuća. Historija nudi mnoštvo primjera, ali dovoljno je baciti pogled na naslove iz Irana posljednjih sedmica da bi se vidjelo kako se rizici odvijaju u realnom vremenu. Godine visoke inflacije i finansijskog lošeg upravljanja nagrizle su bogatstvo srednje klase, dok je korupcija na visokom nivou omogućila nekolicini poslovnih ljudi da se enormno obogate. Bijes zbog tog jaza eksplodirao je krajem decembra, kada je nacionalna valuta pala na historijski minimum, što je izazvalo masovne proteste i nasilni obračun vlasti u Teheranu.

Ako učesnici Davosa žele učiti iz duhova Davosa iz prošlosti, morali bi učiniti više od pukog deklarativnog priznanja ubrzanog rascjepa tog velikog slova K.

„Ne možete održavati ovakav nivo otvorenog bogatstva bez posljedica“, upozorava Atwater. „Ono što ljudi na vrhu propuštaju jeste da bi i najmanje dodatno opterećenje ranjivosti moglo biti tačka preloma. Na korak smo od toga da se nešto oslobodi.“

