Upoznajte Veroniku, kravu koja koristi četku kao alat

Godine 1982. Gary Larson nacrtao je jedan od svojih najpoznatijih stripova Far Side, prikazujući kravu koja stoji iza skupa čudnih sprava označenih kao „kravlji alati“. Više od 40 godina kasnije, jedna krava u Austriji dokazuje da ideja o tome da je goveda dovoljno pametna da koriste alate, i to s fleksibilnošću i spretnošću, uopće nije besmislena.

Upoznajte Veroniku, pitomu švicarsku smeđu kravu, za koju je primijećeno da koristi četku–metlu za ribanje poda kako bi se počešala, čak i pomjerajući alat ustima u zavisnosti od dijela tijela koji želi počešati. Ona je glavna zvijezda nove studije objavljene u otvorenom naučnom časopisu Current Biology, koja opisuje ono što izgleda kao prvi dokumentovani slučaj korištenja fleksibilnog višenamjenskog alata kod goveda.

Ponekad Veronika koristi dršku za češanje, a ponekad četku. GIF: Leslie Katz/Forbes

„Ovi nalazi naglašavaju da pretpostavke o inteligenciji domaćih životinja možda više odražavaju nedostatke u posmatranju nego stvarna kognitivna ograničenja“, izjavila je Alice Auersperg, kognitivna biologinja sa Univerziteta veterinarske medicine u Beču i koautorica studije.

Veronikino ponašanje prvi put je privuklo pažnju Auersperg zahvaljujući video-snimku koji je napravio njen ljudski pratilac, Witgar Wiegele. Prije više od decenije, ovaj organski farmer počeo je primjećivati da njegova ljubimica povremeno uzima štapove i koristi ih da se počeše, ponašanje koje je poznato, ali rijetko dokumentovano, te ju je snimio kako usavršava svoju tehniku.



„Kada sam vidjela snimak, odmah je bilo jasno da to nije slučajno“, rekla je Auersperg u saopštenju. „Ovo je bio smislen primjer korištenja alata kod vrste koja se rijetko posmatra iz kognitivne perspektive.“

Zaintrigirani, Auersperg i njen kolega Antonio Osuna-Mascaró, postdoktorski istraživač na istoj veterinarskoj školi u Beču, posjetili su Veroniku u njenom slikovitom gradu u Koruškoj kako bi tačno utvrdili kako koristi alate za ublažavanje svraba, koji vjerovatno nastaje zbog ujeda insekata.

Istraživači su stavili četku za ribanje poda ispred životinje i, kroz nasumično raspoređene pokuse, posmatrali kako je ona jezikom podiže i namješta alat, a zatim ga bočno učvršćuje između sjekutića i kutnjaka kako bi stvorila stabilan hvat za preciznu kontrolu.

Veronika podiže četku za ribanje poda ustima i koristi je da se počešće. Foto: Antonio J. Osuna Mascaró/Forbes

Marina von Keyserlingk, profesorica dobrobiti životinja na Univerzitetu Britanske Kolumbije, ranije je istraživala i pokazala da su krave u prirodnom okruženju veoma motivisane da koriste drveće i druge hrapave površine kako bi se počešale i dotjerivale.

„Razlika je u tome što ovdje krava koristi svoja usta da upravlja drškom metle radi češanja, umjesto da prilazi četki, drvetu ili nečemu sličnom“, rekla je von Keyserlingk u intervjuu. Ona nije učestvovala u studiji o Veroniki.

U 70 eksperimenata sprovedenih tokom nekoliko dana, Veronika je koristila alat isključivo na teško dostupnim dijelovima tijela, poput zadnjice, slabina, kuka i kožnog nabora na stomaku. Austrijske istraživače posebno je impresioniralo kako je koristila dio četke s vlaknima za područja s debljom kožom, poput leđa, a zatim prelazila na nježne potiske naprijed s manje abrazivnom drvenom drškom kada je ciljala osjetljivije dijelove tijela, poput vimena.

Uporediva upotreba jednog predmeta za različite funkcije dosljedno je dokumentovana samo kod čimpanzi, koje su viđene kako namjerno i prepoznatljivim radnjama oblikuju stabljike biljaka u sonde s „četkastim“ vrhom prije nego što njima love termite.

Krava koja traži udobnost

„Ovo je veoma zanimljiv primjer krave koja ispoljava vlastitu inicijativu kako bi povećala vlastitu udobnost“, rekla je von Keyserlingk, dodajući da je važno „ne potcjenjivati njihovu sposobnost da doživljavaju pozitivna i negativna stanja“.

Uprkos milenijima domestikacije radi produktivnosti, domaće životinje su gotovo u potpunosti isključene iz rasprava o inteligenciji životinja, navodi se u studiji.

„Slučaj Veronike dovodi u pitanje to zanemarivanje, pokazujući da tehničko rješavanje problema nije ograničeno samo na vrste s velikim mozgom i manipulativnim rukama ili kljunovima“, pišu istraživači.

Fiziolog životinja Peter Hansen, profesor na Univerzitetu Floride, koji nije učestvovao u Veronikinom istraživanju, rekao je da ga njeno vješto rukovanje alatima ne iznenađuje, s obzirom na visok nivo kognicije koji je primijetio kod krava.

„Studije su pokazale da goveda mogu prepoznati i reagovati na pojedine ljude, razlikovati druge krave i reagovati na muziku“, rekao je u intervjuu. „Također ponekad mogu rješavati probleme, na primjer kada pokušavaju izaći iz ograđenog prostora.“

Istraživači ipak napominju da je Veronikino okruženje možda igralo ulogu u njenoj sposobnoj upotrebi alata za prevazilaženje ograničenja. Ona već dugo živi u otvorenom i složenom okruženju, s mogućnošću interakcije kako s prijateljski nastrojenim ljudima, tako i s raznim predmetima.

Naučnici žele dodatno razumjeti utjecaj okolišnih i društvenih uslova na pojavu ovakvih ponašanja kod domaćih životinja. „S obzirom na to da sumnjamo kako je ova sposobnost rasprostranjenija nego što je trenutno dokumentovano, pozivamo čitatelje koji su primijetili krave ili bikove kako koriste štapove ili druge predmete koje drže u ustima za namjerne radnje da nam se jave“, rekao je Osuna-Mascaró.

U međuvremenu, istraživači još nisu ispitali mogu li krave koristiti alate kako bi počešale leđa svojim ljudskim prijateljima, sposobnost koja bi sigurno bila dobrodošla kod farmera sa svrbežima na teško dostupnim mjestima.

Leslie Katz, Forbes