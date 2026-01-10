Države EU podržale rekordni trgovinski sporazum s Mercosurom nakon 25 godina

Države članice Evropske unije dale su u petak preliminarno zeleno svjetlo za potpisivanje najvećeg sporazuma o slobodnoj trgovini u historiji Unije sa južnoameričkim blokom Mercosur, više od 25 godina nakon početka pregovora i poslije višemjesečnih sporova oko obezbjeđivanja dovoljne podrške.

U trenutku kada je Donald Trump odlučan da uzdrma globalnu trgovinu, Evropska komisija i zemlje poput Njemačke i Španije tvrde da će sporazum pomoći da se nadoknade gubici nastali zbog američkih carina i da se smanji zavisnost od Kine obezbjeđivanjem pristupa ključnim mineralima, piše Reuters.

Protivnici, predvođeni Francuskom, najvećim poljoprivrednim proizvođačem u EU, upozoravaju da će sporazum dovesti do povećanog uvoza jeftinih prehrambenih proizvoda, uključujući govedinu, živinu i šećer, čime bi bili ugroženi domaći farmeri.

Farmeri protestuju, blokiraju autoputeve

S protesta u Poljskoj, Foto: Reuters/Aleksandra Szmigiel

Farmeri su širom EU pokrenuli proteste, blokirajući autoputeve u Francuskoj i Belgiji i marširajući u Poljskoj u petak.

Francuska je glasala protiv sporazuma, ali je najmanje 15 država koje predstavljaju 65 posto ukupnog stanovništva Unije glasalo za, što je bilo dovoljno za odobrenje, naveli su izvori iz EU i diplomate.

Jedan diplomata EU i poljski ministar poljoprivrede kazali su da je 21 država podržala sporazum, dok su Austrija, Francuska, Mađarska, Irska i Poljska bile protiv, a Belgija je bila uzdržana.

Njemački kancelar Friedrich Merz pozdravio je glasanje kao „prekretnicu“ i rekao da će sporazum biti dobar za Njemačku i Evropu.

„Ali 25 godina pregovora je predugo. Od ključne je važnosti da se naredni sporazumi o slobodnoj trgovini zaključuju brže“, naveo je u saopštenju.

Prijestonice EU imaju rok do 17 sati po briselskom vremenu da dostave pisanu potvrdu svojih glasova.

Time bi se otvorio put da predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen potpiše sporazum sa partnerima iz Mercosura – Argentinom, Brazilom, Paragvajem i Urugvajem – u Asunsionu, moguće već naredne sedmice.

Evropska komisija je pregovore o sporazumu zaključila prije godinu. Da bi stupio na snagu, sporazum mora da odobri i Evropski parlament.

Francuska poručuje: Bitka još nije završena

Sa protesta u Francuskoj, Foto: Reuters/Benoit Tessier

Sporazum o slobodnoj trgovini bio bi najveći za Evropsku uniju u pogledu smanjenja carina, jer bi ukinuo oko četiri milijarde eura (4,66 milijardi dolara) carina na izvoz iz EU. Zemlje Mercosura trenutno imaju visoke carine, poput 35 posto na auto-djelove, 28 posto na mliječne proizvode i 27 posto na vina.

EU i Mercosur nadaju se proširenju robne razmjene koja je 2024. godine iznosila 111 milijardi eura. Izvoz EU dominantno čine mašine, hemikalije i transportna oprema, dok se izvoz Mercosura uglavnom oslanja na poljoprivredne proizvode, minerale, celulozu i papir.

Kako bi pridobila skeptike, Evropska komisija je uvela zaštitne mehanizme koji omogućavaju suspenziju uvoza osjetljivih poljoprivrednih proizvoda. Pojačane su kontrole uvoza, naročito u vezi sa ostacima pesticida, uspostavljen je krizni fond, ubrzana je podrška farmerima, a Komisija se obavezala i da smanji carine na đubriva.

Ovi ustupci nisu bili dovoljni da pridobiju Poljsku i Francusku, ali je Italija u petak promijenila stav na „da“, sa „ne“ u decembru.

„Čini mi se da je pronađena ravnoteža održiva“, kazala je italijanska premijerka Giorgia Meloni na konferenciji za medije.

Mathilde Panot, šefica poslaničkog kluba krajnje lijeve stranke Nepokorena Francuska, napisala je na mreži X da je Francuska bila „ponižena“ od strane Brisela i na svjetskoj sceni.

Francuske krajnje desne i krajnje lijeve stranke najavile su pokretanje inicijativa za izglasavanje nepovjerenja vladi zbog vjerovatnog odobravanja sporazuma.

Francuska ministrica poljoprivrede Annie Genevard izjavila je da bitka nije završena i obećala da će se boriti protiv sporazuma u Evropskom parlamentu, gdje bi glasanje moglo biti tijesno. Evropske ekološke organizacije također se protive sporazumu, tvrdeći da će robe koje se uvoze u Evropu često dolaziti sa krčenih šumskih područja.

„Jednostavna istina je da je ovaj nepopularni sporazum katastrofa za Amazonsku prašumu i da nijedan progresivni poslanik Evropskog parlamenta koji je posvećen zaštiti šuma ne bi smio da ga podrži“, kazala je Lis Cunha, aktivistica Greenpeace-a EU.

Bernd Lange, njemački socijaldemokrata i predsjednik Odbora za međunarodnu trgovinu Evropskog parlamenta, izrazio je uvjerenje da će sporazum biti usvojen, uz konačno glasanje koje se najvjerovatnije očekuje u aprilu ili maju.