Forbes lista propalih: Ovo su najpoznatiji karijerni brodolomi u prošloj godini

Neuredne tužbe, pad cijena dionica, neprimjereni odnosi na radnom mjestu i posljedice povezane sa Jeffreyem Epsteinom mogu dovesti do sloma i najsjajnijih karijera. Naša godišnja lista profesionalnih krahova pokazuje kako i najmoćniji mogu pasti.

Više od decenije Forbes prati najupečatljivije karijerne padove tokom godine, ističući preduzetnike, generalne direktore, političare i slavne ličnosti čiji profesionalni sunovrati osvjetljavaju važne i aktuelne teme našeg vremena.

Neki, poput Sean P. Diddyja Combsa, nastavili su pad započet prethodne godine. Reper i muzički mogul je osuđen na četiri godine zatvora po dvije tačke optužnice za prostituciju. Osnivačica obrazovnog startupa Charlie Javice, koja se našla na našoj listi „Najznačajnijih krahova karijera“ za 2023. godinu, osuđena je na 85 mjeseci zatvora zbog prevare u kojoj je pokušala da obmane banku JPMorgan za 175 miliona dolara.

Sljedećih 10 profesionalaca doživjelo je najgrublja buđenja, uz počasno pominjanje najozloglašenijeg para sa američke „kiss cam” (kiss kamere). Iako se smjena izvršnih direktora generalno ubrzava, ustanovili smo da su bankroti, pogoršanje finansijskih rezultata i loše prosuđivanje u odnosu prema zaposlenima izbacili više visokih rukovodilaca sa njihovih pozicija. Savezne istrage o kladioničarskim lancima i prisna prepiska sa osuđenim seksualnim prestupnikom Jeffreyem Epsteinom kaznili su druge. Tu su i holivudska imena koja nisu uspjela da publicitet pretvore u biznis.

U nastavku donosimo listu najznačajnijih karijernih brodoloma u 2025. godini.

Justin Baldoni i Blake Lively

Foto: Shutterstock

Uprkos bioskopskom uspjehu filma, zvijezde ostvarenja It Ends With Us iz 2024. godine upletene su u zamršenu mrežu tužbi, otkako je premijerno prikazana filmska adaptacija bestselera. Lively je u decembru 2024., podnijela tužbu u kojoj optužuje Baldonija da joj se „osvetio zbog prijavljivanja seksualnog uznemiravanja i ugrožavanja bezbjednosti na radu“. Na to je on uzvratio tužbom za klevetu vrijednom 400 miliona dolara. Sudija je u julu 2025. odbacio Baldonijevu tužbu, iako se postupak prikupljanja dokaza u prvobitnoj tužbi Lively i dalje nastavlja. Ipak, „Baldonigate” je ostavio posljedice po njihove karijere, kako na ekranu, tako i van njega. Baldoni je odmah ostao bez ugovora sa svojom agencijom za talente. Njegova producentska kuća Wayfarer Studios od septembarskog izdanja nije najavila nijedan novi projekat. Konzervirana pića Blake Lively, pod brendom Betty Booze, kao i njena nova linija za njegu kose Blake Brown, bilježe pad prodaje. Portal Puck navodi da se očekuje da Blake Brown ove godine ostvari manje od 15 miliona dolara ukupne prodaje, u poređenju sa prvobitno projektovanih 100 miliona dolara.

Chauncey Billups, bivši NBA glavni trener

Nije često da se danas čuje za Mafiju, ali zajednička savezna istraga o navodnoj zavjeri u vezi sa insajderskim sportskim klađenjem u 11 saveznih država dovela je u oktobru u lisicama glavnog trenera NBA tima Portland Trail Blazers-a, Chaunceya Billupsa. Billups se, zajedno sa još 30 optuženih, tereti za namještanje ilegalnih poker-partija. NBA ga je odmah poslala na prinudno odsustvo. Suspendovan je na neodređeno vrijeme iz Trail Blazersa, a on se izjasnio da nije kriv i našao se u pritvoru uz kauciju od pet miliona dolara. Optužnica je objelodanjena istovremeno sa drugom. U njoj se navodi da je šest sadašnjih i bivših NBA igrača, uključujući Terryja Roziera, davalo opklade na osnovu neobjavljenih informacija o sastavima timova i povredama. Oba slučaja nalaze se u središtu rasprave o sportskom klađenju, u trenutku kada savezne države nastoje da ga legalizuju.

Ashley Buchanan, bivši izvršni direktor Kohl’sa

Bivši izvršni direktor maloprodajnog lanca Kohl’s na toj funkciji proveo je nešto manje od četiri mjeseca. Potom je Upravni odbor utvrdio da je neprimjereno preusmjeravao milione dolara kroz ugovore sa dobavljačima i konsultantske aranžmane ka svojoj partnerki, Chandri Holt. Buchanan je na mjesto generalnog direktora stupio u januaru, nakon penzionisanja dotadašnjeg čelnika Toma Kingsburyja. Doveden je sa nadom da će njegovo iskustvo glavnog trgovinskog direktora u Sam’s Clubu i izvršnog direktora kompanije Michaels preporoditi trgovca. Međutim, manje od 100 dana od početka mandata, odbor je već tragao za novim direktorom. U novembru su se odlučili za Michaela Bendera, bivšeg predsjednika odbora. Buchanan nije jedini direktor u maloprodaji koji je ove godine smijenjen zbog neprimjerenih veza. Tom trendu pridružili su se i Rodney McMullen (bivši Kroger) iLaurent Freixe (bivši Nestlé). Drugi u sektoru odlaze ili se penzionišu. Sve u svemu, 43 izvršna direktora u maloprodaji napustila su svoje kompanije ove godine zaključno sa oktobrom. To je 34% više nego 2024., prema podacima konsultantske kuće Challenger, Gray & Christmas.

Patrick James, osnivač kompanije First Brands

Tri sedmice nakon što je proizvođač auto-djelova u septembru zatražio zaštitu od povjerilaca, a potom otkrio finansijski manjak od dvije milijarde dolara, osnivač i bivši izvršni direktor Patrick James povukao se sa funkcije 13. oktobra. Bankrot kompanije uzdrmao je Wall Street, s obzirom na to da su neke od najvećih finansijskih institucija bile uključene u poslovanje First Brandsa. Među njima su Jefferies, Santander i UBS. James je kompaniju osnovao 2013. godine, kupujući preduzeća za proizvodnju auto-dijelova kako bi ih objedinio pod jednim brendom. Od svjećica do brisača vjetrobrana, First Brands je tokom 2020-ih krenuo u agresivnu akvizicionu ekspanziju, finansiranu zaduživanjem. Kompanija sada tuži Jamesa, tvrdeći da je preko lažnih faktura preusmjerio oko 700 miliona dolara za finansiranje raskošnog životnog stila, uključujući sedam kuća, 17 automobila i privatnog kuhara. Suđenje je zakazano za juni.

Lars Fruergaard Jørgensen, bivši izvršni direktor Novo Nordiska

Bila je to burna godina za proizvođača lijeka Wegovy. Bivši izvršni direktor Lars Fruergaard Jørgensen platio je cijenu. Nakon što je postao miljenik farmaceutske industrije zahvaljujući uspjehu GLP-1 lijeka koji je dominirao evropskim tržištem, upravni odbor je 16. maja objavio da Jørgensen napušta kompaniju. Od sredine 2024., Novo Nordisk je brzo počeo da gubi tržišni udio u korist američkog konkurenta Elija Lillyja, proizvođača lijeka Zepbaund. Klinička ispitivanja za proširenje primjene Wegovyja doživjela su neuspjeh. Jorgensenovo razrješenje iznenadilo je sve – investitore, analitičare, pa i njega samog. Na čelu kompanije bio je od 2017., i upravo je on uveo Wegovy na američko tržište. Novo Nordisk je u svom zenitu dostigao tržišnu kapitalizaciju od 650 milijardi dolara. Ipak, kompanija i dalje posrće, čak i bez Jorgensena, koji danas vodi jednu zdravstvenu lobističku organizaciju u Danskoj.

Sherrone Moore, bivši glavni trener fudbalskog tima Univerziteta Michigan

Foto: Junfu Han/USA Today via Imagn Images/Reuters

Fudbaleri Univerziteta Michigan sezonu su završili bez trenera koji ih je doveo do šampionske titule. Sherrone Moore je 10. decembra otpušten sa univerziteta nakon istrage koja je utvrdila da je imao neprimjeren odnos sa jednom saradnicom. Samo nekoliko dana nakon otkaza, Moore je uhapšen i optužen za krivična djela provale u stan, uhođenja i neovlašćenog ulaska. Tužioci tvrde da je Moore nasilno ušao u stan te saradnice i prijetio da će se ubiti. Rekao joj je: „Moja krv je na tvojim rukama. Uništila si mi život“. Moore se sada nalazi na slobodi uz kauciju od 25.000 dolara, uz obavezu nošenja GPS nanogice, kao i zabranu kontakta sa ženom i odlaska na njenu adresu. Sljedeće ročište zakazano je za 22. januar.

Olivia Nuzzi, politička novinarka

Viralni blog-tekstovi o njenoj navodnoj aferi sa Robertom F. Kennedyjem Jr, upečatljivi profili u časopisima, pa čak i ugovor za knjigu, nisu bili dovoljni da spase karijeru političke novinarke Olivije Nuzzi. Bivša novinarka magazina New York prošle godine je ostala bez posla kada su se prvi put pojavile glasine o njenoj neprimjerenoj vezi sa Kennedyjem, o kome je pisala u profilu iz novembra 2023. godine. Njeni pokušaji povratka, međutim, zapeli su. Odlomak iz knjige American Canto naišao je na kritike zbog stila pisanja (u Nuzzinoj debitantskoj memoarskoj knjizi od 300 stranica nema poglavlja) i bio je zasjenjen svjedočenjima njenog bivšeg vjerenika Ryana Lizza o njihovoj vezi. Sa samo 1.200 prodatih primjeraka u prvoj sedmici, American Canto nije uspio da iskoristi internet-hajp. Situaciju je dodatno pogoršalo to što knjiga nije dospjela na listu bestselera The New York Timesa i što je na Goodreads-u dobila prosječnu ocjenu od svega 1,79 zvjezdica. Nuzzi je u međuvremenu ostala i bez novog posla. U decembru se rastala sa magazinom Vanity Fair, koji ju je angažovao kao urednicu za Zapadnu obalu samo tri mjeseca ranije.

Eric Adams, gradonačelnik New Yorka

Foto: Reuters/Kylie Cooper

Problemi Erica Adamsa počeli su optužbama iz septembra 2024. godine. One su se odnosile na mito, finansiranje kampanje i zavjeru. U oštroj optužnici, Ministarstvo pravde SAD tvrdilo je da su Adams i visoki zvaničnici njegove administracije prihvatali besplatna putovanja avionima Turkish Airlines, djelimično u vlasništvu turske države, zauzvrat olakšavajući izgradnju novog turskog konzulata. Nekoliko članova Adamsovog tima u gradskoj upravi New Yorka također je optuženo. Drugi su podnijeli ostavke. Djelovalo je da je Adams sljedeći koji će biti uklonjen iz Gradske kuće, uz rejting podrške od svega 20%, sve dok predsjednik Donald Trump u aprilu nije zatražio da se slučaj odbaci u zamjenu za Adamsovu saradnju po pitanju imigracione politike. Nakon što su optužbe odbačene, Adams je nastavio da se kandiduje za reizbor kao nezavisni kandidat, ali se krajem septembra povukao iz trke.

Larry Summers, bivši ministar finansija SAD

Foto: Handout via Reuters

Kada su demokrate u Predstavničkom domu u novembru objavile više od 20.000 dokumenata povezanih sa osuđenim kriminalcem i finansijerom Jeffreyjem Epsteinom, novinari i internet-istraživači brzo su pronašli više od 10 mejlova razmijenjenih između Summersa i Epsteina. Posljedice su bile brze. Bivši ministar finansija iz vremena Billa Clintona povukao se sa više javnih funkcija, uključujući članstvo u Upravnom odboru OpenAI-ja i mjesto predavača na Univerzitetu Harvard, gdje je nekada bio i predsjednik. Organizacije u kojima je bio angažovan, poput Yale Budget Lab-a i Centra za američku politiku (Center for American Politics), uklonile su ga sa svojih web-sajtova. Summers je bio jedan od najuglednijih ekonomista u SAD, sa funkcijama u administracijama Clintona i Baracka Obame, kao i direktor Nacionalnog ekonomskog savjeta. U međuvremenu mu je doživotno zabranjeno članstvo u prestižnoj Američkoj ekonomskoj asocijaciji (American Economic Association). Njegove veze sa Epsteinom dio su istrage Ministarstva pravde, zajedno sa vezama drugih istaknutih demokrata, na zahtjev predsjednika Trumpa.

Fawn Weaver, osnivačica kompanije Uncle Nearest

Kada se Fawn Weaver prošle godine pojavila na Forbes listi najbogatijih žena koje su same stekle bogatstvo, njen biznis je cvjetao. Najbrže rastući američki brend viskija u historiji bio je „jednorog“ (vrijedan više od milijardu dolara). Weaver je gradila brend posvećen Nathan “Nearest” Green-u, nekadašnjem robu koji je naučio Jacka Daniela kako se pravi viski. Samo godinu kasnije, slika je znatno drugačija. U augustu je sud stavio Uncle Nearest pod prinudnu upravu, nakon što kompanija nije uspjela da servisira 108 miliona dolara kredita. Weaver se nalazi u pravnoj borbi kako bi zadržala destileriju u Tennesseeu.

Počasno „priznanje“: Andy Byron i Kristin Cabot, Coldplay par

Foto: TikTok/Screenshot

Andy Byron i Kristin Cabot bili su nepoznati većini Amerikanaca sve do ovog ljeta. Tada je snimak njihovog zagrljaja na koncertu grupe Coldplay u Bostonu postao viralan. Byron, izvršni direktor kompanije za automatizaciju vještačke inteligencije Astronomer, viđen je kako s leđa grli Cabot, direktoricu za ljudske resurse u istoj firmi, na velikom ekranu stadiona, prije nego što su se naglo razdvojili. Taj trenutak sa „kiss cam“ zabavio je i publiku i internet. Frontmen Coldplaya je prokomentarisao: „Wow, pogledajte ovo dvoje“. Upravni odbor kompanije bio je znatno manje oduševljen. I Byron i Cabot podnijeli su ostavke ubrzo nakon koncerta 16. jula. Cabot je u nedavnom intervjuu za The New York Times izjavila: „Nikada neću moći da objasnim to na bilo koji elokventan ili inteligentan način“.

Maria Gracia Santillana Linares, Forbes

The Most Notable Career Crashes Of 2025