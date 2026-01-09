Koliko vrijede rezerve monetarnog zlata koje BiH ima

Devizne rezerve nastavile su rast na kraju godine u BiH. Kako je objavila Centralna banka BiH, devizne rezerve CBBiH na dan 30. novembra 2025. godine iznosile su 18,28 milijardi KM, 643 miliona KM više u odnosu na isti period prethodne godine. Neto strana aktiva iznosila je 1,65 milijardi KM, što je za 283 miliona KM više u odnosu na 2024. godinu.

Tokom 2025. godine zabilježen je i značajan rast koeficijenta pokrića valutnog odbora, koji je na dan 30. novembra 2025. godine iznosio 109,9%. Rezerve monetarnog zlata povećane su na najviši nivo od osnivanja CBBiH i iznose 3,5 tona.

Vrijednost zlatnih rezervi procijenjena je na 799 miliona KM, čime zlato postaje sve značajniji stub monetarne sigurnosti BiH u uslovima globalnih finansijskih neizvjesnosti.

Ostvarena neto dobit CBBiH sa 30. novembrom 2025. godine iznosila je 289,77 miliona KM, čime je, kako su pojasnili, premašen planirani iznos za 2025. godinu od 276 miliona KM.

CBBiH je tokom 2025. ostvarila i rast profitabilnosti. Neto dobit na dan 30. novembra iznosila je 289,77 miliona KM, čime je, kako su pojasnili, premašen planirani godišnji iznos od 276 miliona KM.

Neto kamatni prihodi iznosili su 320 miliona KM, dok su kapital i rezerve Banke porasli na 1,72 milijarde KM, što je 528 miliona KM više nego u 2024. godini.