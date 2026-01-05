Otkriveno je koliko prva dama Evropske centralne banke zaista zarađuje

Puna plata predsjednice Evropske centralne banke (ECB) Christine Lagarde je za više od 50 posto veća od plate koju je ECB otkrila, prema analizi Financial Timesa .

Prema proračunima britanskih novina, prva dama Evropske monetarne uprave zaradila je ukupno oko 726.000 eura u 2024. godini. To je za oko 56 posto više od njene osnovne plate od 466.000 eura, koju je ECB otkrila u svom godišnjem izvještaju.

To znači da je plata Francuskinje više od četiri puta veća od plate predsjednika američkih Federalnih rezervi (Fed) , Jeromea Powella , koja je utvrđena zakonom i trenutno je ograničena na 203.000 dolara (172.720 eura).

Samo njena osnovna plata čini Lagarde jednom od najplaćenijih zvaničnica u EU. Poređenja radi, godišnja osnovna plata predsjednice Evropske komisije Ursule von der Leyen je 21 posto niža od plate Lagarde.

Osnovna godišnja plata predsjednice ECB-a Christine Lagarde (desno) je za petinu veća od osnovne plate predsjednice Evropske komisije Ursule von der Leyen (lijevo) (Foto: PROFIMEDIA)

Pored plate, brojne beneficije

Financial Times navodi da predsjednica ECB-a prima oko 135.000 eura dodatnih beneficija za stanovanje i druge stvari pored osnovne plate. Lagarde također zarađuje dodatnih 125.000 eura godišnje za svoju poziciju jedne od 18 članica odbora direktora Banke za međunarodna poravnanja (BIS), poznate kao “banka za centralne banke”.

Ovi dodaci se ne spominju u godišnjem izvještaju ECB-a. ECB ne otkriva dodatne beneficije pojedinačnih članova svog izvršnog odbora, dok BIS pruža samo informacije o ukupnoj plati svih članova svog odbora. Centralna banka je za FT rekla da je njeno objavljivanje “u skladu s mnogim drugim međunarodnim javnim institucijama”, dodajući da je “vremenom povećala svoj nivo transparentnosti”.

“Skandalozno”

Fabio De Masi , član Evropskog parlamenta i predsjednik njemačke stranke BSW, rekao je da je “skandalozno” to što izvršni direktor Deutsche Banke Christian Sewing , koji je 2024. godine zaradio čak 9,8 miliona eura, “javnosti pruža detaljnije informacije o svojoj plati nego Madame Lagarde”.

Stoga je pozvao ECB da usvoji sličan standard kao onaj koji se primjenjuje na objavljivanje plata u kompanijama koje kotiraju na berzi. „Predsjednik ECB-a i najplaćeniji zvaničnik EU trebali bi predstavljati zlatni standard odgovornosti“, rekao je.

Za svojih osam godina na mjestu predsjednice ECB-a (njen mandat ističe 2027. godine), Lagarde može očekivati ​​ukupnu isplatu do 6,5 miliona eura, ili 810.000 eura godišnje, izračunao je Financial Times. Ova cifra će biti dopunjena dodatnim jednokratnim isplatama i svim prelaznim isplatama koje bi mogla primiti dvije godine nakon završetka mandata.