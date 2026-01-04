Centralna banka BiH iznijela preliminarnu procjenu inflacije u prvom kvartalu 2026

Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) procjenjuje ukupnu inflaciju u četvrtom kvartalu 2025. godine na 4,2 posto, a temeljnu na 4,3 posto. Ove brojke predstavljaju reviziju naviše od 0,3 procentna poena u odnosu na brzu septembarsku procjenu, uglavnom zbog snažnog rasta cijena hrane, te režijskih troškova prvenstveno zbog rasta cijena električne energije.

Gledajući unaprijed, Centralna banka očekuje postepeno usporavanje inflacije u kratkom roku, prvenstveno zbog slabljenja baznih efekata. Preliminarno se procjenjuje da će ukupna inflacija u prvom kvartalu 2026. godine iznositi 3,8 posto, dok bi temeljna inflacija trebala usporiti na 3,5 posto.

“Ove procjene se zasnivaju na pretpostavkama trenutnih informacija s tržišta rada o minimalnim platama u 2026. godini. Naše procjene ekonomske aktivnosti i inflacije u kratkoročnom periodu su i dalje u skladu sa onim iz jesenjeg kruga srednjoročnih makroekonomskih projekcija”, naveli su iz CBBiH.

CBBiH procjenjuje rast realne ekonomske aktivnosti u trećem kvartalu 2025. godine na 1,9%, što je gotovo identično procjeni iz septembra (2,0%).

Preliminarna procjena godišnje stope rasta realnog BDP-a za zadnji kvartal 2025., iznosi 2,1%, i temelji se prvenstveno na aktivnostima u sektoru usluga, uz ograničen doprinos proizvodnih djelatnosti.