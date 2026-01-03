Nikad veća razlika između dvojice najbogatijih ljudi svijeta – Forbes na početku godine objavljuje listu milijardera

Razlika između dvojice najbogatijih ljudi na planeti nikada nije bila veća uoči Nove godine.

Tokom proteklog mjeseca, šest od deset najbogatijih ljudi na svijetu zabilježilo je pad svog bogatstva, nakon što su javne dionice oslabile na početku Nove godine. Veliki izuzetak je Elon Musk, čija je neto vrijednost porasla za procijenjenih 244 milijarde dolara, na 726 milijardi dolara zaključno sa 1. januarom.

Kao najbogatija osoba na planeti, Musk je sada skoro tri puta bogatiji od drugoplasiranog na listi, suosnivača Googlea, Larryja Pagea.

Musk je 15. decembra postao prva osoba u historiji čija je neto vrijednost dostigla 600 milijardi dolara, nakon što su privatni investitori procijenili njegovu svemirsku kompaniju SpaceX na 800 milijardi dolara, što je rast u odnosu na 400 milijardi dolara u augustu.

Četiri dana kasnije, postao je i prva osoba ikada vrijedna 700 milijardi dolara, nakon što je Vrhovni sud savezne države Delaware vratio njegove dioničke opcije u Tesli, koje je niži sud poništio 2024. godine, a koje sada vrijede 130 milijardi dolara.

Larry Page, koji zauzima drugo mjesto na listi, u međuvremenu je bio treći najveći gubitnik među ovogodišnjih top 10, jer su dionice Alphabet-a, matične kompanije Googlea, pale za 2%, u sklopu šireg pada tržišta, uključujući S&P 500 (-0,7%) i tehnološki orijentiranog Nasdaqa (-0,8%).

To je umanjilo bogatstvo Larryja Pagea za oko pet milijardi dolara i njegovog suosnivača Sergeya Brina (5. mjesto) za oko šest milijardi dolara, pa se njihova imovina sada procjenjuje na 257 i 237 milijardi dolara.

Više od njih, a da nije ispao iz top 10, izgubio je samo treći najbogatiji čovjek na svijetu, suosnivač Oraclea Larry Ellison – nakon što su dionice Oraclea pale za 3%, njegovo bogatstvo je umanjeno za osam milijardi dolara, na procijenjenih 245 milijardi dolara.

Michael Dell bio je jedini član prošlomjesečne liste top 10 koji je ovaj mjesec ispao iz nje, pao je sa 9. na 12. mjesto. Njegovo bogatstvo smanjeno je za 13 milijardi dolara, na procijenjenih 139 milijardi dolara, nakon što su dionice Dell Technologiesa i Broadcoma (koji je 2023. preuzeo Dellovu cloud-softversku kompaniju VMware) pale za 6%, odnosno 14%.

To je otvorilo prostor za bivšeg izvršnog direktora Microsofta, Stevea Ballmera, koji se popeo sa 11. na 10. mjesto, uprkos tome što mu je bogatstvo palo za dvije milijarde dolara, na procijenjenih 147 milijardi dolara.

Warren Buffett je bio jedini drugi član prošlomjesečnne top 10 liste čija se pozicija promijenila ovog mjeseca – popeo se sa 10. na 9. mjesto, iako mu je bogatstvo palo za tri milijarde dolara, na procijenjenih 149 milijardi dolara. Time se Buffett našao jedno mjesto iza najvećeg dobitnika ovog mjeseca, suosnivača Nvidije Jensena Huanga, čija je neto vrijednost porasla za osam milijardi dolara, na procijenjenih 162 milijarde dolara, nakon što su dionice Nvidije porasle za 5%.

Forbes prati svjetske milijardere još od 1987. godine. U aprilu 2025. godine, za svoju godišnju listu zabilježili smo 3.028 milijardera širom svijeta.

Prvih 10 imena na listi zajedno raspolažu bogatstvom od 2,6 biliona dolara. Zajedno vrijede ukupno 2,6 biliona dolara, što je 200 milijardi dolara više nego prošlog mjeseca. Cijene dionica se redovno mijenjaju, pa se i procjene neto vrijednosti obično mijenjaju na dnevnoj bazi.

Ključne činjenice

Elon Musk je najbogatija osoba na svijetu, titulu koju drži od maja 2024. godine.

Larry Page je u novembru pretekao Larryja Ellisona i postao druga najbogatija osoba na svijetu.

Bill Gates je ispao iz top 10 najbogatijih u oktobru 2024. godine, nakon što je Forbes došao do novih informacija koje su dovele do značajnog smanjenja njegovog bogatstva.

Devet od deset najbogatijih ljudi na svijetu su Amerikanci. Jedini koji nije državljanin SAD-a je Francuz Bernard Arnault.

Svi članovi top 10 najbogatijih ljudi su muškarci. Svaki od njih vrijedi 147 milijardi dolara ili više, što je pad u odnosu na 152 milijarde dolara prošlog mjeseca.

Elon Musk, Foto: Profimedia

1. Elon Musk

Neto bogatstvo: 726 milijardi dolara (porast od 244 milijarde dolara u odnosu na prošli mjesec)

Izvori bogatstva: Tesla, SpaceX, xAI, X (ranije Twitter)

Dob: 54

Mjesto prebivališta: Austin, Texas

Državljanstvo: SAD

Početkom novembra, dioničari Tesle odobrili su rekordni paket naknada koji bi Musku mogao donijeti do bilion dolara dodatnih dionica (prije poreza i troškova oslobađanja ograničenih dionica), ukoliko Tesla ostvari ciljeve učinka tzv. “Mars shot”, poput povećanja tržišne kapitalizacije za više od osam puta u narednih 10 godina. U međuvremenu, Muskov xAI Holdings navodno je u pregovorima za prikupljanje novog kapitala uz procjenu vrijednosti od 230 milijardi dolara. To bi bilo više nego dvostruko od 113 milijardi dolara koje je Musk naveo kao vrijednost kada je osnovao kompaniju u martu spajanjem AI startupa xAI, kojeg je osnovao 2023., sa društvenom mrežom X (ranije Twitter), koju je kupio za 44 milijarde dolara (uključujući dug) 2022.

Musk je izvršni direktor (CEO) Tesle i svemirske kompanije SpaceX, te predsjednik i glavni tehnološki direktor xAI Holdingsa.

Posjeduje otprilike 12% Teslinih dionica (bez opcija) i založio je neke od svojih dionica kao kolateral za zajmove. 19. decembra, Vrhovni sud Delawarea vratio je Muskove Tesline dioničke opcije, koje je niži sud poništio 2024., a sada vrijede 130 milijardi dolara. Musk posjeduje 42% SpaceXa, koji vrijedi 800 milijardi dolara prema privatnoj tender ponudi iz decembra (u odnosu na 400 milijardi u augustu).

Musk, koji je iz Južne Afrike, preselio se u Kanadu prije svog 18. rođendana, radio je razne poslove, upisao Univerzitet Queen’s u Ontariju, a zatim prešao na Univerzitet Pennsylvania, gdje je stekao diplomu iz ekonomije.

Godine 2000., spojio je online banku X.com, koju je suosnovao, sličnom kompanijom, čiji suosnivač je bio Peter Thiel, koji je razvio PayPal, koji je eBay kupio 2002., za 1,4 milijarde dolara. SpaceX je osnovao 2002., u El Segundou, blizu Los Angelesa. Godine 2004., pridružio se Tesli kao investitor i predsjednik uprave, godinu nakon osnivanja; kasnije je dobio i titulu suosnivača. Musk je postao CEO Tesle 2008., izveo je kompaniju na berzu 2010. godine. Poznato je i da je 2015., suosnovao OpenAI sa Samom Altmanom kao neprofitnu organizaciju, ali je napustio odbor tri godine kasnije nakon neuspjelog pokušaja preuzimanja kontrole. U posljednje vrijeme, njih dvojica međusobno razmjenjuju javne kritike.

Musk je prvi put postao najbogatija osoba na svijetu u septembru 2021. godine i tu poziciju je držao veći dio 2022., prije nego što je izgubio prvo mjesto u decembru 2022. Ponovo je postao najbogatiji 8. juna 2023. godine i zadržao prvo mjesto do kraja 2023. godine. Na drugo mjesto pao je 31. januara 2024., da bi se krajem maja 2024. ponovo vratio na prvo mjesto, koje drži i danas. U oktobru je postao prva osoba u historiji vrijedna 500 milijardi dolara, a u decembru je prešao i granice od 600 i 700 milijardi dolara.

Larry Page, Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

2. Larry Page

Neto vrijednost: 257 milijardi dolara (pad od pet milijardi dolara u odnosu na prošli mjesec)

Izvori bogatstva: Google

Dob: 52

Mjesto prebivališta: Palo Alto, Kalifornija

Državljanstvo: SAD

Larry Page je prešao dug put da bi postao druga najbogatija osoba na svijetu. Kada je Forbes u martu 2025., zaključio Listu milijardera svijeta, Page je bio 7. na listi, sa procijenjenim bogatstvom od 144 milijarde dolara. Prije deset godina bio je 19. na listi.

Page je suosnovao Google zajedno sa kolegom sa doktorata sa Stanforda, Sergeyjem Brinom, 1998. godine, i bio je CEO do 2001., te od 2011. do 2015. godine. Danas je Page član upravnog odbora matične kompanije Google, Alphabet, te je i dalje kontrolirajući dioničar. Navodno radi na novom AI startupu Dynatomics, koji je fokusiran na proizvodnu industriju.

Krajem 2024., Ministarstvo pravde SAD je zatražilo od Googlea da proda svoj preglednik Chrome, kako bi se smanjila dominacija kompanije na internetu. Google je u odgovoru naveo da bi takav potez štetio potrošačima i tehnološkom vodstvu Amerike. Odluka je možda bila jedan od razloga što je izvršni direktor Alphabeta, Sundar Pichai, prisustvovao inauguraciji Donalda Trumpa u januaru. U najvećem antitrustovskom slučaju u posljednjih decenija, federalni sudija je u septembru presudio da Google ne mora prodati Chrome.

Page je bio osnivački investitor u kompaniji za rudarenje asteroida Planetary Resources, koju je 2018. godine kupila blockchain firma ConsenSys.

Larry Ellison, Foto: Profimedia

3. Larry Ellison

Neto bogatstvo: 245 milijardi dolara (pad od osam milijardi dolara u odnosu na prošli mjesec)

Izvor bogatstva: Oracle

Dob: 81

Mjesto prebivališta: Woodside, Kalifornija

Državljanstvo: SAD

U januaru, dan nakon što je Donald Trump inaugurisan kao predsjednik, Ellison je prisustvovao kada je Trump najavio Stargate Project, poduhvat u kojem učestvuju Ellisonova firma Oracle, kreator ChatGPT-a OpenAI, japanski milijarder Masayoshi Son i njegova firma Softbank, te investicioni fond MGX iz UAE-a. Grupa je obećala utrošiti 500 milijardi dolara tokom četiri godine na izgradnju AI infrastrukture – uglavnom data centara u SAD-u.

Ellison se udružio sa sinom Davidom kako bi realizovali augustovski spoj Paramounta i Davidove kompanije Skydance Media. Stariji Ellison kontroliše oko 77,5% glasačkih prava u novonastaloj kompaniji. Paramount je sada u nadmetanju sa Netflixom za kupovinu Warner Bros. Discoveryja.

Ellison je suosnovao softversku kompaniju Oracle 1977. godine i vodio je kao CEO do 2014.; danas je predsjednik i glavni tehnološki direktor kompanije. Sredinom septembra, Ellison je kratko bio druga osoba u historiji vrijedna 400 milijardi dolara, i bio je 40 milijardi dolara udaljen od Muska, zahvaljujući optimističnim projekcijama prihoda Oraclea za poslovanje u cloud infrastrukturi (uglavnom za AI), što je u jednom danu povećalo vrijednost dionica za 36%. Od tada su dionice Oraclea pale za skoro 40%, jer su neki analitičari postavili pitanja o AI balonu, profitnim marginama prodaje cloud infrastrukture i zavisnosti od partnerstva s OpenAI-jem. 2012. godine Ellison je kupio 98% havajskog otoka Lanai za 300 miliona dolara. Također posjeduje kuće u Kaliforniji, Nevadi i Floridi. Ellison je investirao u Teslu i bio član uprave kompanije za električna vozila od 2018. do augusta 2022. godine.

Jeff Bezos, Foto: Michael M. Santiago / Getty images / Profimedia

4. Jeff Bezos

Neto bogatstvo: 242 milijarde dolara (pad od dvije milijarde dolara u odnosu na prošli mjesec)

Izvor bogatstva: Amazon

Dob: 61

Mjesto prebivališta: Miami, Florida

Državljanstvo: SAD

U novembru, New York Times je izvijestio da se Bezos vraća svojoj prvoj operativnoj ulozi od kada se 2021. godine povukao sa mjesta CEO-a Amazona. Navodno će služiti kao suizvršni direktor AI startupa Project Prometheus, koji je prikupio skoro šest milijardi dolara i fokusirat će se na inženjering i proizvodnju.

Bezos je 1994. godine osnovao e-trgovinskog giganta Amazon i vodio ga kao CEO do jula 2021. godine (i dalje je izvršni predsjednik). Istog mjeseca putovao je u svemir na raketi koju je izgradila privatna svemirska kompanija Blue Origin, koju je osnovao i finansirao milijardama dolara. (Blue Origin je proljetos 2025., kratko poslao u svemir ekipu sastavljenu samo od žena – uključujući pop zvijezdu Katy Perry, voditeljicu CBS Mornings Gayle King i Bezosovu drugu suprugu, Lauren Sanchez.)

Prije nego što je osnovao Amazon.com u svojoj garaži u Seattlu, Bezos je kao tinejdžer radio u McDonald’su, diplomirao na Princetonu i radio u New Yorku u hedge fondu D.E. Shaw. Amazon je počeo kao online prodavnica knjiga u vrijeme kada je malo ljudi kupovalo proizvode online. Kompanija je kasnije narasla i dominirala po skladištenju podataka u oblaku i proširila se na produkciju filmova i serija za Amazon Prime Video.

Bezos je bio najbogatija osoba na Forbesovoj godišnjoj listi milijardera svijeta od 2018. do 2021. godine; 2022. godine pao je na drugo mjesto, a od 2023. do 2025. bio je treći najbogatiji. 2019. godine, Bezos se razveo od supruge MacKenzie; prema dogovoru, ona je dobila 4% dionica Amazona, a on je zadržao 12%. Od tada je prodao i poklonio dio svog udjela i sada posjeduje 8% kompanije. Od kada je Amazon izašao na berzu 1997. godine, Forbes procjenjuje da je Bezos prodao dionice u vrijednosti većoj od 49 milijardi dolara. Kroz svoje Bezos Expeditions ulaganje investirao je u niz kompanija, uključujući Airbnb i softversku firmu Workday.

Sergey Brin, Foto: REUTERS/Ruben Sprich

5. Sergey Brin

Neto bogatstvo: 237 milijardi dolara (pad od šest milijardi dolara u odnosu na prošli mjesec)

Izvor bogatstva: Google

Dob: 52

Mjesto prebivališta: Los Altos, Kalifornija

Državljanstvo: SAD

„Dok Page održava ozbiljno nisku medijsku vidljivost, Brin se vratio kako bi pomagao Alphabetu u strategiji za AI. Prvi put je izašao iz polupenzije prošle godine kako bi predložio izmjene za Googleov AI chatbot Gemini i bio je naveden kao „ključni saradnik” kada je model objavljen u decembru. Poput svog suosnivača, Brin trenutno služi kao član upravnog odbora matične firme Google, Alphabet, i predstavlja kontrolirajućeg dioničara. Krajem novembra, Brin je izvijestio da je poklonio 1,1 milijardu dolara dionica Alphabeta, pri čemu je gotovo sav iznos navodno otišao njegovoj neprofitnoj organizaciji Catalyst4, koja se fokusira na bolesti centralnog nervnog sistema i klimatske promjene.

Mark Zuckerberg, Foto: Anthony Behar / ddp USA / Profimedia

6. Mark Zuckerberg

Neto bogatstvo: 226 milijardi dolara (rast od četiri milijarde dolara u odnosu na prošli mjesec)

Izvor bogatstva: Meta (Facebook)

Dob: 41

Mjesto prebivališta: Palo Alto, Kalifornija

Državljanstvo: SAD

Zuckerberg je suosnovao Facebook dok je bio student na Univerzitetu Harvard 2004. godine. Danas pod nazivom Meta, kompanija je narasla u najveću društvenu mrežu na svijetu, s nekoliko milijardi korisnika globalno. Kompanija također posjeduje Instagram i WhatsApp, koje je kupila i znatno proširila. Zuckerberg, koji i dalje ostaje CEO, izveo je kompaniju na berzu 2012., i još uvijek posjeduje oko 13% firme.

U oktobru, Zuckerberg je bio u publici na dodjeli nagrada Wall Street Journala za Inovatora godine, kada je njegova supruga Priscilla Chan osvojila glavnu nagradu za svoj doprinos u filantropiji para, fokusiranoj na izlječenje i prevenciju bolesti – a pjevačica Billie Eilish upitala je publiku: „Ako ste milijarder, zašto ste milijarder?“

Bernard Arnault, Foto: REUTERS/Benoit Tessier

7. Bernard Arnault

Neto vrijednost: 195 milijardi dolara (porast od pet milijardi dolara u odnosu na prošli mjesec)

Izvor bogatstva: LVMH / luksuzna roba

Dob: 76

Mjesto prebivališta: Pariz

Državljanstvo: Francuska

Arnault je izvršni direktor i predsjednik upravnog odbora luksuzne grupacije LVMH. Njegov otac je zaradio milione u građevinskom biznisu, a Arnault je za svoj poslovni početak iskoristio 15 miliona dolara iz tog porodičnog bogatstva kako bi kupio Christian Dior. Od tada je izgradio najveću svjetsku kompaniju za luksuznu robu, sa oko 70 modnih i kozmetičkih brendova, među kojima su Louis Vuitton, Christian Dior, Moët & Chandon, Sephora i zlatar Tiffany & Co.

Svih petero Arnaultove djece radi u različitim odjelima LVMH carstva. Godine 2024., Arnault je imenovao dvojicu svojih sinova Alexandrea i Frédérica u upravni odbor LVMH-a; Alexandre je imenovan za zamjenika izvršnog direktora LVMH-ove divizije vina i žestokih pića. Njegova kćerka Delphine, koja vodi Dior, i sin Antoine već sjede u upravnom odboru. Također 2024. godine, Frédéric je imenovan za direktora porodične holding kompanije LVMH-a. Njegov najmlađi sin, Jean, direktor je odjela satova u Louis Vuittonu.

Arnault je bio najbogatija osoba na svijetu tokom većeg dijela prve polovine 2023. godine, kao i od februara do kraja maja 2024. godine.

Jensen Huang, Foto: Reuters

8. Jensen Huang

Neto vrijednost: 162 milijarde dolara (porast od osam milijardi dolara u odnosu na prošli mjesec)

Izvor bogatstva: Poluprovodnici (semiconductori)

Dob: 62

Mjesto prebivališta: Los Altos, Kalifornija

Državljanstvo: SAD

Huang je suosnivač kompanije Nvidia (1993. godine), i od tada obavlja funkcije izvršnog direktora i predsjednika. Posjeduje približno 3% udjela u kompaniji, koju je izveo na berzu 1999. godine. Pod Huangovim vodstvom, Nvidijini grafički procesori (GPU) prvo su postali dominantni u kompjuterskim igrama, a danas i u oblasti vještačke inteligencije, što je pomoglo kompaniji da u oktobru postane prva u historiji čija je tržišna vrijednost dostigla pet biliona dolara.

Rođen na Tajvanu, Huang se kao dijete preselio na Tajland, ali je njegova porodica njega i brata poslala u Sjedinjene Američke Države kako su u toj azijskoj zemlji rasli građanski nemiri.

Warren Buffett, Foto: REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo

9. Warren Buffett

Neto vrijednost: 149 milijardi dolara (pad od tri milijarde dolara u odnosu na prošli mjesec)

Izvor bogatstva: Berkshire Hathaway

Dob: 95

Mjesto prebivališta: Omaha, Nebraska

Državljanstvo: SAD

Poznat kao „Prorok iz Omahe“, Buffett je jedan od najuspješnijih investitora svih vremena. Sin američkog kongresmena, prve dionice je kupio sa 11 godina, a prvu poresku prijavu podnio sa 13. Krajem decembra povukao se s pozicije izvršnog direktora Berkshire Hathawaya, koji posjeduje desetine kompanija, uključujući osiguravajuću kuću Geico, proizvođača baterija Duracell i lanac restorana Dairy Queen. Ostat će predsjednik upravnog odbora kompanije.

Buffett je 2010. godine, zajedno sa Billom Gatesom i Melindom French Gates, pokrenuo inicijativu Giving Pledge, kojom se milijarderi pozivaju da se obavežu da će najmanje polovinu svog bogatstva donirati u humanitarne svrhe. Buffett je izjavio da će donirati 99% svog bogatstva. Do sada je donirao oko 65 milijardi dolara, uglavnom putem Gates fondacije (ranije Bill & Melinda Gates Foundation), fondacija koje vode njegova djeca i jedne fondacije koju je osnovala njegova pokojna prva supruga.

Steve Ballmer, Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

10. Steve Ballmer

Neto vrijednost: 147 milijardi dolara (pad od dvije milijarde dolara u odnosu na prošli mjesec)

Izvor bogatstva: Microsoft, Los Angeles Clippers

Dob: 69

Mjesto prebivališta: Hunts Point, Washington

Državljanstvo: SAD

Bivši izvršni direktor Microsofta govorio je u junu na jednom podcastu o svojoj odluci da zadrži većinu dionica Microsofta od kada je napustio kompaniju 2014. Ballmer, koji je bio kolega Billa Gatesa na Harvardu, pridružio se Microsoftu 1980., kao 30. zaposlenik, nakon što je napustio MBA program na Stanford Univerzitetu. Vodio je Microsoft kao izvršni direktor od 2000. do 2014. godine.

Nakon povlačenja iz Microsofta, Ballmer je kupio košarkaški tim Los Angeles Clippers za dvije milijarde dolara – što je tada bio rekord za NBA tim. Forbes sada procjenjuje vrijednost franšize na 7,5 milijardi dolara. Novi dom Clippersa, Intuit Dome u Inglewoodu, nedaleko od međunarodnog aerodroma u Los Angelesu, otvoren je u augustu 2024. godine. Trenutno se provodi istraga nakon izvještaja kojim su optuženi Clippersi da su zaobišli NBA pravila o limitu plata kroz marketinški ugovor bez stvarnog angažmana između zvijezde Kawhija Leonarda i kompanije koju podržava Ballmer. Glasnogovornik Ballmera odbio je komentarisati.

Ko je najbogatiji čovjek na svijetu?

Prema stanju od 1. januara 2026., to je Elon Musk, izvršni direktor kompanija Tesla i SpaceX. Njegovo bogatstvo procjenjuje se na 726 milijardi dolara. Na prvo mjesto je došao krajem maja 2024. godine, pretekavši Francuza Bernarda Arnaulta.

Alice Walton, Foto: Jason Lowrie/BFA.com / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ko je najbogatija žena na svijetu?

Najbogatija žena na svijetu je Alice Walton, kćerka osnivača Walmarta, Sama Waltona. Prema stanju od 1. januara 2026., njeno bogatstvo procjenjuje se na 119 milijardi dolara, a ona je 15. najbogatija osoba na svijetu. Njeno bogatstvo dolazi od vlasničkog udjela u maloprodajnoj kompaniji Walmart, koji je naslijedila od svog pokojnog oca. Njena braća Rob, Jim i John (preminuo 2005.) također su naslijedila udjele u Walmartu. Johnova udovica Christy Walton i njihov sin Lukas Walton naslijedili su Johnove dionice i oboje se nalaze na Forbesovoj listi milijardera.

