Najkraći međunarodni most na svijetu: Dug je samo deset metara i spaja dvije zemlje

Dok se svijet natječe u izgradnji najvećih i najimpresivnijih konstrukcija, među kojima se izdvajaju mostovi dugi i po stotinu kilometara, koji neprestano demonstriraju snagu, tehničku preciznost i grandioznost najvećih ekonomskih sila poput Kine, Japana ili Danske, najkraći most na svijetu priča jednu drugačiju priču. Iako se na prvi pogled može činiti nevažnim u svijetu megastruktura, most koji spaja Sjedinjene Američke Države i Kanadu, dug svega deset metara, pokazuje da veličina mosta nije nužno mjerilo njegove stvarne vrijednosti.

Most koji spaja dva otočića na rijeci Saint Lawrence dug je svega 10 metara, čineći ga najkraćim međunarodnim mostom na svijetu.

Ovaj jedinstveni dio svijeta poznat je po šarmantnoj grupi malih otoka koji se protežu duž arhipelaga od oko 32 kilometra, a taj prekrasan krajolik razdvaja saveznu državu New York u Sjedinjenim Američkim Državama i kanadsku pokrajinu Ontario.

Na malenom otoku Zavikon, osim nekoliko stabala i stjenovite obale, nalazi se samo jedna mala kućica, bez drugih sadržaja.

Prema informacijama koje donosi Putni kofer, do danas nije otkriveno ko je vlasnik ovog neobičnog otoka. Ipak, sačuvane razglednice iz 1910. godine pružaju fascinantan uvid u prošlost.

Foto/ Wikimedia Commons

Na njima su jasno vidljive dvije zastave, američka i kanadska, što sugerira da je već početkom 20. stoljeća ovo mjesto bilo prepoznato kao granica između dvije zemlje.

Rijeka Saint Lawrence obiluje približno 1800 otoka, raspoređenih između Kanade i SAD-a, pri čemu Kanada polaže pravo na otprilike dvije trećine, dok ostatak pripada Sjedinjenim Američkim Državama. Duga je oko 1200 kilometara, a sa svojom najvažnijom lukom smještenom u Montrealu, vijekovima svjedoči o razvoju kulturnih i gospodarskih veza te prijateljskih odnosa između Sjedinjenih Američkih Država i Kanade.

Amela Hasanbašić