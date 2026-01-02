Zbogom lev: Bugarska uvela euro
Nova godina za građane Bugarske donijela je velike promjene kada je riječ o njihovom novcu. Od 1. januara ova zemlja je uvela euro kao svoju valutu, a koji će zamijeniti lev, dosadašnju valutu zemlje.
Lev će se mijenjati po kursu od 1,95583 leva za 1 €. Dvije valute koristit će se uporedo tokom jednomjesečnog razdoblja. Kada se plaćanja vrše u levima, kusur će se vraćati u eurima, što bi trebalo omogućiti postepeno povlačenje dosadašnje valute ove zemlje iz opticaja.
Predsjednica Evropske komisije (EK) Ursula von der Leyen kazala je kako će uvođenje eura dodatno ojačati bugarski glas u Evropi, i da je ovaj korak dobar za sve, jer, kako je istakla, čini evropsku ekonomiju otpornijom i konkurentnijom na globalnom nivou.
Kako su reagirali stanovnici
„Bugarska se pridružuje eurozoni, što je jedno od najvećih postignuća Europske unije. Ova prekretnica odražava godine napornog rada i predanosti, prevladavanja izazova. Euro će donijeti koristi bugarskom narodu jer će olakšati plaćanja i putovanja. Donijet će nove prilike bugarskim preduzećima, omogućujući im da bolje iskoriste prednosti našeg zajedničkog jedinstvenog tržišta”, poručila je von der Leyen.
Mišljenja 6,5 miliona bugarskih stanovnika su podijeljena u vezi promjene valute. Lev je valuta ove zemlje od 1881., ali je od 1997. vezana za druge evropske valute – prvo za njemačku marku, a zatim za euro.
„Ne želim euro i ne sviđa mi se način na koji nam je nametnut“, rekao je za BBC Todor (50), vlasnik malog preduzeća u gradu Gabrovu, u podnožju balkanskih planina.
“Kad bi se održao referendum, mislim da bi 70% ljudi glasalo protiv.”
Todorov posao, proizvodnja obojene plastike za domaće tržište, imao je lošu godinu zbog visoke inflacije, rekao je, i pada prodaje potaknutog, kako vjeruje, strahom od eura.
Za razliku od njega, Ognian Enev (60), vlasnik čajane u središtu Sofije, bio je oduševljeniji, prenosi BBC.
“Sve u svemu, to je dobra stvar. To je samo tehnička promjena. Ne smeta mi“, rekao je.
Prikazivanje cijena u levima i eurima postalo je u ovoj zemlji obavezno 8. augusta prošle godine i primjenjivat će se godinu (do 8. augusta 2026.)
Kako bi spriječila neopravdano dizanje cijena u prijelaznom periodu, Bugarska se oslanja na strogu primjenu zakona o zaštiti potrošača i informativne kampanje, pa su tako cijene 101 a rtikla koji se najviše kupuje svakodnevno praćene i objavljivane na posebnoj web stranici Komisije za zaštitu potrošača.
Izgled valute
Komercijalne banke su također odigrale svoju ulogu vezano za uvođenje eura – unaprijed su primile novčanice i kovanice eura od Bugarske narodne banke (BNB) te su zauzvrat opskrbljivale eurom trgovine i druge firme. Novčanice i kovanice leva mogu se zamijeniti u BNB-u, komercijalnim bankama i bilo kojoj pošti koja se nalazi u ruralnim područjima gdje nema banke. Zamjena u BNB-u je besplatna i vremenski neograničena. Zamjena u bankama i poštama je besplatna prvih šest mjeseci, a banke i pošte mogu naplaćivati zamjenu od 1. jula 2026.
Od 1. januara čak 96% bankomata u Bugarskoj distribuirat će euronovčanice, dok će ih ostali bankomati pratiti u naredne dvije sedmice.
Dizajn valute oslikava bugarsku historiju i identitet zemlje. Sveti Ivan Rilski nalazi se na kovanici od 1 €, a Paizije Hilendarski, redovnik iz 18. stoljeća i prvak nacionalnog preporoda, na kovanici od 2 €.
Eurocenti manjeg apoena nose sliku Madarskog jahača, simbola rane bugarske državnosti, temeljenu na kamenom reljefu iz 8. stoljeća.
Podsjećamo, Bugarska je 21 država članica EU-a. Evropskoj uniji se pridružila 1. januara 2007. godine, zajedno sa Rumunijom.