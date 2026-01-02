Trumpov zlatni mobilni telefon ponovo kasni – isporuka odložena, rok i dalje nepoznat

Trump Mobile, telefonska kompanija u vlasništvu Trump Organization, odložila je planiranu isporuku svog pametnog telefona zlatne boje, koja je trebalo da bude realizovana tokom ove godine.

Riječ je o najnovijem zastoju za ovaj projekat, koji je u početku obećavao da će ponuditi pametni telefon proizveden u Sjedinjenim Američkim Državama po cijeni od 499 dolara, s ciljem da konkuriše vodećim uređajima kompanija Apple i Samsung, ali je u međuvremenu značajno smanjio svoje ambicije.

Služba za korisnike Trump Mobile-a rekla je Financial Times-u da je nedavno zatvaranje američke savezne vlade uzrokovalo kašnjenje isporuka telefona. Dodali su da postoji „velika mogućnost“ da uređaj neće biti isporučen ni tokom ovog mjeseca.

Pritisak na Apple

Uređaj pod nazivom T1, zajedno s mobilnim paketom čija je cijena 47,45 dolara mjesečno, najavljen u junu, bio je jedan od nekoliko pokušaja porodičnog poslovnog carstva Trumpovih da kapitalizuje njegov povratak u Bijelu kuću.

Lansiranje se poklopilo s kritikama američkog predsjednika Donalda Trumpa na račun Applea zbog velike zavisnosti od kineskih proizvođača. Trump je zatražio da proizvođač iPhone uređaje proizvodi u SAD-u, uz prijetnje uvođenjem carina od 25 posto, kako Appleu, tako i Samsungu.

Trump Mobile je isprva tvrdio da će T1 biti lansiran u augustu i da će biti „napravljen u Sjedinjenim Državama“, uz avans od 100 dolara za prednarudžbu uređaja.

Promjena retorike

Tvrdnje da će uređaj biti proizveden u Americi dočekane su sa skepsom među analitičarima lanaca snabdijevanja i industrijskim stručnjacima. Oni su ukazivali da je gotovo nemoguće proizvesti pametni telefon za masovno tržište koristeći isključivo američke komponente, s obzirom na ogromnu zavisnost postojećih proizvođača pametnih telefona od azijskih lanaca snabdijevanja.

Prema procjenama kompanije IDC, manje od pet odsto komponenti u Iphoneu trenutno se proizvodi u SAD-u.

Već nekoliko sedmica nakon lansiranja Trump Mobile je povukao tu tvrdnju, izmijenivši promotivne materijale tako da sada navode kako će uređaj biti „oživljen u Sjedinjenim Državama“. Datum lansiranja telefona T1, koji je prvobitno bio najavljivan za avgust, kasnije je pomjeren za kraj godine.

U novije vrijeme Trump Mobile je počeo da u ponudi ima i polovne uređaje dva dominantna proizvođača pametnih telefona u SAD-u – Applea i Samsunga.