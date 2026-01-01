Velika Forbes retrospektiva: Najveći filmovi, albumi, koncerti, knjige, društvene mreže u 2025.

Forbes donosi pregled najvažnijih rang-lista godine u oblasti kulture. Uz neka potpuno nova (poput ”KPop Demon Hunters”) i vrlo poznata imena (Taylor, Bluey – pa čak i Oprah).

Netflixov ogroman hit KPop Demon Hunters bio je jedan od najvećih pop-kulturnih fenomena ove godine. Djelimično zahvaljujući sveprisutnom hitu Golden, dok su među ostalim najvećim pobjednicima u zabavnoj industriji bili turneja Cowboy Carter Beyonce, „The Life of a Showgirl“ milijarderke Taylor Swift i bioskopski megahit sa najvećim prihodom „A Minecraft Movie“. Ovo je velika Forbes retrospektiva godine.

Filmovi sa najvećim prihodima u 2025. (SAD)

Ukupni domaći kino prihodi od 1. januara do 16. decembra iznose 8,14 milijardi dolara, prema podacima Comscore. To je rast od 0,5% u odnosu na isti period prošle godine. Paul Dergarabedian, analitičar bioskopskih prihoda i direktor tržišnih trendova u Comscoreu, kaže da će ova godina vjerovatno nadmašiti 2024. sa ukupno 8,8 milijardi dolara. Iako bi, ako neka izdanja s kraja godine (poput „Avatar: Fire and Ash“) ostvare izuzetne rezultate, taj iznos mogao da se približi devet milijardi dolara.

1. „A Minecraft Movie“ – 423.951.212 dolara

2. „Lilo & Stitch“ – 423.778.855 dolara

3. „Superman“ – 354.184.465 dolara

4. „Jurassic World Rebirth“ – 339.640.400 dolara

5. „Wicked: For Good“ – 312.144.610 dolara

Najgledaniji streamed programi

Podaci Nielsena, mjereno od 30. decembra 2024. do 23. novembra 2025.



1. „Bluey“, Disney+ – 31,9 milijardi minuta gledanja

2. „Grey’s Anatomy“, Hulu – 13,8 milijardi minuta

3. „Squid Game“, Netflix – 11,1 milijardi minuta

4. „NCIS“, Paramount+, Netflix i Hulu – 10,2 milijarde minuta

5. „Bob’s Burgers“, Hulu – 9,4 milijarde minuta

Najgledaniji originalni streaming naslovi

Podaci Nielsena, mjereno od 30. decembra 2024. do 23. novembra 2025.

Pjevačice koje stoje iza glasova u KPop Demon Hunters; Foto: Reuters/Mario Anzuoni

1. „KPop Demon Hunters“, Netflix – 9,36 milijardi minuta

2. „The Night Agent“, Netflix – 8,5 milijardi minuta

3. „Reacher“, Amazon Prime – 7,8 milijardi minuta

4. „Wednesday“, Netflix – 7,6 milijardi minuta

5. „Love Is Blind“, Netflix – 6,9 milijardi minuta

Najuspješniji albumi (prema Billboardu)

Najnoviji album milijarderke i pop zvijezde Taylor Swift, „The Life of a Showgirl“, imao je najveći debi u prvoj sedmici u historiji. Sa četiri miliona jedinica potrošnje, što predstavlja kombinaciju prodaje i strimova.



1. „The Life of a Showgirl“ – Taylor Swift (2025)

2. „I’m the Problem“ – Morgan Wallen (2025)

3. „SOS“ – SZA (2022)

4. „GNX“ – Kendrick Lamar (2024)

5. „Short n’ Sweet“ – Sabrina Carpenter (2024)

Najuspješnije pjesme (prema Billboardu)

Četiri od pet najuspješnijih pjesama godine objavljene su 2024, a jedna – „Lose Control“ – čak 2023. godine. Navike slušanja putem streaminga i konzervativne strategije radio-stanica u velikoj mjeri su razlog zašto se starije pjesme dugo zadržavaju na top-listama.



1. „Die With A Smile“ – Lady Gaga i Bruno Mars (2024)

2. „Luther“ – Kendrick Lamar i SZA (2024)

3. „A Bar Song (Tipsy)“ – Shaboozey (2024)

4. „Lose Control“ – Teddy Swims (2023)

5. „Birds of a Feather“ – Billie Eilish (2024)

Najpopularniji podkasti (po preuzimanjima i gledanosti)

Podaci Podscribea, mjereno od 19. decembra 2024. do 19. decembra 2025.



1. „The Joe Rogan Experience“ – 3,7 miliona preuzimanja i pregleda po epizodi

2. „The Oprah Podcast“ – 3,4 miliona po epizodi

3. „Candace“ – 3,3 miliona po epizodi

4. „Rotten Mango“ – 3,2 miliona po epizodi

5. „Kill Tony“ – 2,8 miliona po epizodi

Turneje sa najvećom zaradom (podaci Pollstara)

Foto: Shutterstock

1. Cowboy Carter Tour – Beyonce – 407,6 miliona dolara

2. Live ’25 Tour – Oasis – 405,4 miliona dolara

3. Music of the Spheres World Tour – Coldplay – 390,4 miliona dolara

4. Grand National Tour – Kendrick Lamar i SZA – 358,7 miliona dolara

5. Las Mujeres Ya No Lloran World Tour – Shakira – 320,2 miliona dolara

Najprodavanija beletristika

Foto: Shutterstock

Podaci Circana, mjereno do 29. novembra.



1. „Sunrise on the Reaping“, Suzanne Collins (2025) – 1.903.933 štampana primjerka

2. „Onyx Storm“, Rebecca Yarros (2025) – 1.671.629

3. „The Housemaid“, Freida Mcfadden (2022) – 699.414

4. „Dog Man: Big Jim Begins“, Dav Pilkey (2024) – 633.554

5. „Fourth Wing“, Rebecca Yarros (2023) – 580.183

Najprodavanije publicistike

Podaci Circana, mjereno do 29. novembra.



1. „The Let Them Theory“, Mel Robbins (2024) – 2.551.637

2. „Atomic Habits“,James Clear (2018) – 658.664

3. „The Action Bible“, Sergio Cariello (2010) – 389.270

4. „The Psychology of Money“, Morgan Housel (2020) – 369.811

5. „The Body Keeps the Score“, Bessel Van Der Kolk (2014) – 353.256

Najpopularnije društvene mreže

Foto: Shutterstock

Podaci Similarweba, prema prosječnom broju mesečno aktivnih korisnika na vebu i mobilnim uređajima.

1. Reddit – 328,7 miliona

2. TikTok – 288,7 miliona

3. Facebook – 286,9 miliona

4. Instagram – 282,1 milion

5. Pinterest – 147,8 miliona

Najpopularniji AI chat botovi za desktop

Podaci Comscore, prosječan broj jedinstvenih mjesečnih posjetilaca u SAD od januara do novembra



1. ChatGPT, OpenAI – 41.154.972

2. Copilot, Microsoft – 28.234.307

3. Gemini, Google – 5.659.298

4. DeepSeek – 1.037.346

5. Perplexity – 969.076

Najpopularniji AI chat botovi za mobilne uređaje

Foto: Reuters/Dado Ruvic

Podaci Comscorea, prosječan broj jedinstvenih mjesečnih posjetilaca u SAD od januara do novembra 2025.

ChatGPT (OpenAI) – 27,231,723 Copilot (Microsoft) – 10,411,756 Gemini (Google) – 7,220,313 Perplexity – 2,579,522 Grok (X) – 1,902,541

Conor Murray, Forbes

Mary Whitfill Roeloffs, Forbes

2025 Biggest Movies, Music, Concerts, Books—And More