Zamjena kuća kao nova opcija za smještaj na putovanjima

Historijski gledano, mnogi putnici su smatrali da su im jedine opcije za smještaj hoteli ili iznajmljivanje kuća za odmor.

Međutim, Kindred, globalna platforma za razmjenu domova dostupna samo članovima, uvodi revoluciju kroz treću opciju za smještaj, u odnosu na hotele i kratkoročne najmove.

Savremena razmjena domova, brzorastući trend koji je Kindred pionirski razvio, pruža putnicima priliku da borave u udobnim domovima za djelić cijene, uz autentično, na ljude usredsrijeđeno iskustvo.

Umjesto da plaćaju smještaj, članovi Kindreda razmjenjuju domove, ne novac. To im omogućava da putuju svijetom za znatno niži trošak.

Foto: Kindred

Više od 220.000 članova

Od svojih početaka 2021. godine, Kindred je izgradio globalni pokret sa više od 220.000 članova u 150 gradova širom Sjeverne Amerike i Evrope, dostižući 250.000 ukupno rezervisanih noćenja u 2025.

To je jasan dokaz potražnje za modelom zasnovanim na povjerenju, reciprocitetu, zajedničkim vrijednostima i pristupačnosti.

Najtraženiji gradovi uključuju New York, London, Pariz, San Francisco, Barcelonu, Los Angeles i Mexico City.

Kindred je nedavno objavio rezultate svog novog Globalnog izvještaja o putovanjimaa za 2026., zasnovanog na anketi 4.000 potrošača iz SAD i Ujedinjenog Kraljevstva.

Izvještaj je pokazao da je 61 odsto ispitanika navelo pristupačnost kao glavni motiv pri planiranju putovanja u narednoj godini.

To jasno ukazuje na pomak ka želji za pametnijim i ekonomičnijim načinima putovanja. Zanimljivo je da je više žena (66 odsto) nego muškaraca (57 odsto) navelo pristupačnost kao svoju najveću brigu.

„Ljudi ne putuju manje, već pametnije“

Pristupačnost je oduvijek bila važna, ali sada je glavni pokretač odluka putnika, ističe Justine Palefsky, izvršna direktorica i suosnivačica Kindreda.

„Ljudi ne putuju manje, oni putuju pametnije. Traže načine da zadrže radost otkrivanja, a da pritom izbjegnu pretjerane cijene i bezlična iskustva. Povjerenje je u središtu svega što radimo. U svijetu u kojem putovanja postaju sve transakcionalnija, Kindred ponovo uvodi ljudsku povezanost koja se često gubi kod drugih tipova smještaja. Svaka interakcija je osmišljena tako da gradi povjerenje. Od video poziva prije putovanja i DM poruka unutar aplikacije između domaćina i gostiju, do globalnih zajedničkih događaja uživo gdje se članovi mogu povezati sa istomišljenicima“.

Prema Palefsky, upravo recipročni model pokreće cio sistem. Kindred funkcioniše po principu „daj da bi dobio“. Svako je i gost i domaćin. Nemoguće je kupiti „kredite“ ili noćenja u Kindred domu.

Članovi upisuju svoj primarni dom kako bi zaradili kredite kada ugoste druge. Zatim te bodove, umjesto novca, koriste da bi boravili u domovima drugih članova širom svijeta.

Novac se ne razmjenjuje između gostiju i domaćina, što potpuno mijenja dinamiku. Ovo je putovanje zasnovano na darežljivosti, a ne na transakciji.

Foto: Kindred

Pravi model razmjene

Tasneem Amina, suosnivačica i predsjednica, kaže: „Izgradili smo pravi model razmjene. To znači da jedno noćenje u kojem ugostite jednako vrijedi jednom noćenju koje možete rezervisati, bez obzira na veličinu ili vrijednost doma. Ugostiti nekoga u svom stvarnom domu je čin stvarne otvorenosti i darežljivosti, bez obzira na veličinu vašeg doma. Htjeli smo da taj čin otvorenosti bude nagrađen podjednako. Kindred model omogućava članovima da putuju bez finansijskog opterećenja tradicionalnog smještaja. Ovo je prava ekonomija dijeljenja u praksi. Što više dajete, više možete istraživati“.

Palefsky dodaje: „Kindred domovi su verifikovani kako bi se osigurala bezbjednost, udobnost i kvalitet pri čemu svaki član prolazi provjeru identiteta, dodajući tako sloj sigurnosti. Tako osiguravamo da naša zajednica osjeća i povlašćenost i povjerenje. Dvije stvari koje danas često ne idu zajedno u svijetu putovanja“.

Budućnost pristupačnog, humanog putovanja

Kada su ih posebno pitali koji faktori bi mogli uticati na njihove planove putovanja, više od polovine ispitanika navelo je rastuće troškove života (55 posto u Ujedinjenom Kraljevstvu; 50 posto u SAD). Zatim cijenu smještaja (45 posto) i cijenu avionskih karata (40 posto).

Kod Kindreda, članovi plaćaju samo malu naknadu za uslugu i naknadu za čišćenje. To znači da boravak košta otprilike jednu desetinu cijene kratkoročnog najma u uporedivom domu.

Zamjena domova kao alternativa u putovanjima

Anketa je dalje istražila motive potrošača vezane za njihove sljedeće odmore. Značajno je da mnogi planiraju putovanja zbog zabave i kulture: koncerti (44 posto), sportski događaji (43 posto) i pozorište (40 posto).

Podaci u cjelini ukazuju na rast potražnje za putničkim iskustvima koja su ukorijenjena u lokalnoj kulturi, lična i finansijski održiva. Pri tome se sve više putnika okreće od previše skupih hotela i kratkoročnih najmova.

Prema novoj anketi, gotovo tri četvrtine ispitanika širom svijeta su čuli za zamjenu domova. Ali je samo jedan od 10 ispitanika već učestvovao u barem jednoj razmjeni. Ipak, samo 16 odsto razmišlja o tome da proba zamjenu domova.

„Još postoji rad na edukovanju potrošača o prednostima zamjene domova“, dodaje Palefsky. „Počinjemo da mijenjamo način razmišljanja ljudi o putovanjima kako bismo otključali destinacije i iskustva koja bi inače mogla djelovati nedostižno. Time se omogućava bogatiji i češći stil putovanja, a da cijena ne bude prepreka“.

Pristupačnost je najveći motiv za zamjenu domova. Njih 32 posto kaže da bi odnos cijene i vrijednosti bio glavni razlog da izaberu ovu opciju umjesto drugih smještaja. Ostali značajni motivi uključuju: pristup domovima pogodnim za porodicu (20 posto), mir zbog sigurnosti da njihov dom nije prazan (20 posto), priliku da iskuse destinacije kao lokalci (17 posto), veća praktičnost (15 posto).

Popularna kultura i praznična putovanja

Zamjena domova takođe privlači pažnju putnika zahvaljujući kulturnim događajima.

Pred predstojeću prazničnu sezonu, inspirisani klasičnim filmom The Holiday, 42 posto ispitanika koji su gledali film kaže da su otvoreni za isprobavanje zamjene domova u stvarnom životu.

Zapravo, domovi prikazani u filmu The Holiday našli su se na vrhu liste domova iz filmova i serija koje ispitanici žele da posjete. Nadmašili su druge poznate domove poput kuće iz filma Sam u kući, stana iz Prijatelja u New Yorku ili kuće na plaži iz serije „The Summer I Turned Pretty“.

Ispitanici su također kao svoje najpoželjnije destinacije za zamjenu domova naveli Los Angeles i London, dva grada koja su prikazana u filmu.

Ova želja za avanturom, posebno u prazničnoj sezoni, poklapa se sa rastom američkih članova Kindreda koji žele da zamijene domove sa onima u Velikoj Britaniji, imitirajući razmjenu iz filma.

Platforma je zabilježila povećanje od 91 posto američkih članova koji planiraju putovanja u UK u decembru, u odnosu na prethodnu godinu.

Međutim, mnogi i dalje oklijevaju: 53 posto brine da će im u domu boraviti nepoznate osobe, a 49 posto se plaši oštećenja imovine. Sve ove prepreke Kindred rješava kroz svoj verifikovani, na povjerenju zasnovani recipročni model, uz profesionalno čišćenje koje je dio njihove konsijerž usluge.

„U svojoj suštini, putovanje se tiče pripadnosti, otkrivanja ljudi i mjesta zbog kojih se osjećate kao kod kuće“, kaže Palefsky. „Sljedeća era putovanja nije samo o tome gdje idete, već i o tome kako to radite“.

Roger Sands, saradnik Forbesa

Home Swapping Emerges As Travel’s Affordable ‘Third Option’