Sirija predstavila redizajniranu valutu – u potpunosti uklonjen lik bivšeg predsjednika

Sirijski predsjednik, Ahmad al-Sharaa, predstavio je redizajniranu valutu Sirije kojom se sa novčanica definitivno uklanjaju likovi svrgnutog Bašara al-Asada i članova njegove porodice. Ovaj potez nije samo estetski, već predstavlja pokušaj stabilizacije tržišta i raskid sa višedecenijskom prošlošću, javlja Daily Sabah.

Kako bi se obuzdala inflacija i olakšalo plaćanje, vlasti uvode proces redenominacije, sa novčanica se brišu dvije nule, pa će dosadašnjih 100 funti u novom sistemu vrijediti jednu funtu.

Centralna banka Sirije potvrdila je detalje velike monetarne reforme kojom će se modernizovati platni sistem zemlje. Od 1. januara 2026. godine, na snagu stupa nova valuta po principu konverzije 100:1.

Kako bi se prelazni period olakšao, planirano je da stare i nove novčanice neko vrijeme budu u upotrebi paralelno, a građani će zamjenu moći vršiti na zvaničnim lokacijama koje odredi Centralna banka.

Novi apoeni donose i značajna vizuelna osvježenja, dok portreti lidera odlaze u prošlost, zamjenjuju ih poljoprivredni motivi poput pšenice i agruma. Pored novog izgleda, naglašeno je da novčanice posjeduju najsavremenije sigurnosne elemente za zaštitu od krivotvorenja.

Planirano je da stare i nove novčanice neko vrijeme budu u upotrebi paralelno,Foto: Reuters

Zvaničnici pojašnjavaju da je glavni motiv ove reforme funkcionalnost. Brisanje nula će značajno ubrzati i pojednostaviti trgovinu, smanjiti fizičku količinu novca u opticaju i olakšati knjigovodstvene procese, čime se direktno pomaže oporavak ekonomije na lokalnom nivou.



Amela Hasanbašić