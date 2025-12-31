Ovi ljudi su ponovo izgradili svoje karijere u 2025: Oasis, Zhao, María Machado…

Baš kao što karijera može brzo da se sruši, ona može i da se oporavi. Donosimo našu listu najzapaženijih oporavaka karijera pojedinaca čiji povratak u kancelarije ili na scenu pokazuje koliko različitih načina postoji da lideri i javne ličnosti ponovo izgrade svoje karijere.

Ne uspijevaju svi. Na primjer, Andrew Cuomo pokušao je politički povratak kandidaturom za gradonačelnika New Yorka. Bivši guverner podnio je ostavku 2021. godine nakon višestrukih optužbi za seksualno neprimjereno ponašanje. Veći dio prethodne četiri godine proveo je van fokusa javnosti, sve dok nije najavio kandidaturu. Međutim, Cuomo je izgubio na demokratskim primarnim izborima od Zohrana Mamdanija, a potom je poražen i na opštim izborima, sa razlikom od 9,5 procentnih poena.

Tu je i Jim McGreevey, bivši guverner New Jerseya, koji je pokušao sličan politički povratak. Nakon što je 2004. godine podnio ostavku zbog vanbračne afere sa muškarcem, kandidovao se za gradonačelnika Jersey Cityja sa sloganom „druga šansa“. Izgubio je u nedavnom drugom krugu izbora.

Neki su napravili tek male korake ka oporavku. Partner Elizabeth Holmes, Billy Evans, navodno je prikupio milione dolara za startup koji još nije zvanično lansiran. Riječ je o kompaniji koja koristi vještačku inteligenciju u medicinskim testovima i jezivo podsjeća na Holmesin Theranos. Holmes trenutno služi jedanaestogodišnju kaznu u federalnom zatvoru zbog obmanjivanja investitora u svom startupu za testiranje krvi.

Šestero odabranih koji su oporavili karijere

Ipak, ovdje želimo da istaknemo one koji su zaista uspjeli da okrenu novu stranicu. Bilo da je riječ o predsjedničkom pomilovanju Donalda Trumpa uspješnom IPO-u ili međunarodnom priznanju, izdvojili smo šest pojedinaca koji su svoje karijere i biznise vratili na vrh.

Charles Ergen, izvršni direktor EchoStara

Telekomunikacioni milijarder Charles Ergen više je nego utrostručio svoje bogatstvo, na 14 milijardi dolara, nakon pravovremene prodaje licenci spektra kompanije EchoStar američkom AT&T-u. Time se vratio u milost investitora, iako je kompanija bila u ozbiljnim problemima. Savezna komisija za komunikacije (FCC) istraživala je kašnjenja u izgradnji 5G mreže, a u maju se činilo da EchoStar kasni s otplatama kredita i da je blizu bankrota.

Situacija se promijenila u junu, kada je Ergen, koji je nakon ostavke 2017. ostao predsjednik kompanije, razgovarao s Trumpom i predsjednikom FCC-a Brendanom Carrom. Komisija je tada počela da forsira prodaju mrežnih resursa, umjesto izgradnje 5G mreže. Nakon prodaje vrijedne 23 milijarde dolara, Ergen se vratio na poziciju izvršnog direktora u novembru i potpisao ugovor sa SpaceX-om o Sparklink uslugama direktnih poziva.

Dylan Fields, suosnivač i izvršni direktor Figme

Nakon godina neizvjesnosti i regulatornih prepreka vezanih za planiranu akviziciju Adobe vrijednu 20 milijardi dolara, suosnivač i izvršni direktor Figme Dylan Fields dočekao je priznanje Wall Streeta. Kada je dogovor propao krajem 2023. godine, Fields je čak ponudio zaposlenima otkup akcija i tromjesečne otpremnine. Ipak, u julu 2025. razuvjerio je skeptike – javna ponuda Figme prikupila je 1,2 milijarde dolara, a cijena akcija već narednog dana skočila je na 143 dolara. Njegovo bogatstvo tokom IPO-a poraslo je na šest milijardi, a sada se procjenjuje na oko dvije milijarde dolara.

Liam i Noel Gallagher, muzičari – Oasis

Nakon 15 godina, posvađana braća i članovi benda Oasis ponovo su se okupili na sceni tokom turneje „Live 25“. Povratak je bio spektakularan: karte u Ujedinjenom Kraljevstvu, Irskoj i Sjevernoj Americi rasprodate su za svega sat vremena, a bend je prihodovao više od 405 miliona dolara od prodaje ulaznica, prema Pollstaru.

Bend se raspao 2009. godine nakon žestoke svađe u Parizu, ali je povratak njihovu muziku vratio na vrh top-lista. Broj mjesečnih slušalaca na Spotifyju porastao je za 31 posto, na 31,5 miliona tokom prvog mjeseca turneje. Generacija Z činila je polovinu od 16 miliona novih slušalaca u 2025. Album Time Flies… 1994–2009 ponovo je zauzeo vrh britanske liste albuma. Ipak, Liam Gallagher je u decembru odbacio nagađanja o produženju turneje 2026. godine.

María Corina Machado, venecuelanska političarka

Foto: Reuters/Leonardo Fernandez Viloria

Oštra kampanja protiv predsjednika Venecuele Nicolása Madura primorala je Mariju Corinu Machado da se prošlog augusta povuče u ilegalu. Ipak, njen rad na mirnoj demokratskoj tranziciji iz čavističkog režima donio joj je Nobelovu nagradu za mir. Komitet je nagradio njen „neumorni rad na promociji demokratskih prava naroda Venecuele i borbu za pravednu i mirnu tranziciju iz diktature u demokratiju“.

Zbog skrivanja nije mogla pravovremeno da prisustvuje ceremoniji, ali je kasnije boravila u Oslu. U međuvremenu je napustila zemlju i oporavlja se od povrede zadobijene tokom tajnog putovanja u norvešku prijestonicu.

Anne Wojcicki, suosnivačica i izvršna direktorica 23andMe

Godina je bila izuzetno turbulentna za Anne Wojcicki, suosnivačicu kompanije za genetsko testiranje 23andMe. Nekada procijenjena na šest milijardi dolara, kompanija je u martu proglasila bankrot nakon godina loših finansijskih rezultata i velikog curenja podataka. Wojcicki je napustila poziciju izvršne direktorice, a kompanija je ušla u kontroverzan proces prodaje.

Nakon što je kompanija Regeneron Pharmaceuticals pobijedila na licitaciji, što je izazvalo zabrinutost potrošača i saveznih država, Wojcicki je ponudila 305 miliona dolara i preko svoje neprofitne organizacije TTAM Research Bid, uz sudsko odobrenje, vratila kontrolu nad kompanijom u junu.

Changpeng Zhao, osnivač Binance

Foto: Reuters/Benoit Tessier

Milijarder i suosnivač kripto-berze Bajnens, poznat kao CZ, pomilovan je od predsjednika Trumpa u oktobru. Zhao se prethodno izjasnio krivim po optužbama za pranje novca i kršenje sankcija, povukao se sa čela kompanije, platio kaznu od 4,3 milijarde dolara i odslužio četiri mjeseca u federalnom zatvoru.

Danas je ponovo aktivan u kripto-industriji, investirajući preko YZi Labs (ranije Binance Labs), čiji je portfolio početkom godine vrijedio oko 10 milijardi dolara. Binance je u maju uvrstio USD1 – stabilni novac koji je kreirala Trumpova kripto-kompanija World Liberty Financial – neposredno prije nego što je američka Komisija za hartije od vrijednosti odustala od tužbe protiv berze.

