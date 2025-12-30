„Kalifornija je na putu samodestrukcije“: Milijaderi najavljuju egzodus zbog prijedloga poreza za najbogatije

Inicijativa koja bi mogla da uvede porez na najbogatije stanovnike Kalifornije navodno bi mogla da podstakne milijardere Larry Pagea i Petera Thiela da napuste tu saveznu državu. Drugi imućni stanovnici osudili su tu ideju. Njeni zagovornici tvrde da bi mogla da generiše i do 100 milijardi dolara. Predlog još nije razmatran ni od državnih zvaničnika ni od birača.



Thiel, suosnivač kompanija PayPal i Palantir, kao i suosnivač Googlea Larry Page, vodili su razgovore o smanjenju svojih veza sa Kalifornijom do kraja godine zbog predloga poreza na milijardere, objavio je New York Times, pozivajući se na osobe upoznate s njihovim razmišljanjem.



Thiel vodi investicionu firmu Thiel Capital. Mogao bi da otvori kancelariju kompanije u nekoj drugoj saveznoj državi, uz planove da više vremena provodi van Kalifornije. Page je, prema pisanju Timesa, podnio dokumenta za osnivanje tri društva sa ograničenom odgovornošću na Floridi.

Porez bi najviše pogodio srednju klasu

Bill Ackman se uključio u raspravu, nazvavši Kaliforniju državom koja je „na putu samouništenja“. Dodao je: „Hollywood je već gotov, a sada će i najproduktivniji privrednici otići, noseći sa sobom poreske prihode i otvaranje radnih mjesta“.



Milijarder Chamath Palihapitiya, napisao je na mreži X da bi predložena inicijativa dovela do „egzodusa najtalentovanijih privrednika u državi“. Oni bi odlučili da „grade svoje kompanije u manje regresivnim državama“. Tvrdi da bi srednja klasa bila najviše pogođena ovim porezom.



Za sada nije jasno da li bi guverner Kalifornije, demokrata Gavin Newsom, uopšte podržao ovaj prijedlog. On se posljednjih godina protivio porezima na bogatstvo, a sličan prijedlog 2024. godine je nazvao „sramotnim“.

Kako bi milijarderi bili oporezovani

Zakon o porezu na milijardere za 2026. predviđa oporezivanje stanovnika Kalifornije čija neto imovina premašuje milijardu dolara po stopi do 5% njihove imovine. Oni koji na dan 1. januara 2026. imaju najmanje 20 milijardi dolara imovine bili bi suočeni sa jednokratnim porezom od milijardu dolara.

Ukoliko bi predlog bio usvojen, Page bi se suočio sa porezom od približno 12,8 milijardi dolara. Uz dodatni jednokratni porez od milijardu dolara. Thiel i Palihapitiya bi platili oko 2,35 milijardi, odnosno 60 miliona dolara.

Prijedlog zakona podnio je sindikat zdravstvenih radnika Service Employees International Union-United Healthcare Workers West. Oni navode da bi zakon mogao da prikupi do 100 milijardi dolara od 200 milijardera u državi. Oko 90% ovih poreskih prihoda bilo bi usmjereno na zdravstvenu zaštitu, dok bi 10% finansiralo programe pomoći u hrani i obrazovanju. Prema navodima sindikata, ovaj prihod bi nadoknadio gubitak milijardi dolara iz saveznog i državnog budžeta za zdravstveni sistem Kalifornije.



Kancelarija analitičara zakonodavstva Kalifornije i Odjeljenje za finansije saopštili su ranije ovog mjeseca da bi porez prikupio desetine milijardi dolara. Ali, napominju da bi se ti prihodi vjerovatno smanjivali za stotine miliona dolara godišnje kako milijarderi budu odlučivali da napuste državu.

Drugi protivnici tvrde da bi zakon podstakao milijardere da odu iz Kalifornije i da bi porez na bogatstvo postavio presedan koji bi kasnije mogao da pogodi i srednju klasu, oduzimajući imovinu porodicama sa srednjim prihodima. Zagovornici zakona osporavaju ove tvrdnje, navodeći da milijarderi ne mogu izbeći porez premještanjem imovine van države, jer oporeziva imovina obuhvata globalnu imovinu. Kao i da srednja klasa ne bi bila pogođena, jer se porez odnosi isključivo na ultrabogate.

Egzodus prkosi ekonomskoj teoriji

Foto: Shutterstock

Kongresmen Ro Khanna, demokrata iz Kalifornije, izjavio je da bi porez na milijardere u toj državi bio „dobar za američke inovacije“ i da argumenti prema kojima bi milijarderi napustili državu „prkose zdravom razumu i ekonomskoj teoriji“.

Kana, koji predstavlja okrug u kome se nalaze tehnološki giganti poput Envidije (Nvidia), Epla (Apple) i Intela, rekao je da Sjedinjene Države ne mogu da imaju „ekstremnu koncentraciju bogatstva“ dok su „zdravstvena zaštita, briga o deci, stanovanje i obrazovanje nepriuštivi“.

On je naveo da bi Jensen Huang iz Invidije, koji bi prema ovom zakonu bio suočen sa poreskim obavezama od 9,2 milijarde dolara, i dalje osnovao AI giganta zbog talenta u oblasti zaliva San Francisca, te da se ne bi brinuo da bi jednog dana „možda morao da plati porez od 1% na [svoje] milijarde“.



Nije izvjesno da li će inicijativa prikupiti dovoljan broj potpisa da se nađe na glasačkom listiću u novembru 2026. godine. Za to je potrebno 874.641 potpisa, nakon čega bi se o njoj glasalo na nivou cijele države. Ukoliko bi je većina birača odobrila, zakon bi, prema pravilima Kalifornije o glasačkim inicijativama, mogao biti izmijenjen ili ukinut od strane državnog zakonodavstva. Još nije poznato koliko je potpisa do sada prikupljeno. Predlagači su obavezni da objelodane podatke kada se dostigne prag od 25%, ali poreski predlog do juče još nije dostigao taj nivo.



Page je druga najbogatija osoba u svijetu sa procijenjenom neto vrijednošću od 257,6 milijardi dolara, dok je Huang osmi najbogatiji sa bogatstvom od 165,4 milijarde dolara. Tiel, 84. najbogatija osoba u svijetu, raspolaže imovinom procijenjenom na 27 milijardi dolara. Bogatstvo Ackmana i Palihapitiya procjenjuje se na 9,5 milijardi, odnosno 1,2 milijarde dolara.

Ty Roush, Forbes đ