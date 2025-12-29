Šta čeka Novu Željezaru Zenica u 2026 – Ahmed Hamzić, gost Forbes Magazina: Utorak u 20 sati na N1

U novoj emisiji Forbes Magazina koja se emitira u utorak u programu N1 s početkom u 20 sati, donosimo intervju sa generalnim direktorom i suvlasnikom Nove željezare Zenica Ahmedom Hamzićem.

Kupovina zeničke Željezare od ArcelorMittala bila je jedna od najvećih akvizicija u BiH ove godine. Novi vlasnici najavili su modernizaciju proizvodnje i investicije u iznosu od milijardu KM, međutim, nakon manje od mjesec od završene transakcije, podnesen je zahtjev za pokretanje stečaja. Hamzić za Forbes BiH govori o razlozima ove odluke, da li je stečaj od početka kupovine bio očekivan, izazovima u sektoru teške industrije, radnicima, ali i planovima da zenička Željezara diverzificira svoje poslovanje.

Ranije je Nova Alumina koristila stečaj kao pravni alat za zaštitu od štetnih ugovora i reorganizaciju poslovanja. Hamzić u razgovoru za Forbes BiH pojašnjava koja iskustva i prakse je moguće primijeniti u reorganizaciji Nove Željezare Zenica, te odgovara kakva su njegova očekivanja u pogledu otpisa dugova kroz stečaj – koliki iznos bi bio optimalan da kompanija nastavi s radom.

Hamzić se osvrće i na ulogu Vlade Federacije BiH, koja u kompaniji učestvuje s osam posto vlasništva, te na očekivanja u pogledu zaštite domaće proizvodnje i sistemske podrške industriji. Također komentira i odnose unutar industrijskog lanca koji povezuje Novu Željezaru Zenica, Željeznice FBiH i koksaru Lukavac.

U Forbes Magazinu također donosimo i pregled najvažnijih ekonomskih i političkih događaja i odluka koje su obilježile godinu na izmaku, te donosimo listu 10 najvećih akvizicija u BiH u 2025. godini.