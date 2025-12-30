Beyoncé je postala milijarderka nakon uspjeha albuma „Cowboy Carter“

Hrabar zaokret Beyoncé ka country muzici nije bio samo umjetnički rizik, već poslovni potez koji je ispisao historiju. Album Cowboy Carter i prateća turneja donijeli su joj najuspješniju koncertnu seriju u historiji žanra i učvrstili njen status milijarderke — tek pete muzičarke kojoj je to pošlo za rukom.



Za gotovo svakog drugog muzičkog izvođača, The Renaissance World Tour bio bi vrhunac karijere. Trosatno, karijeru obuhvatajuće putovanje kroz Beyoncéinu diskografiju bilo je jedna od koncertnih senzacija 2023. godine, s prihodom od skoro 600 miliona dolara, učvrstivši njeno mjesto, uz Taylor Swift, među najvećim ikonama pop kulture na svijetu.

Ali 44-godišnja pop supernova se 2024. ponovo reinventirala, objavivši country album Cowboy Carter, koji je otvorio nove komercijalne prilike, donio božićni NFL nastup na poluvremenu i najprofitabilniju koncertnu turneju 2025. godine, što joj je na kraju donijelo titulu milijarderke.

Tako se pridružila elitnoj grupi slavnih osoba koje su nedavno prešle prag od tri zareza, od 22 milijardera iz svijeta zabave koje je identificirao Forbes, skoro polovina je dodana u posljednje tri godine, te je postala tek peta muzičarka, uz svog supruga Jay-Z-ja, kao i Taylor Swift, Brucea Springsteena i Rihannu.

Beyoncé je ozbiljno počela graditi svoje poslovno carstvo 2010. godine, kada je osnovala Parkwood Entertainment i preuzela kontrolu nad gotovo svakim aspektom svoje karijere. Kompanija upravlja njenom karijerom i proizvodi svu njenu muziku, dokumentarce i koncerte, snoseći većinu troškova produkcije kako bi zadržala veći dio kasnijih prihoda.

„Kada sam odlučila da sama upravljam sobom, bilo mi je važno da ne idem u neku veliku menadžersku kompaniju“, rekla je u intervjuu iz 2013. godine povodom svog istoimenog albuma Beyoncé. „Imala sam osjećaj da želim slijediti stope Madonne i biti sila, imati vlastito carstvo i pokazati drugim ženama da, kada dođete do ove tačke u karijeri, ne morate potpisivati ugovore s nekim drugim i dijeliti svoj novac i uspjeh, to radite same.“

Foto/Reuters

Iako je Queen Bey proširila svoje poslovno carstvo na nekoliko industrija pogodnih za slavne, uključujući brend za njegu kose (Cécred), brend viskija (SirDavis) i modnu liniju (Ivy Park, ugašenu 2024.), najveći dio njenog ličnog bogatstva dolazi iz muzike, kroz kontrolu prava na njen izuzetno vrijedni katalog i ogromne prihode od globalnih turneja.

U bilo kojoj kategoriji industrije zabave, gotovo da ne postoji unosniji poduhvat od muzičara koji može rasprodati stadione. U postpandemijskom periodu, izvođači su zauzeli pristup „što više, to bolje“ u nastupima uživo, povećavajući spektakl i često dodajući dokumentarni film na kraju turneje. Karta za Cowboy Carter Tour ovog ljeta ne samo da je fanovima garantirala skoro tri sata Beyoncéinog nastupa, već je uključivala i leteći automobil, robotske ruke (koje su, naravno, točile SirDavis), zlatnog mehaničkog bika i gostovanja koja su uključivala njenog supruga, djecu i bivše članice grupe Destiny’s Child.

Postavljanje takve svjetske produkcije, naravno, ogroman je (i skup) poduhvat. Za Cowboy Carter Tour to je značilo više od 350 članova ekipe, opremu vrijednu 100 šlepera i osam teretnih aviona 747 za transport iz grada u grad. U tradicionalnom modelu turneja, nastup takvih razmjera ne bi bio ekonomski isplativ, ali Beyoncé je jedna od pionirki novog modela mini-rezidencija, zadržavajući se u samo devet stadiona širom Amerike i Evrope tokom više dana, za ukupno 32 koncerta. Kao i kod turneje Eras Tour Taylor Swift, fanovi su pokazali spremnost da putuju na velike udaljenosti i plaćaju vrtoglave cijene kako bi svjedočili tom spektaklu.

Ukupno, Cowboy Carter Tour je, prema Pollstaru, ostvario više od 400 miliona dolara od prodaje karata, te još 50 miliona dolara od prodaje robe na koncertima, prema procjenama Forbesa. A budući da je Parkwood sve producirao, Beyoncé je uspjela osigurati veće profitne marže. Kombinujući zaradu od turneje s prihodima od muzičkog kataloga i sponzorskih ugovora ove godine, Forbes procjenjuje da je 2025. godine, prije poreza, zaradila 148 miliona dolara, čime je postala treća najplaćenija muzičarka na svijetu.

Ovakav nivo finansijskog uspjeha gradio se postepeno tokom godina, posebno nakon što se početkom 2000-ih razdvojila od Destiny’s Child i prestala biti pod menadžmentom svog oca 2010. godine. Također je pronašla nove načine da od muzike napravi događaj, uključujući iznenadni album Beyoncé iz 2013., „vizuelni album“ Lemonade objavljen na HBO-u 2016., te nastup kao glavna zvijezda Coachelle 2018. godine za Homecoming, koji je privukao 458.000 istovremenih gledalaca uživo na YouTubeu i kasnije rezultirao Netflix dokumentarcem, za koji je, prema procjenama, dobila oko 60 miliona dolara.

Za Cowboy Carter je priredila poseban nastup na poluvremenu prve božićne NFL utakmice na Netflixu, zaradivši procijenjenih 50 miliona dolara, uključujući troškove produkcije i prigrlila novi vestern estetski stil kroz seriju reklama za Levi’s, inkasirajući oko 10 miliona dolara.

Ipak, uprkos hitovima poput „Texas Hold ‘Em“, prodaja ekvivalentnih albuma Beyoncéine diskografije u 2025. (metrika koja uzima u obzir streaming, kao i digitalnu i fizičku prodaju) bila je manja od polovine u odnosu na druge pop izvođače poput Sabrine Carpenter, Bad Bunnyja ili The Weeknda, prema podacima kompanije Luminate.

Ipak, u okruženju gdje turneje čine više od tri četvrtine godišnjeg prihoda izvođača, a ljudi iz muzičke industrije sugerišu da u mnogim slučajevima to može biti i do 90%, najviše zarađuju oni koji mogu napuniti najveće prostore, poput Coldplaya, Shakire i Eda Sheerana.

A upravo to Beyoncé radi već posljednju deceniju. Bila je prva žena koja je predvodila turneju isključivo po stadionima 2016. godine, a spektakl je podigla na još viši nivo sa Renaissance World Tour 2023. godine. Slično Swift, producirala je koncertni film i distribuirala ga direktno preko lanca kina AMC, zadržavši skoro polovinu od 44 miliona dolara globalne kino-zarade filma.

U rijetkim intervjuima koje je Beyoncé dala posljednjih godina, uvijek putem pisanih pitanja, rekla je da su Renaissance i Cowboy Carter prva dva dijela trilogije albuma iz različitih žanrova. Fanovima ostaje da nagađaju kako bi se mogla sljedeći put reinventirati i kada će ponovo nastupati uživo, iako je ranije ove godine za GQ rekla da ubuduće želi ići na turneje samo dok joj djeca nisu u školi, u nadi da mogu zadržati barem privid normalnog djetinjstva.

„Uložila sam ogroman napor da ostanem vjerna svojim granicama i zaštitim sebe i svoju porodicu“, objasnila je. „Nijedna količina novca nije vrijedna mog mira.“

Matt Craig, Forbes