U Njemačkoj najniže šanse za zapošljavanje do sada

Mogućnosti zapošljavanja za nezaposlene u Njemačkoj nalaze se na najnižem nivou do sada, upozorila je, prema izvještaju STA, direktorica njemačke Savezne agencije za zapošljavanje Andrea Nahles. Ona je, kako navodi njemačka novinska agencija dpa, za portal web.de kazala da njemačko tržište rada već mjesecima nema zamah.

Kako je pojasnila, postoji pokazatelj koji mjeri koliko je vjerovatno da će nezaposleni ponovo pronaći posao. „Ta vrijednost je obično oko sedam, a sada iznosi 5,7, i niža je nego ikada ranije“, dodala je Nahles.

Trenutno ne postoji nijedna grupa zaposlenih koja je imuna na gubitak radnog mjesta, upozorila je ona, ali je istakla da „dobro obrazovani i dalje imaju najbolje šanse na tržištu rada“. Prognoze za nove tražioce posla, prema njenim riječima, veoma su loše. „U programe obuke uključili smo manje mladih nego ikada u posljednjih 25 godina“, dodala je.

Nahles je kritikovala i planiranu vladinu reformu nacionalnih naknada za one koji traže posao, koja bi dala prednost brzom zapošljavanju nezaposlenih. Kako je rekla, neophodno je uzeti u obzir individualne profile nezaposlenih, uz upozorenje da se znanja i vještine nezaposlenih često ne poklapaju s dostupnim radnim mjestima.

Kvalifikacije ostaju od ključne važnosti, jer će se u suprotnom ljudi već nakon tri mjeseca ponovo vratiti na biro za zapošljavanje, zaključila je Nahles.