Bogati i bez glasa: Kako je Putin zadržao ruske milijardere na svojoj strani u ratu

Predsjednik Rusije Vladimir Putin sazvao je poslovne lidere u Kremlj na dan kada je naredio potpunu invaziju na Ukrajinu.

Tokom rata s Ukrajinom, broj milijardera u Rusiji dostigao je historijski maksimum. Ipak, u 25 godina vladavine Vladimira Putina, ruski bogati i moćni, poznati kao oligarsi, izgubili su gotovo sav svoj politički utjecaj.

Sve to predstavlja dobru vijest za ruskog predsjednika. Zapadne sankcije nisu uspjele pretvoriti ultrabogate u njegove protivnike, a politika mrkve i batine pretvorila ih je u tihe podržavaoce.

Bivši bankarski milijarder Oleg Tinkov tačno zna kako funkcionišu batine.

Dan nakon što je rat nazvao „ludim“ u objavi na Instagramu, njegove rukovodioce kontaktirao je Kremlj. Rečeno im je da će njegova Tinkoff banka, tada druga najveća u Rusiji, biti nacionalizirana ukoliko se ne prekinu sve veze s njenim osnivačem.

„Nisam mogao razgovarati o cijeni“, rekao je Tinkov za New York Times. „Bilo je kao s taocem, uzmeš ono što ti se ponudi. Nisam mogao pregovarati.“

U roku od sedmicu dana, kompanija povezana s Vladimirom Potaninom, trenutno petim najbogatijim ruskim biznismenom, koji isporučuje nikal za motore borbenih aviona, objavila je da kupuje banku. Prodana je za samo tri posto njene stvarne vrijednosti, tvrdi Tinkov.

Na kraju je Tinkov izgubio gotovo devet milijardi dolara, oko 6,5 milijardi funti, bogatstva koje je nekada imao i napustio je Rusiju.

Oleg Tinkov je izgubio milijarde i napustio Rusiju nakon što je kritizirao rat protiv Ukrajine.

To je daleko od načina na koji su se stvari odvijale prije nego što je Putin postao predsjednik.

U godinama nakon raspada Sovjetskog Saveza, neki Rusi su se bajkovito obogatili preuzimanjem ogromnih preduzeća koja su ranije bila u državnom vlasništvu i iskorištavanjem prilika ruskog kapitalizma u nastajanju.

Novo stečeno bogatstvo donijelo im je utjecaj i moć u periodu političkih previranja i postali su poznati kao oligarsi.

Najmoćniji ruski oligarh Boris Berezovski tvrdio je da je orkestrirao Putinov dolazak na vlast 2000. godine, a godinama kasnije tražio je oprost zbog toga. „Nisam u njemu vidio budućeg pohlepnog tiranina i uzurpatora, čovjeka koji će zgaziti slobodu i zaustaviti razvoj Rusije“, napisao je 2012. godine.

Berezovski je možda preuveličao svoju ulogu, ali ruski oligarsi su tada zaista bili sposobni povlačiti konce na najvišim nivoima vlasti.

Nešto više od godinu dana nakon svog izvinjenja, Berezovski je pronađen mrtav pod misterioznim okolnostima u egzilu u Velikoj Britaniji. Do tog trenutka, ruska oligarhija je također bila definitivno mrtva.

Boris Berezovski je otišao u egzil u Veliku Britaniju, gdje je kasnije umro pod misterioznim okolnostima 2013. godine.

Kada je Putin okupio najbogatije Ruse u Kremlju svega nekoliko sati nakon što je 24. februara 2022. naredio potpunu invaziju na Ukrajinu, malo toga su mogli učiniti kako bi se usprotivili, iako su znali da će njihova bogatstva doživjeti ogroman udar.

„Nadam se da ćemo u ovim novim okolnostima raditi zajedno jednako dobro i jednako efikasno“, rekao im je.

Jedan novinar koji je prisustvovao sastanku opisao je okupljene milijardere kao „blijede i neispavane“.

Period uoči invazije bio je vrlo loš za ruske milijardere, kao i njen neposredni nastavak.

Prema magazinu Forbes, u godini do aprila 2022. njihov broj je pao sa 117 na 83 zbog rata, sankcija i oslabljenog rublja. Zajedno su izgubili 263 milijarde dolara, odnosno u prosjeku 27 posto svog bogatstva svaki.

Međutim, godine koje su uslijedile pokazale su da se ogromne koristi mogu izvući iz učešća u Putinovoj ratnoj ekonomiji.

Raskošna potrošnja na rat potaknula je ekonomski rast veći od četiri posto godišnje u Rusiji tokom 2023. i 2024. godine. To je koristilo čak i onim ultrabogatima koji nisu direktno zarađivali milijarde na odbrambenim ugovorima.

U 2024. godini, više od polovine ruskih milijardera imalo je neku ulogu u snabdijevanju vojske ili je profitiralo od invazije, kaže Giacomo Tognini iz Forbesovog tima za bogatstvo.

„To čak ne uključuje one koji nisu direktno uključeni, ali ipak trebaju neku vrstu odnosa s Kremljem. I mislim da je pošteno reći da svako ko vodi biznis u Rusiji mora imati odnos s državom“, rekao je za BBC.

Ove godine Rusija je imala najveći broj milijardera ikada, njih 140, na Forbesovoj listi. Njihovo ukupno bogatstvo od 580 milijardi dolara bilo je svega tri milijarde dolara manje od historijskog maksimuma zabilježenog godinu prije invazije.

Dok dopušta lojalistima da profitiraju, Putin je dosljedno kažnjavao one koji su odbijali slijediti liniju.

Rusi se i dalje dobro sjećaju šta se dogodilo naftnom tajkunu Mihailu Hodorkovskom. Nekada najbogatiji čovjek u Rusiji, proveo je deset godina u zatvoru nakon što je 2001. godine pokrenuo prodemokratsku organizaciju.

Mihail Hodorkovski je bio najbogatiji čovjek u Rusiji, ali je poslan u zatvor, a njegova naftna kompanija Jukos je nacionalizirana.

Od početka invazije, gotovo svi ruski megabogataši ostali su tihi, a oni rijetki koji su joj se javno usprotivili morali su napustiti zemlju i velik dio svog bogatstva.

Najbogatiji Rusi očigledno su ključni za Putinove ratne napore i mnogi od njih, uključujući 37 poslovnih ljudi pozvanih u Kremlj 24. februara 2022. godine, bili su meta zapadnih sankcija.

Međutim, ako je Zapad želio da ih osiromaši i okrene protiv Kremlja, u tome nije uspio, s obzirom na kontinuirano bogatstvo i izostanak neslaganja među ruskim milijarderima.

Ako je neko od njih i razmatrao prelazak na Zapad sa svojim milijardama, sankcije su to učinile nemogućim.

„Zapad je učinio sve što je mogao da osigura da se ruski milijarderi okupe oko zastave“, kaže Aleksander Koljandr iz Centra za evropsku politiku i analize.

„Nije postojao nikakav plan, nikakva ideja, nikakav jasan put da bilo ko od njih promijeni stranu. Imovina je sankcionisana, računi zamrznuti, nekretnine zaplijenjene. Sve je to praktično pomoglo Putinu da mobilizira milijardere, njihovu imovinu i njihov novac i iskoristi ih za podršku ruskoj ratnoj ekonomiji“, rekao je za BBC.

Egzodus stranih kompanija nakon invazije na Ukrajinu stvorio je vakuum koji su brzo popunili poslovni ljudi bliski Kremlju, kojima je omogućeno da jeftino kupe izuzetno profitabilnu imovinu.

Time je stvorena nova „vojska utjecajnih i aktivnih lojalista“, tvrdi Aleksandra Prokopenko iz Carnegie centra Rusija Evroazija.

„Njihova buduća dobrobit zavisi od nastavka konfrontacije između Rusije i Zapada“, dok im je najveći strah povratak prethodnog vlasnika, kaže ona.

Samo u 2024. godini, na ovaj način pojavilo se 11 novih milijardera u Rusiji, prema Giacomu Togniniju.

Ruski lider zadržao je čvrstu kontrolu nad ključnim akterima u zemlji uprkos ratu i zapadnim sankcijama, a u određenim aspektima upravo zahvaljujući njima.

