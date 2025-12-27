Srebro se približava cijeni od 79 dolara po unci prvi put u historiji, usred rekordnog rasta tržišta

Cijena srebra u petak je prešla granicu od 78 dolara po unci po prvi put u historiji, nastavljajući snažan, rekordni rast plemenitih metala. Kombinacija faktora poput smanjenja kamatnih stopa, neizvjesnosti oko carina i pojačane potražnje gurnula je zlato, srebro i platinu na najviše nivoe ikada zabilježene.

Prema podacima New York Commodity Exchangea, srebro je u petak dostiglo oko 78,65 dolara po unci, čime je postavilo novi historijski maksimum. Rast cijene srebra u posljednjih godinu dana bio je znatno snažniji od rasta zlata, iako je i zlato zabilježilo dobitak od nešto više od 1,2%, dostigavši cijenu od 4.562,70 dolara po unci. Na godišnjem nivou, srebro je poraslo više od 146%, što ga stavlja na put da ostvari najveći godišnji rast još od 1979. godine.

Rast nije bio ograničen samo na srebro i zlato. Platina je u petak poskupjela gotovo 9%, dosegnuvši cijenu od 2.503 dolara, dok je bakar porastao za više od 5%, na 5,82 dolara.

Shutterstock

Analitičari ističu da je snažan rast cijene srebra rezultat nekoliko ključnih faktora. Smanjenje referentnih kamatnih stopa u Sjedinjenim Američkim Državama povećalo je atraktivnost plemenitih metala, dok je istovremeno potražnja za srebrom porasla zbog njegove sve šire upotrebe u AI data centrima i naprednim tehnologijama. Uz to, ograničena ponuda srebra i neizvjesnost u vezi s carinskom politikom dodatno su podstakli rast cijena. Analitičar UBS-a Giovanni Staunovo izjavio je za Reuters da očekivanja nižih kamatnih stopa u SAD-u i dalje snažno podržavaju potražnju za zlatom i srebrom, gurajući oba metala na nove rekordne nivoe.

Wall Street Journal je izvijestio da su se i mali, amaterski investitori, uključujući one okupljene na forumima poput Reddita, masovno okrenuli srebru kako je njegova cijena rasla. Mnogi od njih navode da plemenite metale vide kao stabilnu investiciju s potencijalom daljnjeg rasta vrijednosti.

Ipak, uprkos euforiji oko srebra, dio analitičara upozorava da ono nosi veći rizik u poređenju sa zlatom. Ekonomisti Goldman Sachsa u oktobru su naveli da očekuju veću volatilnost i veći rizik pada cijene srebra nego zlata. Prema njihovom mišljenju, zlato je praktičnija investicija za banke jer je rjeđe, znatno vrednije po unci, te lakše za transport i sigurno skladištenje.

Neki stručnjaci podsjećaju da se cijena srebra često kreće u ciklusima, s naglim rastovima koji znaju biti praćeni oštrim padovima. Brent Donnelly, predsjednik kompanije Spectra Markets, izjavio je za Wall Street Journal da srebro ima tendenciju da „eksplodira, a zatim kolabira“. Ipak, dio analitičara vjeruje da bi snažan trend mogao potrajati barem do početka nove godine. Strateg finansijskih tržišta Birch Gold Groupa, Peter Reagan, rekao je za CBS News da, iako ništa nije zagarantovano, rastuća ekonomska neizvjesnost i uporna inflacija ukazuju na mogućnost daljnjeg rasta cijena i jače potražnje za srebrom u narednom periodu.

